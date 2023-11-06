Пустая бытовка и дворцы на колесах. Какие дома-прицепы можно купить в Новосибирске — подборка вариантов на разный кошелек

— [И, да] под заказ можно изготовить новый модуль с дополнительными функциями и оборудованием: отоплением, сантехникой и так далее, — подытожил продавец.

Как в поезде

Следующий лот. Черно-белый автодомик с несколькими окнами размещен на Avito. Он стоит 250 тысяч рублей. В нем стоят две кровати, похожие на полки в поезде, а также несколько кухонных шкафов. В его описании сказано лишь следующее: «Автодом новый».

В переписке на сайте объявлений продавец рассказал, что выставленный на продажу прицеп — самодельный. В ответ на вопрос о том, есть ли в нем какие-либо коммуникации, он ответил:

