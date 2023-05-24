Chuwi, мы дома: в Россию хлынули новые бренды бытовой техники — есть даже телевизоры из Узбекистана

— Да вы не переживайте, это всё те же самые производители, просто они сейчас для России делают товары под другими марками, — пытается на пальцах объяснить сложившуюся ситуацию работник магазина.

Объяснение это, конечно, ситуацию сильно упрощает. Но иначе объяснить происходящее покупателю, который не готов вдаваться в специфику работы современного рынка бытовой техники и электроники, сложно. И покупателю этому сегодня приходится привыкать к новым названиям.