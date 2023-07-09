Понты и дизайн: новосибирцы рассекают по городу на кабриолетах за 20 миллионов — зачем они их покупают и почему продают

В Сибири набирает обороты долгожданное лето. Новосибирцы по-разному борются с жарой при передвижении по городу — кто-то использует велосипеды и электротранспорт, кто-то предпочитает включать в машинах кондиционеры, а кто-то гарцует на красивых и ярких кабриолетах. Корреспондент НГС пообщалась с владельцами необычных для нашего климата машин и выяснила, довольны ли автовладельцы таким транспортом.
Счастливые обладатели
У обывателей кабриолеты ассоциируются с летом, отпуском и заграничным лоском. На улицах Новосибирска такие машины встретить удается нечасто. Мы попросили владельцев кабриолетов в Новосибирске поделиться своим опытом и рассказать, чем они хороши и о чём они жалеют.
Сергей Павлов, 47 лет, предприниматель, бывший владелец Porsche Boxster
— У меня был Porsche Boxster, но я его давно продал. Сейчас вроде все мои знакомые тоже не на кабриках — наелись песка.
Плюсы у такой машины есть — это понты, дизайн. Минусы заключаются в том, что это чисто летняя машина. Низкая. Холодная. Без крыши по Новосибирску ездить невозможно: сидишь весь в песке и пыли. Диски жалко.
Евгений, 44 года, безработный, собственник родстера Mercedes-Benz SLК
— Автомобиль всепогодный, так как имеет жесткую складную крышу, но зимой я никогда не эксплуатировал его. Покупали его для летних покатушек по выходным. При этом особых минусов у этого автомобиля я не заметил.
Александр Тарасов, 29 лет, предприниматель, занимается доставкой автомобилей под заказ, владелец Ford Mustang
— Плюсы обладания такой машиной в том, что это так называемая рony car (в США так называют модели легковых автомобилей со спортивным или стилизованным под спортивный дизайном, но, как правило, не имеющие в базовой комплектации мощных двигателей. — Прим. ред.). Это — самый обыкновенный автомобиль без излишков. Расходники на него такие же, как на Toyota Corolla, только мотор стоит турбовый. Он чуть подороже.
Минусов в этой машине я почти не нахожу. Правда, мягкая крыша доставляет иногда неудобства, так как она не такая практичная, как железная. Когда, например, выезжаешь после мойки или дождя, складывать крышу не можешь, так как надо, чтобы она просохла. Желательно проехаться, иначе со временем крыша может загнить, ведь этот материал — ткань. Будет то же самое, если одежду в лужу бросить и оставить ее на улице. Также такую машину хранить на улице, не на подземном паркинге, — сомнительное удовольствие.
В целом вопросов нет по комфорту. С завода стоят колеса
Цена вопроса
Изучив предложения в интернете, можно с уверенностью сказать, что автомобили новосибирских любителей кабриолетов не только очень красивые, но и довольно редкие. Так, кабриолет Mercedes-Benz SLК-класса можно найти в объявлениях в интернете, в зависимости от года выпуска, состояния и других параметров, от 98 тысяч рублей (битый) до 4,3 миллиона рублей.
Кабриолет Ford Mustang 2017 года можно найти, но в небольшом количестве по стране. Стоимость машин начинается от 2,35 миллиона рублей и доходит до 3,5 миллиона, что для простого обывателя недешево.
Самые дорогие — Porsche Boxster. В зависимости от года выпуска и комплектации продаются в России по цене от 4,7 миллиона рублей до 22 миллионов рублей. Машин этой марки, соответственно, еще меньше.
Ранее НГС писал, что новосибирцы замечают проблемы с автозапчастями. По словам автовладельцев, некоторые из них не заказать, другие сильно подорожали.