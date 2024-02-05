«Надеюсь, это просто китайский Новый год»: AliExpress перестал продавать россиянам электронику — как обойти запрет

— Как-то странно они блокируют. Я нахожу позиции, но их выдача будто поломана. С телефона вообще проблем нету. Но, может быть, это проблемы реализации блокировки. Да и почему видяхи или материнки не в блоке? Или мини-ПК... Еще не вечер, но подход какой-то довольно избирательный. Плохо работают, — резюмирует пользователь из Белоруссии под ником Aventer и добавляет смеющийся смайлик.



Можно сделать вывод, что это действительно запрет в отношении конкретно российских пользователей. И уже не первый.



Как AliExpress блокировал Россию раньше

Попытка первая: борьба с мошенниками

Первая нашумевшая в Рунете история о «массовой блокировке россиян на AliExpress» датируется августом 2018 года, за год с лишним до открытия совместного предприятия «AliExpress Россия», через которое сегодня идут все покупки в нашу страну.