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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают элитный дом-амбар за 99 млн — там есть винный погреб и гараж на 5 машин

Он расположен на первой береговой линии в закрытом поселке Заельцовского бора

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Дом расположен в коттеджном поселке «Европейский»

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В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу роскошный кирпичный коттедж с видом на Обь. 500-метровый дом с 4 спальнями оценили в 99 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 7 июня, на сайте n1.ru.

В объявлении объект называется «уютным загородным домом в стиле Bаrn Luхury. Вероятно, речь идет о Barnhouse — строительстве коттеджей в амбарном стиле, чем-то напоминающем лофт.

— Четыре спальни, отдельные гардеробные и ванные комнаты, русская баня с бассейном, спортзал, винная комната с погребом, отдельный цокольный блок с двумя гаражами на 5 автомобилей, — перечисляет продавец.

Так выглядит стиль «барн лакшери»

Так выглядит стиль «барн лакшери»

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Внутри много кирпича

Внутри много кирпича

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Всего в доме четыре спальни

Всего в доме четыре спальни

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И есть даже винный погреб

И есть даже винный погреб

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На участке нет бассейна, зато он есть внутри дома

На участке нет бассейна, зато он есть внутри дома

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С балкончика открывается вид на пляж и Обь

С балкончика открывается вид на пляж и Обь

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Для отдыха на участке также построена беседка

Для отдыха на участке также построена беседка

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НГС недавно рассказывал о поселке «Европейский», где и продается этот дом. Мы прогулялись по крутым улицам и взглянули на дома (есть даже замок как из сказки!), которые появились на месте заброшенного детского лагеря.

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