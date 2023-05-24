Chuwi, мы дома: в Россию хлынули новые бренды бытовой техники — есть даже телевизоры из Узбекистана

Уход с российского рынка большинства привычных брендов бытовой техники и электроники заставляет потребителя учить новые названия телевизоров, холодильников и ноутбуков. Некоторые пару лет назад были едва известны, а другие и вовсе не существовали еще минувшим летом. Чем сегодня заполняют свои полки новосибирские магазины, узнал Стас Соколов.
В торговом зале магазина «Эльдорадо» немолодая семейная пара беседует с продавцом-консультантом. Люди пришли присмотреть себе новую стиральную машину и находятся в некотором замешательстве: перед ними выстроились целые ряды техники, названия половины которой они явно видят впервые.
— Да вы не переживайте, это всё те же самые производители, просто они сейчас для России делают товары под другими марками, — пытается на пальцах объяснить сложившуюся ситуацию работник магазина.
Объяснение это, конечно, ситуацию сильно упрощает. Но иначе объяснить происходящее покупателю, который не готов вдаваться в специфику работы современного рынка бытовой техники и электроники, сложно. И покупателю этому сегодня приходится привыкать к новым названиям.
Пышный Haier
В прошлом году китайский бренд Haier стал лидером российского рынка холодильников и стиральных машин. Формально марка на российском рынке присутствует уже больше 15 лет, хотя вряд ли еще года три назад это название хоть что-то говорило широкой публике.
В Новосибирске бренд открыл в 2020 году небольшой фирменный магазин в ТРЦ «Аура», но он до сих пор служит скорее для повышения узнаваемости бренда, чем для реальных продаж. С ними прекрасно справляются мультибрендовые сети, в которых холодильники, стиральные машины и телевизоры этой марки стоят теперь буквально рядами. На сайте только «М.Видео» эта марка лидирует по количеству моделей в разделах «телевизоры» и «стиральные машины».
Впрочем, Haier — это действительно активно растущая глобальная уже компания. В последние десять лет она скупила изрядное количество известных европейских марок, в том числе Candy, Hoover и известную с советских времен «Вятку». У китайцев локализованное производство холодильников в Набережных Челнах, так что можно считать бренд отчасти отечественным производителем.
Среди холодильников Haier покрывает практически все возможные ценовые ниши. В «М.Видео» под этой маркой можно встретить и совсем бюджетные модели за 15 тысяч рублей, и огромных многодверных монстров по 280 тысяч. Есть и отдельные морозильные камеры, и даже такой специфический вид бытовой техники, как винный шкаф (он поддерживает постоянную температуру и должен не допускать обычной для холодильника вибрации).
Другими словами, китайцы очень быстро смогли занять ниши, где раньше доминировали европейские, корейские и японские компании. Нагляднее всего этот сдвиг виден на примере соседнего Казахстана, чья структура рынка была похожа на российскую. В одной из крупнейших казахских сетей магазинов бытовой электроники под названием Mechta.kz лидером по количеству моделей холодильников сейчас выступает корейский LG, за которыми следуют Samsung и Bosch. А в сегменте от 100 тысяч рублей из 66 моделей только шесть — китайских брендов (Hisense и Midea).
Знакомый Hisense
Китайский бренд с многолетней историей, который вышел на российский рынок лишь в 2018 году. Широкие массы покупателей, впрочем, впервые увидели это название совсем недавно. Но уже сегодня в одном только «М.Видео» можно найти больше 100 наименований товаров этой марки в 12 категориях: от телевизоров и холодильников до защитных пленок для смартфонов.
Штаб-квартира расположена в китайском городе Циндао, но сами производственные мощности распределены по всей стране, а несколько заводов находятся в других странах мира: от Египта и Мексики до Чехии и Франции.
Изначально, как и многие нынешние крупные китайские компании, Hisense занималась контрактным производством. В частности, на ее мощностях выпускалась часть холодильников российского бренда «Бирюса». Потом китайцы сами начали скупать раскрученные марки по всему миру, и теперь им принадлежат бренды Toshiba TV, Gorenje, KELON, Ronshen и ряд других.
Узбекский Artel
Бренд, который пока не претендует на лидерство, но уже представлен в большом количестве категорий. Компанию создавали как контрактное производство для крупных брендов — самым крупным среди них был Samsung. Но сейчас Artel считается одним из крупнейших производителей бытовой электроники в Средней Азии. У него несколько производственных площадок в Узбекистане, в том числе по выпуску мониторов.
