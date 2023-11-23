Запустили караваны: в Новосибирске стали строить дома на колёсах — они похожи на мини-дачи для тех, кому надоело сидеть в офисе

Кризис — это не только про деньги

Мастерская Campfire расположена на улице Декабристов. Сегодня в ней идет подготовка к зимнему сезону: одновременно здесь находятся сразу несколько почти готовых кемперов, над сборкой которых трудятся рабочие. Как рассказал руководитель бренда Алексей Евтушенко, изначально он и его друзья, Иван и еще один Алексей, собирались просто купить себе дом на колесах, чтобы им было удобнее путешествовать. Но до покупки дело так и не дошло — они решили делать дома на колесах сами.

— Уже после появления ковида, когда рынок российского туризма начал расширяться, мы заметили, что в Новосибирске и других городах стали активно продаваться кемперы. Мы провели аналитику рынка караванинга (от англ. caravan — «фургон». — Прим. ред.) в России и решили запустить в Сибири свое производство, — рассказал Алексей Евтушенко.