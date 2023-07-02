Сибиряк проехал полстраны на зеленом «запорожце» — свое путешествие он назвал «бомж-туром»

Михаил Шмаков несколько лет планировал проехать на «запорожце» через всю страну, от Черного моря до Владивостока. Мужчина долго не мог купить саму машину, а потом еще несколько лет ее ремонтировал. В начале июня его путешествие наконец началось, и за две недели мужчина добрался до родного города — Новосибирска. Журналист НГС поговорила с блогером-путешественником. Как реагируют автомобилисты на зеленую машинку, что испортило изначальный план и с какими трудностями столкнулся Михаил — в материале НГС.
«"Запорожцев" нет от слова совсем»
Михаил Шмаков родился в Новосибирске, но 12 лет назад переехал в Новороссийск. Несколько лет мужчина планировал проехать от Черного моря до Тихого океана на автомобиле и три года назад купил для своего путешествия «запорожец» — механик искал именно его.
— «Жигули», «копейка», «Волга» — они все еще есть на дорогах. «Запорожцев» нет от слова совсем. Bentley, Rolls-Royce — что бы ни ехало, если я с ними рядом, то все будут поворачиваться и тыкать пальцем в «запорожец». Мне нужно было привлечь к себе внимание, — объяснил Михаил.
Автомобиль был выпущен в 1984 году и всего на пару лет младше водителя — Михаилу 42 года. О своем «запорожце» и путешествии Михаил ведет блог на YouTube под ником Master zaz, а зарабатывает деньги ремонтом машин. Правда, обычно это японские и современные модели, а с советским автопромом мужчина столкнулся впервые.
— У меня есть более глобальная цель в этой жизни, но мне для нее нужно собрать свое сообщество. Денег нет, свой YouTube-канал и решил развивать вот таким образом. Это тоже недешево, но не миллионные вливания. Но всё равно накладно получилось, — рассказал Михаил.
Мужчина долго искал «запорожец» для покупки. За автомобилем пришлось ехать за 300 километров — в станицу Брюховецкую, он обошелся в 55 тысяч рублей.
— Я очень долго искал, чтобы купить. Что «запорожцев» очень много, они в каждом огороде стоят и их продают по три тысячи рублей — это мифы. Эти времена давно прошли, — объяснил блогер. — Их в свое время по программе утилизации, когда давали скидки на покупку новой машины, посдавали. И сейчас если они есть в хорошем состоянии, не перегнившие и из которых можно что-то сделать, то они оформлены на давно умерших дедушек, и их невозможно переоформить.
У зеленого «запорожца» тоже оказались проблемы с документами — оформлен он был на брата и сестру. А после покупки Михаила ожидал долгий ремонт — автомобиль пришлось почти полностью перебрать. Михаил, например, заменил тормоза, чтобы не представлять опасности на дорогах.
— Сейчас в него в деньгах, без работы, по скромным подсчетам вложено 300 тысяч рублей, — отметил Михаил. — Он изначально был зеленым, выгоревшим. Я его полиролем обработал, «морду» пришлось пленкой похожего цвета обклеить — там всё ободрано было.
При ремонте двигателя, который у автомобильчика расположен сзади, Михаил и сам немного испортил краску — оказалось, покрытие разлагается от воды, а Михаил положил на крышу и сверху капота одеяло: машина простояла так несколько месяцев, одеяло отсырело и в нескольких местах испортило краску.
— Краску на него никто подобрать не может, таких красок нет. Я сам покупал краски разных цветов, сам на свой глаз мешал и красил крышу и капот. Немножко в цвет не попадает, но хотя бы как-то похоже. А всё остальное в родной краске, — добавил Михаил.
«Я мерзну как скотина»
В прошлом году Михаил заболел и поехать в путешествие, которое планировал, не смог. В этом году, как объясняет мужчина, оно тоже чуть не сорвалось.
— Я отнюдь не богат и за зиму практически не заработал денег. Мне друзья в офлайне в Новороссийске, кто сколько смог, принесли денег, сказали: «Собирайся и поезжай уже, сделай свою миссию, сколько можно ждать», — поделился мужчина.
Путешествие Михаила началось у Черного моря 13 июня. Блогер хотел увидеть страну изнутри, пообщаться с людьми, поснимать блог и полюбоваться природой: планировал жить в палатке и рыбачить. Больших трасс он избегает. Одной из причин выбора небольших дорог стала и машина — «запорожцу» тяжело на высокой скорости.