В «М.Видео» марка сейчас представлена 76 моделями в 10 товарных категориях: от утюгов и электрочайников до встраиваемой техники и дорогих телевизоров за 230 тысяч рублей. В DNS присутствие бренда еще заметней: 141 модель в 11 товарных категориях. Причем модельный ряд таков, что позволяет компании побороться за деньги покупателей в самых массовых нишах. Так, холодильники марки стоят от 18 до 48 тысяч рублей, пылесосы — от 7 до 14 тысяч рублей, да и в разделе «телевизоры» цены начинаются с 16 тысяч рублей.
Пока Artel как самостоятельный бренд — новичок на рынке. Но масштабы компании, относительная близость к производственным площадкам и выстроенные логистические цепочки позволяют предположить, что ее присутствие на российском и в особенности сибирском рынке будет только увеличиваться. В общем, не успели наши покупатели привыкнуть к китайскому лидерству на рынке бытовой электроники, так теперь придется к числу рассматриваемых стран производителей добавить еще и Узбекистан.
«Мир»
Компания «ПОЗиС» из Татарстана (входит в госкорпорацию «Ростех») в прошлом году начала делать холодильники под советским брендом «Мир». В пресс-релизах по этому поводу событие названо «возобновлением выпуска», хотя понятно, что речь идет просто о новом устройстве, к которому решили приклеить уже порядком подзабытый логотип.
Большим модельным рядом «Мир» похвастаться пока не может. В DNS сейчас доступна всего одна модель объемом 271 литр стоимостью в 28,5 тысячи рублей. Размораживание у холодильника ручное, цвет — белый. Чем он отличается от десятков аналогичных устройств в этой ценовой нише, не очень понятно, но если покупатель ностальгирует по всему «старому доброму», можно попробовать начать с «Мира».
Chuwi
Еще одна китайская компания с многолетней историей (основана в 2004 году), специализируется на производстве планшетов и роботов-пылесосов. На российский рынок вышла буквально только что: о старте продаж ноутбуков под этим брендом было объявлено в мае.
В «М.Видео» сейчас можно купить 14 моделей лэптопов от 38 до 56,7 тысячи рублей. DNS, кроме ноутбуков (здесь их больше — 17 моделей), предлагает еще и три модели мини-ПК, то есть небольших системных блоков, к которым требуются монитор, клавиатура и прочая периферия. Здесь цены начинаются с 33 тысяч рублей за ноутбук и 28,5 тысячи рублей за мини-ПК.
Rombica
Молодой (основан в 2014 году) бренд из Сингапура, который был уже представлен в России наушниками, кабелями и другими аксессуарами. В DNS сейчас можно купить около 280 разных наименований в более чем 40 товарных группах. Но в конце прошлого года в России под этой маркой начали продавать еще и ноутбуки. В «М.Видео» в Новосибирске есть пока только три модели — от 20 до 36 тысяч рублей.
Thunderobot
Китайский бренд игровых ноутбуков появился в 2014 году и принадлежит корпорации Haier, где справедливо решили, что продавать под одним названием стиральные машины и компьютеры для геймеров будет неправильно.
В «М.Видео» марка представлена 27 моделями ноутбуков, цены на которые начинаются с 60 тысяч рублей, а самая мощная машина тянет на 280 тысяч.
Это далеко не полный список новинок, который, скорее всего, будет пополняться и в этом году. В наличии в магазинах не удалось найти, например, мониторов новой российской марки «Бештау» (производятся в городе Ессентуки), но интернет-магазин e2e4.ru обязуется привезти модель за 25,5 тысячи рублей к 3 июня.
Телевизоры Hartens не продаются в офлайновых магазинах, их можно купить только на OZON — маркетплейс выкупил этот бренд у прежнего владельца еще в 2021 году. Особенность этой марки в том, что в ней установлена операционная система «Яндекс-ТВ» с голосовым помощником «Алиса».
Поклонники Сбера могут уже купить телевизор с соответствующим названием. Это совместный проект банка и сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоит телевизор Sber 20 тысяч рублей. Марку, как и Hartens, производят в Белоруссии.
Рынок бытовой техники, казалось, успел приспособиться к изменениям, но его ждут новые сложности. Крупная бытовая техника в России может подорожать, сообщили СМИ со ссылкой на источники среди поставщиков. Это связано с тем, что Казахстан ужесточит контроль параллельного импорта в РФ. Журналист MSK1.RU решил разобраться, как это устроено и действительно ли стоит ждать повышения цен.