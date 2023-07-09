Понты и дизайн: новосибирцы рассекают по городу на кабриолетах за 20 миллионов — зачем они их покупают и почему продают

Счастливые обладатели

У обывателей кабриолеты ассоциируются с летом, отпуском и заграничным лоском. На улицах Новосибирска такие машины встретить удается нечасто. Мы попросили владельцев кабриолетов в Новосибирске поделиться своим опытом и рассказать, чем они хороши и о чём они жалеют.



Сергей Павлов, 47 лет, предприниматель, бывший владелец Porsche Boxster

— У меня был Porsche Boxster, но я его давно продал. Сейчас вроде все мои знакомые тоже не на кабриках — наелись песка.

Плюсы у такой машины есть — это понты, дизайн. Минусы заключаются в том, что это чисто летняя машина. Низкая. Холодная. Без крыши по Новосибирску ездить невозможно: сидишь весь в песке и пыли. Диски жалко.

