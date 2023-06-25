Лежбище тюленей, фрукты по 1000 рублей и бескрайнее море — сибирячка рассказала, чем ее удивил Сахалин

Сахалин, в отличие от разрекламированных Сочи, Калининграда и Владивостока, пока не стал популярным направлением у туристов. Это понятно: море есть со всех сторон, но большую часть лета оно остается холодным. Но всё-таки здесь есть на что посмотреть и любителям природы, и тем, кто интересуется историей: часть Сахалина принадлежала Японии, и на острове остались напоминания о культуре этой страны. Рассказываем, на что можно посмотреть в городах Сахалина, если вы попали на него не в пляжный сезон.
Южно-Сахалинск
Из Новосибирска в аэропорт Южно-Сахалинска можно добраться прямым рейсом. Дорога от самого аэропорта до центра города займет примерно 25 минут, если вы вдруг попадете в пробки.
Население Южно-Сахалинска — около 180 тысяч человек. Центр застроен пятиэтажками, а в новых районах есть и высотки по 17 этажей. Город небольшой, основные культурные и административные здания находятся в центре: на Коммунистическом проспекте и улице Ленина. Здесь расположены администрация города, правительство Сахалинской области, ЗАГС, суд, а также культурные учреждения.
Одно из самых заметных зданий — Сахалинский областной краеведческий музей. Его построили в
В городе можно побывать в Театральном центре имени
Общественный транспорт в Южно-Сахалинске — автобусы и маршрутки. Проезд стоит
В Южно-Сахалинске есть торгово-развлекательные центры, рядом с одним из них, «Сити Моллом», построили колесо обозрения и другие аттракционы. Еще в городе много небольших магазинов с товарами из Японии и Кореи. В основном там продают косметику, но есть и сладости, чай и невероятное разнообразие лапши быстрого приготовления.
Цены на продукты, особенно на фрукты, могут удивить. Килограмм бананов обойдется примерно в
Холмск
Выход к морю есть у нескольких городов Сахалина. Один из них — Холмск, который находится на берегу Японского моря. Дорога от Южно-Сахалинска до него на автобусе займет около 2 часов, билет стоит 395 рублей.
Население города — около 25 000 человек, он третий по численности на Сахалине. Когда Холмск принадлежал Японии, он назывался Маока. Здесь есть торговый порт и с берега видно, как мимо проплывают корабли, которые перевозят машины и технику.
Из-за рельефа часть домов находится на возвышенности, поэтому, если вы собираетесь гулять, учтите, что часть пути придется подниматься в гору. Из Холмска можно отправиться на «Чертов мост» — участок заброшенной железной дороги, построенной японцами в начале XX века, или на пляж.
Корсаков
Еще один город недалеко от Южно-Сахалинска — Корсаков, где живут чуть больше
Познакомиться с историей города можно в Корсаковском историко-краеведческом музее. Билет стоит
Недалеко от центра города находится старое здание японского банка, построенное в
На территории военной части недалеко от набережной стоит колокол маяка мыса Крильон, на котором есть барельеф с Александром Невским и Мариной Магдалиной. Можно позвонить в ворота и попросить, чтобы вам разрешили пройти и посмотреть на него. Но военные могут отказать, например, если в части проходят мероприятия.
В центре города можно погулять в Комсомольском сквере, где есть лавочки и фонтан.
Невельск
Невельск — самый маленький город в списке, здесь проживает всего около
Главная причина, которая привлекает сюда туристов, — лежбище ушастых тюленей — сивучей. Эти животные, которых также называют северными морскими львами, приплывают сюда весной и живут на волнорезе недалеко от берега. Десятки животных лежат на камнях, играют в море, ловят рыбу, а самцы устраивают драки за внимание самок.
На набережной стоят бинокли, через которые можно наблюдать за сивучами, но в дождливую погоду животных видно плохо. Рядом есть статуя, посвященная морским львам, скамейки, где можно отдохнуть, и небольшие ларьки с едой. Блин с креветками, листьями салата и соусом в одном из них обойдется в 250 рублей.
В кафе «На лайте» организуют поездки на лодке до лежбища сивучей, также этим занимается местный яхт-клуб. Вблизи, в паре метров от волнореза, видно, насколько сивучи большие. Самцы намного больше самок — их вес может доходить до
Сахалин — удивительное место. Остров входит в Дальневосточный федеральный округ, и с него можно добраться на самолете или корабле до главного города региона — Владивостока. Весной там побывал корреспондент НГС Павел Пешков. Читайте в его материале, на что там можно посмотреть.