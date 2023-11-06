Пустая бытовка и дворцы на колесах. Какие дома-прицепы можно купить в Новосибирске — подборка вариантов на разный кошелек

Если во время путешествий хочется почувствовать себя как в американском фильме, то можно смело покупать дом на колесах. НГС сделал подборку прицепов-дач и автодомов, которые продаются в Новосибирске. По словам продавцов, в некоторых из них можно не только селиться, но даже открывать магазин. Есть как бюджетные, так и более дорогие варианты.
Почти однушка
На Drom.ru и Avito за 1,375 миллиона рублей выставлен белый автодом Coachman, выпущенный в 2007 году. В описании говорится, что он сделан в Англии. Пока у него нет пробега по России. Судя по геометке, прицеп-дача находится в Советском районе Новосибирска.
В автодоме предусмотрены спальные места, санузел и кухня. Последняя укомплектована шкафами, плитой, холодильником, раковиной и так далее.
В жилом прицепе есть холодная и горячая вода, освещение, газовое отопление с раздувом. Фактически он представляет из себя однокомнатную квартиру — только на колесах.
В подарок к домику идет тамбур-палатка, добавляется в описании.
Меньше чем за полмиллиона
На Avito НГС нашел еще один компактный прицеп-дачу, но дешевле. Судя по заголовку, он стоит 390 тысяч. Но внутри объявления — другая информация: «Цена данной комплектации — 410 тысяч рублей». Возможна и аренда.
На белом прицепе написано следующее: «Kemper Lucky». В описании продавец подчеркнул, что занимается изготовлением кемперов на заказ.
На фотографиях, представленных в объявлении, видно, что в этом прицепе тоже есть спальные места и место для приготовления еды.
— Кухня — с подсветкой всех шкафов, портативной газовой плиткой, а также раковиной с проточной водой, — под фото уточнил продавец.
На крыше автодома установлена солнечная батарея. Предусмотрены USB-розетки, светодиодное освещение, бак для воды объемом в 50 литров и отопление.
— Отопитель салона — «сухой фен» на дизельном топливе. В любую погоду тепло и сухо, — объясняется в объявлении.
Со слов продавца, на автодом оформлен ПТС.
Еще один англичанин
Английский прицеп Avondale Argente 650–6, который находится в Санкт-Петербурге, предлагают на продажу и для новосибирцев. Год его выпуска — 2004-й. Для тех, кто хочет пригнать дом на колесах в областной центр, цена на него составит 1,449 миллиона рублей. Доставить его до города, под заказ, предлагается по железной дороге или автовозом.
В объявлении на Drom.ru написано, что в прицепе — 7 спальных мест и раздельный санузел. Без кухни здесь тоже не обошлось: она оборудована газовой плитой, духовкой, грилем и мойкой.
— Система отопления — Truma (газ / 220 вольт). Система подогрева воды — тоже Truma (газ / 220 вольт), объем бойлера: 10 литров, — также сказано в описании.
Пробега по России у Avondale нет. При этом он растаможен, уверяет продавец. Будущему покупателю обещается поддержка прицепа — даже после его приобретения.
Маленький и пустой
А еще на Drom.ru за 290 тысяч выставлен минималистичный жилой модуль, в котором нет почти ничего. Снаружи он отделан сайдингом, а внутри евровагонкой, ДВП и так далее. Судя по фото, опубликованным в объявлении, внутри прицепа нет санузла и мебели. Единственная его «начинка», о которой упоминается в описании, — это 6 точечных светодиодных светильников.
По мнению продавца, модуль можно использовать как строительную бытовку, автодом или торговый киоск.
— [И, да] под заказ можно изготовить новый модуль с дополнительными функциями и оборудованием: отоплением, сантехникой и так далее, — подытожил продавец.
Как в поезде
Следующий лот. Черно-белый автодомик с несколькими окнами размещен на Avito. Он стоит 250 тысяч рублей. В нем стоят две кровати, похожие на полки в поезде, а также несколько кухонных шкафов. В его описании сказано лишь следующее: «Автодом новый».
В переписке на сайте объявлений продавец рассказал, что выставленный на продажу прицеп — самодельный. В ответ на вопрос о том, есть ли в нем какие-либо коммуникации, он ответил:
— Только свет.
Судя по геометке, прицеп продается в Заельцовском районе.
Летом НГС писал о том, что в Новосибирске за 99 миллионов продается элитный дом-амбар — там есть винный погреб и гараж на 5 машин. А еще редакция рассказывала об автомобиле Dodge, выставленном на продажу почти за 5 миллионов рублей.