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Тема дняВ Новосибирске собралась пробка на левом берегу
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«Эмоции — как звуки выхлопа»: новосибирец продает Dodge за почти 5 млн рублей — что в нем есть

Пробег у автомобиля, по словам продавца, — 38 тысяч километров

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Видно, что владелец заботится о транспортном средстве

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На Аvito житель Новосибирска продает автомобиль Dodge Challenger MT 2018 года III рестайлинг 2 (2014–2023). Это серый купе на механике с задним приводом.

— Машина бомба! Цвет очень крутой, лучший, я бы даже сказал! 6-поршневые шикарные тормоза. Автоматическое переключение ближний, дальний свет, камера CarPlay. 3 режима езды (street, sport, custom). Эмоции от вождения непередаваемые, как звуки выхлопа, — описывает свою машину владелец.

Автомобиль выглядит шикарно

Автомобиль выглядит шикарно

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Владелец утверждает, что авто обслужено «по фэншую». В автомобиле есть вентиляция сидений, подогрев, кожаные сиденья с перфорацией и теснение логотипа SRT, кованые диски. Больше в Новосибирске, как и в России, таких машин в продаже найти не удалось.

Корреспондент НГС связался с продавцом элитного автомобиля, мужчина пообещал ответить на вопросы, но так и не вышел на связь.

Ранее НГС писал о том, как житель Сибири проехал на «Запорожце» до Новосибирска. Он мечтает покорить всю Россию на советском автомобиле.

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