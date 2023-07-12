Сибиряк на «запорожце» проехал по России — показываем видео

Сибиряк Михаил Шмаков купил зеленый «запорожец». На нем он хочет проехать всю Россию — от Черного моря до Тихого океана, чтобы показать людей, которые создают изобретения. В этом видео мы покажем, как путешественник доехал до Новосибирска.
Автолюбитель долго искал машину для покупки. Ему препятствовали пандемия и проблемы со здоровьем.
— Ощущения — это, конечно, не кнопочки круиз-контроля нажимать и датчиком дождя пользоваться. Но всё равно такое ощущение, что к чему-то прекрасному прикоснулся, или настоящему даже, — радуется своей покупке Михаил.
По дороге мужчина встретил немало гостеприимных людей. Например, в Калмыкии местный житель угостил мужчину обедом из национальных блюд:
— Он меня вот посадил в свою машину и куда-то меня повезет — к родителям или в кафе. Я так и не понял. Везёт, короче, национальные калмыцкие блюда пробовать. А ещё я понял, похоже, у меня калмыцкие корни. Мне еда понравилась! — делится впечатлениями о местной кухне Михаил.
Путешественнику повезло. В дороге не было серьезных поломок. Только в Саратовской области он пробил колесо.
Михаил настроен амбициозно. Как только он доедет до Владивостока, планирует подать заявку в Книгу рекордов России, что впервые «запорожец» пересек Россию своим ходом.
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