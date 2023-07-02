Сибиряк проехал полстраны на зеленом «запорожце» — свое путешествие он назвал «бомж-туром»

— «Жигули», «копейка», «Волга» — они все еще есть на дорогах. «Запорожцев» нет от слова совсем. Bentley, Rolls-Royce — что бы ни ехало, если я с ними рядом, то все будут поворачиваться и тыкать пальцем в «запорожец». Мне нужно было привлечь к себе внимание, — объяснил Михаил.

Автомобиль был выпущен в 1984 году и всего на пару лет младше водителя — Михаилу 42 года. О своем «запорожце» и путешествии Михаил ведет блог на YouTube под ником Master zaz, а зарабатывает деньги ремонтом машин. Правда, обычно это японские и современные модели, а с советским автопромом мужчина столкнулся впервые.