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Пустая бытовка и дворцы на колесах. Какие дома-прицепы можно купить в Новосибирске — подборка вариантов на разный кошелек

В интернете новосибирцам предлагают совершенно разные автодома — дорогие и не очень

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В некоторых домах можно даже жить

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Если во время путешествий хочется почувствовать себя как в американском фильме, то можно смело покупать дом на колесах. НГС сделал подборку прицепов-дач и автодомов, которые продаются в Новосибирске. По словам продавцов, в некоторых из них можно не только селиться, но даже открывать магазин. Есть как бюджетные, так и более дорогие варианты.

Почти однушка

На Drom.ru и Avito за 1,375 миллиона рублей выставлен белый автодом Coachman, выпущенный в 2007 году. В описании говорится, что он сделан в Англии. Пока у него нет пробега по России. Судя по геометке, прицеп-дача находится в Советском районе Новосибирска.

В автодоме предусмотрены спальные места, санузел и кухня. Последняя укомплектована шкафами, плитой, холодильником, раковиной и так далее.

В жилом прицепе есть холодная и горячая вода, освещение, газовое отопление с раздувом. Фактически он представляет из себя однокомнатную квартиру — только на колесах.

Как отмечается в объявлении, в прицепе-даче есть все необходимые удобства

Как отмечается в объявлении, в прицепе-даче есть все необходимые удобства

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В Coachman предусмотрены спальные места, кухня, а также санузел с душем и туалетом

В Coachman предусмотрены спальные места, кухня, а также санузел с душем и туалетом

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Диваны в автодоме можно превращать в просторную кровать

Диваны в автодоме можно превращать в просторную кровать

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В подарок к домику идет тамбур-палатка, добавляется в описании.

Меньше чем за полмиллиона

На Avito НГС нашел еще один компактный прицеп-дачу, но дешевле. Судя по заголовку, он стоит 390 тысяч. Но внутри объявления — другая информация: «Цена данной комплектации — 410 тысяч рублей». Возможна и аренда.

На белом прицепе написано следующее: «Kemper Lucky». В описании продавец подчеркнул, что занимается изготовлением кемперов на заказ.

Компактный автодом стоит около 400 тысяч

Компактный автодом стоит около 400 тысяч

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На фотографиях, представленных в объявлении, видно, что в этом прицепе тоже есть спальные места и место для приготовления еды.

— Кухня — с подсветкой всех шкафов, портативной газовой плиткой, а также раковиной с проточной водой, — под фото уточнил продавец.

В жилом прицепе оборудованы спальные места для взрослых и детей

В жилом прицепе оборудованы спальные места для взрослых и детей

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На крыше автодома установлена солнечная батарея. Предусмотрены USB-розетки, светодиодное освещение, бак для воды объемом в 50 литров и отопление.

— Отопитель салона — «сухой фен» на дизельном топливе. В любую погоду тепло и сухо, — объясняется в объявлении.

Со слов продавца, на автодом оформлен ПТС.

Еще один англичанин

Английский прицеп Avondale Argente 650–6, который находится в Санкт-Петербурге, предлагают на продажу и для новосибирцев. Год его выпуска — 2004-й. Для тех, кто хочет пригнать дом на колесах в областной центр, цена на него составит 1,449 миллиона рублей. Доставить его до города, под заказ, предлагается по железной дороге или автовозом.

Avondale Argente 650–6 продается за 1,449 миллиона рублей

Avondale Argente 650–6 продается за 1,449 миллиона рублей

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В объявлении на Drom.ru написано, что в прицепе — 7 спальных мест и раздельный санузел. Без кухни здесь тоже не обошлось: она оборудована газовой плитой, духовкой, грилем и мойкой.

По информации из объявления, в автодоме — 7 спальных мест, кухня и раздельный санузел

По информации из объявления, в автодоме — 7 спальных мест, кухня и раздельный санузел

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— Система отопления — Truma (газ / 220 вольт). Система подогрева воды — тоже Truma (газ / 220 вольт), объем бойлера: 10 литров, — также сказано в описании.

Пробега по России у Avondale нет. При этом он растаможен, уверяет продавец. Будущему покупателю обещается поддержка прицепа — даже после его приобретения.

Маленький и пустой

А еще на Drom.ru за 290 тысяч выставлен минималистичный жилой модуль, в котором нет почти ничего. Снаружи он отделан сайдингом, а внутри евровагонкой, ДВП и так далее. Судя по фото, опубликованным в объявлении, внутри прицепа нет санузла и мебели. Единственная его «начинка», о которой упоминается в описании, — это 6 точечных светодиодных светильников.

По мнению продавца, модуль можно использовать как строительную бытовку, автодом или торговый киоск.

Судя по фото, в жилом модуле за 290 тысяч нет спальных мест, кухни и санузла

Судя по фото, в жилом модуле за 290 тысяч нет спальных мест, кухни и санузла

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— [И, да] под заказ можно изготовить новый модуль с дополнительными функциями и оборудованием: отоплением, сантехникой и так далее, — подытожил продавец.

Как в поезде

Следующий лот. Черно-белый автодомик с несколькими окнами размещен на Avito. Он стоит 250 тысяч рублей. В нем стоят две кровати, похожие на полки в поезде, а также несколько кухонных шкафов. В его описании сказано лишь следующее: «Автодом новый».

В переписке на сайте объявлений продавец рассказал, что выставленный на продажу прицеп — самодельный. В ответ на вопрос о том, есть ли в нем какие-либо коммуникации, он ответил:

— Только свет.

Судя по геометке, прицеп продается в Заельцовском районе.

Автодом за 250 тысяч — самодельный

Автодом за 250 тысяч — самодельный

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Внутри этот автодом похож на купе в поезде

Внутри этот автодом похож на купе в поезде

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Летом НГС писал о том, что в Новосибирске за 99 миллионов продается элитный дом-амбар — там есть винный погреб и гараж на 5 машин. А еще редакция рассказывала об автомобиле Dodge, выставленном на продажу почти за 5 миллионов рублей.

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