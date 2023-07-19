«Эмоции — как звуки выхлопа»: новосибирец продает Dodge за почти 5 млн рублей — что в нем есть

На Аvito житель Новосибирска продает автомобиль Dodge Challenger MT 2018 года III рестайлинг 2 (2014–2023). Это серый купе на механике с задним приводом.
— Машина бомба! Цвет очень крутой, лучший, я бы даже сказал!
Владелец утверждает, что авто обслужено «по фэншую». В автомобиле есть вентиляция сидений, подогрев, кожаные сиденья с перфорацией и теснение логотипа SRT, кованые диски. Больше в Новосибирске, как и в России, таких машин в продаже найти не удалось.
Корреспондент НГС связался с продавцом элитного автомобиля, мужчина пообещал ответить на вопросы, но так и не вышел на связь.
Ранее НГС писал о том, как житель Сибири проехал на «Запорожце» до Новосибирска. Он мечтает покорить всю Россию на советском автомобиле.