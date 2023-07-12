Сибиряк на «запорожце» проехал по России — показываем видео

Автолюбитель долго искал машину для покупки. Ему препятствовали пандемия и проблемы со здоровьем.



— Ощущения — это, конечно, не кнопочки круиз-контроля нажимать и датчиком дождя пользоваться. Но всё равно такое ощущение, что к чему-то прекрасному прикоснулся, или настоящему даже, — радуется своей покупке Михаил.