«Надеюсь, это просто китайский Новый год»: AliExpress перестал продавать россиянам электронику — как обойти запрет

Один из читателей НГС обратил внимание на то, что один из основных источников импортного «железа» для компьютеров, похоже, иссякает: со страниц маркетплейса AliExpress для российских покупателей стали пропадать запасные части для ПК и ноутбуков. И мы попробовали с этим разобраться.
По версии некоторых участников форума 4pda.to недавний обвал ru-зоны стал причиной сбоя на крупном и популярном маркетплейсе AliExpress. Версия быстро угасла: форумчане вспомнили о том, что пропадать из магазина товары начали раньше, чем обвалился интернет. Еще за день до «вечернего локдауна» магазин TaiYuan Store стал по большинству позиций выдавать «Нет товаров в наличии, доставляемых в ваш регион». Начал он с SSD-накопителей, затем из продажи пропали процессоры, а потом вся остальная электроника.
«Неполадки» в китайском маркетплейсе оказались, по оценке пользователей AliExpress, очень уж выборочными. С прилавков исчезли только электронные комплектующие, детали для ремонта и почему-то велосипеды — зато сразу все. Позиции пропали в несколько этапов: процессоры для ПК стали исчезать 30–31 января, а ноутбучные, например, были доступны для заказа еще 2 февраля. Также до 2 февраля держались видеокарты, а для покупателей из Беларуси, в отличие от россиян, оставались доступны материнские платы. Все остальные группы товаров, будь то одежда, бижутерия, товары для дома, сувениры или даже low-tech аксессуары для тех же гаджетов по-прежнему были доступны.
Вдобавок при пересечении виртуальной границы (например, казахстанской) все «пропажи» моментально находились и возвращались на цифровой прилавок.
— Вчера каким-то образом удалось поменять регион с России на Казахстан (не адрес доставки), и все исчезнувшие товары (комплектующие для ПК) появились, — пишет пользователь под ником Vick_man. — Заказать получилось нормально на РФ адрес. Сегодня поменял регион на РФ — товары снова исчезли, но обратно регион поменять уже не могу. Да и цены на многие товары взлетели. Это курс подправили сильно?
Были предположения о рассогласовании данных между российской и китайской версиями AliExpress: якобы одна не успевает обновляться вместе с другой. Потом пошли сообщения о том, что электронные товары начинают возвращаться, и это на самом деле был баг, а не бан. Но быстро выяснилось, что стоит пользователю из России войти в зарегистрированный здесь же личный кабинет, как все снова пропадает.
На момент подготовки материала при попытке найти на AliExpress из ru-зоны процессор для ПК, каталог ничего не показал — как из VPN, так и вне ее. То же самое было и при выборе материнской платы. Но комплекты «процессор + материнка» по-прежнему можно заказать.
— Как-то странно они блокируют. Я нахожу позиции, но их выдача будто поломана. С телефона вообще проблем нету. Но, может быть, это проблемы реализации блокировки. Да и почему видяхи или материнки не в блоке? Или мини-ПК... Еще не вечер, но подход какой-то довольно избирательный. Плохо работают, — резюмирует пользователь из Белоруссии под ником Aventer и добавляет смеющийся смайлик.
Можно сделать вывод, что это действительно запрет в отношении конкретно российских пользователей. И уже не первый.
Как AliExpress блокировал Россию раньше
Попытка первая: борьба с мошенниками
Первая нашумевшая в Рунете история о «массовой блокировке россиян на AliExpress» датируется августом 2018 года, за год с лишним до открытия совместного предприятия «AliExpress Россия», через которое сегодня идут все покупки в нашу страну.
Сообщения об этом стали появляться 12 августа, первым эту новость растиражировал портал Akket, а уже 13 августа представитель маркетплейса в России Антон Пантелеев дал официальное разъяснение. По его словам, борьба ведется не с россиянами, а с мошенниками, которые пытались воплотить в жизнь многочисленные инструкции по возврату средств за уже купленный товар под предлогом брака. Блокировке подверглись аккаунты с самым высоким процентом «спорных» заказов.
Попытка вторая: борьба со спекулянтами
2020 год принес с собой не только расцвет онлайн-торговли, на AliExpress в частности, но и толстую пачку запретов и ограничений. Кое-что внес и «AliExpress Россия», который объединил AliExpress, Tmall и Pandao. Всех продавцов медицинских и других «важных» в пандемию товаров маркетплейс призвал не повышать цены для розничных покупателей и не занижать их без ограничения по количеству товаров в заказе. Кроме того, им запретили использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа.