Во времени путешествие не ограничено, Михаил говорит, что главное — успеть до холодов. Но погода успела помешать и ускорила поездку.
— Погода меня очень сильно подвела. Я в неторопливом режиме доехал до Оренбургской области, а там меня циклон зацепил, и начались смс-сообщения от МЧС, что ночью +5 градусов, ветер и так далее. В таком режиме я в Новосибирск приехал и сейчас смотрю на Восток. Погода не располагает к такому моему путешествию. Хотя бы ветра не было, — объясняет путешественник.
Четыре дня до Новосибирска Михаил просто ехал и практически не выходил из машины. Как только уставал от дороги, перелезал на соседнее сиденье и спал.
— Я 12 лет на юге прожил, у меня сейчас дома +35 градусов днем и ночью +20. Я мерзну как скотина. Сильный ветер и дождь, из машины выходить, чтобы просто еду на плитке приготовить, возможности нет — не позволяет погода, — говорит блогер. — Я 30 лет в Сибири прожил, подсчитал, что в конце июня и начале июля в Сибири и на Дальнем Востоке ночи уже должны быть теплыми.
Михаил признался, что даже не брал с собой теплую одежду. Зато мужчине повезло, что в дороге не было серьезных поломок, хотя в Саратовской области он пробил колесо.
— Где-то тысячу километров я вообще без запаски ехал. В Оренбурге пытался починить, но все отказывались. Потом какими-то лесными дорогами я в село Подольск в Башкортостане приехал, там с Русланом познакомился: он заклеил мне пробитое колесо, и я хоть с запаской поехал дальше. Размер резины редкий, и купить его просто так не получается, — рассказал путешественник.
В Новороссийске Михаил долго не мог найти на зеленый «запорожец» колёса, и в итоге купил б/у. А с зимним протектором нужных размеров практически нет. Как показала дорога, резина в итоге оказалась не очень хорошей. Кроме того, Михаилу приходится держаться поближе к заправкам: он установил в
Автомобиль, который вызывает эмоции
В Новосибирске бывшего жителя города встретили друзья и семья, которые помогли путешественнику. А в дороге ему попадаются интересные люди. Например, в Элисте в Калмыкии к нему подошел местный житель, который хотел сфотографировать и поговорить.
— Он говорит: «Пойдем в магазин». Я ему, мол, да зачем, у меня всё есть, — нет, пойдем. «Давай колбасы, мяса тебе куплю», — а мне неудобно и не надо. Он в итоге купил мне воду и говорит: «Не, так не пойдет, ставь воду, всё, давай машину к дому подгоняй». Посадил меня в свою машину, увез в кафе и накормил всякими национальными блюдами. Очень гостеприимный человек попался, — вспоминает блогер.
Михаил отмечает, что в Калмыкии и в Башкирии на запорожец реагируют активнее всего, особенно взрослые. В Башкирии к нему подъехали женщины пенсионного возраста, заулыбались и рассказали, что не видели таких машин уже лет 10.
— Прямо приятно, когда это улыбку вызывает. В Новосибирске мало реагируют, а вот в Калмыкии, например, практически каждая вторая машина реагирует: сигналят, подходят. Калмыки, башкиры, как я понимаю, не стесняются свои эмоции показывать, а в Новосибирске как будто даже если рады, то не реагируют — западло, наверное, — рассуждает блогер.
В Волгограде зеленый «запорожец» запомнят как пронесшийся по улицам города автомобиль: там у Михаила случилась небольшая поломка.
— Люди, наверное, думали, что я шизанутый, у меня только с газом в пол машина ехала. А дорога только через Волгоград идет, и мне надо было оттуда кровь из носа как-то выбраться, чтобы не перегородить всё движение. Я не нарушал правила, но всё равно, когда в пробке «запорожец» газует на всю и между рядами ездит — это странно выглядит, — добавил мужчина.
Происходят у Михаила истории и с сотрудниками ГИБДД. В Калмыкии ему, например, выписали штрафы за ремень и парковку. Сам водитель удивляется: говорит, что на этой машине много ездил по разным частям страны и штрафов не видел. Сейчас же Михаил при виде сотрудников ГИБДД начинает записывать видео и говорит, что известный блогер.
Свое приключение он в шутку называет «бомж-тур». По его подсчетам, за время в пути он потратил около 30 тысяч рублей: на еду, бензин, шиномонтаж и кофе в дороге.
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