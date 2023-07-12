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Сибиряк на «запорожце» проехал по России — показываем видео

Михаил Шмаков доехал на советском автомобиле до Новосибирска

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Машина всего на пару лет младше Михаила — ей 39 лет

Видео: Алина Исхакова, Михаил Шмаков

Сибиряк Михаил Шмаков купил зеленый «запорожец». На нем он хочет проехать всю Россию — от Черного моря до Тихого океана, чтобы показать людей, которые создают изобретения. В этом видео мы покажем, как путешественник доехал до Новосибирска.

Автолюбитель долго искал машину для покупки. Ему препятствовали пандемия и проблемы со здоровьем.

— Ощущения — это, конечно, не кнопочки круиз-контроля нажимать и датчиком дождя пользоваться. Но всё равно такое ощущение, что к чему-то прекрасному прикоснулся, или настоящему даже, — радуется своей покупке Михаил.

До 80 км/ч машина разгоняется за 18 секунд

До 80 км/ч машина разгоняется за 18 секунд

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По дороге мужчина встретил немало гостеприимных людей. Например, в Калмыкии местный житель угостил мужчину обедом из национальных блюд:

— Он меня вот посадил в свою машину и куда-то меня повезет — к родителям или в кафе. Я так и не понял. Везёт, короче, национальные калмыцкие блюда пробовать. А ещё я понял, похоже, у меня калмыцкие корни. Мне еда понравилась! — делится впечатлениями о местной кухне Михаил.

Путешественнику повезло. В дороге не было серьезных поломок. Только в Саратовской области он пробил колесо.

Михаил настроен амбициозно. Как только он доедет до Владивостока, планирует подать заявку в Книгу рекордов России, что впервые «запорожец» пересек Россию своим ходом.

Ранее корреспондент НГС поговорила с владельцами кабриолетов за 20 миллионов рублей. Они рассказали, зачем покупают и почему продают такие авто.

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МашиныПутешествияЗапорожецКалмыкия
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