— Мы призываем рынок объединиться против неэтичного поведения в отношении клиентов и сделать все возможное для того, чтобы маски, респираторы, антибактериальные средства и другие важные товары были в наличии по обычным ценам, — говорилось в сообщении пресс-службы маркетплейса.
Продавец, проигнорировавший эти просьбы, мог быть заблокирован.
Попытка третья: «военные» дроны
После начала спецоперации на территории Украины звезда AliExpress в России стала закатываться. Даже несмотря на то, что уже на второй день китайский маркетплейс заверил россиян, что продолжит поставлять в страну заказы, усидеть сразу на двух стульях, на одном из которых написано «мир против России», на другой «Россия», оказалось не очень легко.
Практически все новости о российском AliExpress в последние два года были негативными: сворачивание инвестпроектов, закрытие магазинов, сокращение персонала, потери доли на рынке. Несмотря на то, что сама ниша маркетплейсов за это время выросла как по числу покупок, так и по обороту, AliExpress по всем показателям оказывался в конце списка.
Согласно данным Tinkoff eCommerce, озвученным в конце января, число покупок россиян на маркетплейсах за 2023 год увеличилось на 63%, а оставленных там денег стало больше на 43%. При этом AliExpress за этот год просел по обоим показателям на 46%.
Количество продавцов за это время росло не так быстро — всего по рынку оно прибавило 8%, но на AliExpress их стало меньше на 50%. Потому что им, в отличие от оказавшихся внутри «санкционного периметра» конкурентов, приходилось антироссийские санкции как-то соблюдать.
В марте 2023 года они запретили продавать в Россию дроны. Все началось с того, что компании DJI и Autel решили больше не поставлять в нашу страну свои товары, мотивировав это тем, что они могут быть использованы для военных целей. Заодно выкинули из российских магазинов приложений собственные программы управления дронами, хотя не отключили тех, кто успел скачать ее раньше. AliExpress мелочиться не стал и вырубил почти весь раздел — в таком виде он остается и сегодня. Сейчас на площадке можно найти полтора десятка самых дешевых и слабых «игрушек», среди которых есть даже 500-рублевый пластмассовый вертолетик на батарейках, либо изделия российского производства.
Но заказывать из Китая комплектующие для ПК по-прежнему было можно. И некоторые специализированные издания типа 3Dnews даже писали инструкции, как это лучше всего делать.
Смена адреса или смена площадки
Представители «AliExpress Россия» на запрос НГС не ответили, но пользователи форума, где и была обнаружена блокировка, поделились способами эту блокировку обойти.
— Кто хочет что купить, есть дырка в блокировке. Добавляем новый адрес — страна «Казахстан». Везде пишем латинскими буквами, например, alma, индекс, например, 050000, телефон любой — я вбил свой второй номер. Ищем нужный товар и на этапе оплаты выбираем свой правильный адрес — предлагает свое решение проблемы пользователь Ageich. И добавляет: — Пока дырка работает.
Журналист НГС попробовал найти способ заказать комплектующие из Китая в обход запретов AliExpress, и обнаружил, что китайские производители по-прежнему работают с российскими маркетплейсами, которые не пытаются угодить одновременно России и Западу. Возможно, они и сами строят «шелково-процессорные пути» через Казахстан и Киргизию (в том числе вместе с самими китайцами), не заставляя это делать покупателей. Но у того, что теперь торговая площадка оказалась дальше от продавца и ближе к покупателю, есть и оборотная сторона. В случае конфликта российскому маркетплейсу может быть труднее дотянуться до продавца, чем AliExpress, который в случае чего может и рейтингом по голове стукнуть.
— Выяснилось, что Мегамаркет не несет никакой ответственности за действия продавца, а просто предоставляет чат с продавцом для самостоятельного решения проблемы. Хотя деньги исправно принимает. А что продавец недобросовестный — уже не его дело, — рассказывает историю покупки китайского «железа» на российской площадке подписчик Телеграм-группы «Беспощадный ритейл». — С 14 января я долблю в глухую стену. Добилась того, что продавец попросил вернуть им материнку почтой ЗА МОЙ счёт. После досудебной претензии 30 января продавец отправил-таки деньги. За почту и тот самый 1% стоимости, 344 рубля. И то не целиком, 100 рублей за доставку зажал.
Но и на AliExpress, со слов пользователей 4pda.to, примерно с конца 2023 года начались проблемы со сроками споров — еще до запретов в области электроники.
— Я почему-то связываю пропажу части товаров с китайским новым годом и уходом магазинов на каникулы. Очень хочется надеяться, — пишет пользователь Dshuv.
И в то же время, пока на плечи розничных покупателей ложатся международные санкции, оптовый онлайн-магазин той же Alibaba Group спокойно продолжает отгружать в Россию любую электронику в любых количествах и почти за любую цену.