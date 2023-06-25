Лежбище тюленей, фрукты по 1000 рублей и бескрайнее море — сибирячка рассказала, чем ее удивил Сахалин

Южно-Сахалинск

Из Новосибирска в аэропорт Южно-Сахалинска можно добраться прямым рейсом. Дорога от самого аэропорта до центра города займет примерно 25 минут, если вы вдруг попадете в пробки.



Население Южно-Сахалинска — около 180 тысяч человек. Центр застроен пятиэтажками, а в новых районах есть и высотки по 17 этажей. Город небольшой, основные культурные и административные здания находятся в центре: на Коммунистическом проспекте и улице Ленина. Здесь расположены администрация города, правительство Сахалинской области, ЗАГС, суд, а также культурные учреждения.

