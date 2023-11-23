Запустили караваны: в Новосибирске стали строить дома на колёсах — они похожи на мини-дачи для тех, кому надоело сидеть в офисе

В 2023 году в Новосибирске заработало производство автодомов или кемперов Campfire, на котором практически с нуля собирают жилые прицепы-дачи. Необычный бизнес затеяла команда из трех предпринимателей, которые любят туризм: Алексей Евтушенко, Иван Свинаренко и Алексей Попов включили бренд в компанию с задорным названием «Кризис Среднего Возраста». Корреспондент НГС побывала на производстве — там подробно рассказали, как производят и кто покупает отечественные автодома.
Кризис — это не только про деньги
Мастерская Campfire расположена на улице Декабристов. Сегодня в ней идет подготовка к зимнему сезону: одновременно здесь находятся сразу несколько почти готовых кемперов, над сборкой которых трудятся рабочие. Как рассказал руководитель бренда Алексей Евтушенко, изначально он и его друзья, Иван и еще один Алексей, собирались просто купить себе дом на колесах, чтобы им было удобнее путешествовать. Но до покупки дело так и не дошло — они решили делать дома на колесах сами.
— Уже после появления ковида, когда рынок российского туризма начал расширяться, мы заметили, что в Новосибирске и других городах стали активно продаваться кемперы. Мы провели аналитику рынка караванинга (от англ. caravan — «фургон». — Прим. ред.) в России и решили запустить в Сибири свое производство, — рассказал Алексей Евтушенко.
Его партнеры — достаточно известные в Новосибирске предприниматели. Алексей Попов и Игорь Свинаренко совладеют пивоварней «Йохохо», Свинаренко также владеет сетью тату-студий «Революция» и руководит компанией «СИБЭСТ».
— По сути у нас несколько инвесторов, которые уже очень давно занимаются бизнесом. Вот, например, большой завод металлообработки «СИБЭСТ» — там производятся рециркуляторы, шасси металлических прицепов и так далее. Многие детали мы заказываем именно у этого завода, — разъяснил Алексей.
Бренд Campfire относится к компании «Кризис Среднего Возраста» — именно это название наносится на специальные металлические таблички, которые крепятся к кузову каждого готового автодома. Название идеально подходит для производства кемперов, шутит руководитель бренда.
— Как правило, наши автодома покупают люди, которые любят путешествовать, ездить куда-нибудь с палатками, охотиться и рыбачить. Всего этого особенно может захотеть мужик, у которого наступил кризис среднего возраста. Так что название юрлица очень даже отражает портрет многих наших покупателей, — объяснил он.
Хотя это не единственная категория клиентов Campfire. Аудитория, у которой кемперы пользуются спросом, разношерстная, и возраст заказчиков варьируется от 27–30 до 60–65 лет.
Коттедж на колесах
Снаружи один из кемперов похож на гигантский луноход: белый округлый кузов, массивные колеса, а на крыше — две солнечные батареи.
Внутри жилой прицеп действительно напоминает микро-дачу. Его салон отделан светлой фанерой — из нее же сделана мебель, в том числе выдвижной столик и шкафчики. На полу лежит матрас, который при желании можно трансформировать в диван.
По словам бизнесмена, одновременно такой автодом вмещает в себя до четырех человек. Зачастую это двое взрослых и столько же детей. Но при условии, что один ребенок будет спать на специально оборудованной полке-кровати, а второй — на общем матрасе.
В кемпере также предусмотрены рундук-багажник для хранения вещей и кухня — с настоящими кухонным гарнитуром, раковиной и холодильником. В автодоме есть электричество и отопление.
— Здесь — розетки и регулируемое освещение. Напряжение подается от автомобильного аккумулятора, — показывает Алексей. — Кроме того, в прицепе установлен контроллер отопителя, поэтому в нем можно путешествовать даже зимой: просто выбираешь нужную температуру — и готово. Тепло идет снизу, из двух дефлекторов.
В кемпере предусмотрено и множество «фишек» для безопасности. Одна из них — это съемная кнопка-предохранитель, установленная рядом с кухонным гарнитуром: если вытащить ее, то весь кемпер будет обесточен.
— Кнопка — это дополнительный плюс к блоку предохранителей, который полностью отвечает за электрику, разбитую по узлам. Если вдруг какой-то узел выйдет из строя, то перегорит только предохранитель. При этом остальная электрика останется в безопасности. А сам предохранитель можно будет заменить, — объяснил руководитель бренда.
Большинство материалов, из которых изготавливают кемперы, — отечественные. В России закупают стеклопластик, экструдированный пенополистерол и фанеру: из них делаются сендвич-панели для корпусов автодомов. Из-за границы, в частности, из Китая, заказывают лишь фонарики и другие мелочи, которые в России могут стоить дороже. Санкции производству не мешают, заметил Евтушенко.
Люди и деньги
В месяц на изготовление одного жилого прицепа достаточно полутора человек, шутит Алексей — в крайнем случае двух. Пока штат рабочих на производстве небольшой: найти тех, кто умеет качественно собирать кемперы, весьма трудно.
Почти все сотрудники Campfire — универсалы, но к станку с числовым программным управлением, на котором вырезаются детали для сборки автодомов, всё-таки подпускают не всех. Чтобы человек мог с ним ладить, у него должна быть спецподготовка, без нее никак.
— Кемпер ведь как конструктор: мы вырезаем детали и из них собираем, скрепляем полноценный автодом, который потом герметизируем, и так далее. Это работа команды, в которой каждый отвечает за определенный этап сборки, — говорит Алексей.
Все вместе сотрудники производства собирают 3–4 кемпера вне сезона. Но в 2024 году Campfire планирует нарастить объемы и выйти на 9–10 автодомов в месяц.
Цены на автодома варьируются от 530 тысяч до 1,3 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Себестоимость прицепа-дачи составляет примерно 60% от его конечной стоимости — с учетом расходов на аренду, продвижение и зарплаты чистая прибыль достигает 30%. Убытки для Campfire, как утверждает Алексей Евтушенко, — редкость.
— Вообще, для рынка это довольно большая себестоимость. Мы работаем над ее снижением, но стараемся не терять качество — заверил он.
Дружба с конкурентами и большие планы
По словам Алексея, конкуренция с другими производителями, в том числе финансовая, не пугает «Кризис Среднего Возраста». Во-первых, потому что в Новосибирске всего несколько изготовителей автодомов. А, во-вторых, потому что для Campfire они, скорее, коллеги, и в случае необходимости к ним можно обратиться за помощью. Допустим, если не хватает каких-то деталей или возникли другие проблемы в работе.
В следующем году бренд собирается пустить в производство усовершенствованную модель кемпера, больше и вместительнее — в нем можно будет вставать полный рост. Алексей Евтушенко подсчитал, что новые автодома будут стоить на 20–30% дороже, чем те, которые они продают сейчас.
В более отдаленных планах у компании еще и фудтраки.
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