В Новосибирске продают элитный дом-амбар за 99 млн — там есть винный погреб и гараж на 5 машин

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу роскошный кирпичный коттедж с видом на Обь.
В объявлении объект называется «уютным загородным домом в стиле Bаrn Luхury. Вероятно, речь идет о Barnhouse — строительстве коттеджей в амбарном стиле, чем-то напоминающем лофт.
— Четыре спальни, отдельные гардеробные и ванные комнаты, русская баня с бассейном, спортзал, винная комната с погребом, отдельный цокольный блок с двумя гаражами на 5 автомобилей, — перечисляет продавец.
НГС недавно рассказывал о поселке «Европейский», где и продается этот дом. Мы прогулялись по крутым улицам и взглянули на дома (есть даже замок как из сказки!), которые появились на месте заброшенного детского лагеря.