freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняПрогноз погоды на неделю
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Лежбище тюленей, фрукты по 1000 рублей и бескрайнее море — сибирячка рассказала, чем ее удивил Сахалин

Добраться на остров из Новосибирска можно на самолете, а по острову легко передвигаться на автобусах

418

Вид на Японское море в городе Холмске

Поделиться

Сахалин, в отличие от разрекламированных Сочи, Калининграда и Владивостока, пока не стал популярным направлением у туристов. Это понятно: море есть со всех сторон, но большую часть лета оно остается холодным. Но всё-таки здесь есть на что посмотреть и любителям природы, и тем, кто интересуется историей: часть Сахалина принадлежала Японии, и на острове остались напоминания о культуре этой страны. Рассказываем, на что можно посмотреть в городах Сахалина, если вы попали на него не в пляжный сезон.

Южно-Сахалинск

Из Новосибирска в аэропорт Южно-Сахалинска можно добраться прямым рейсом. Дорога от самого аэропорта до центра города займет примерно 25 минут, если вы вдруг попадете в пробки.

Население Южно-Сахалинска — около 180 тысяч человек. Центр застроен пятиэтажками, а в новых районах есть и высотки по 17 этажей. Город небольшой, основные культурные и административные здания находятся в центре: на Коммунистическом проспекте и улице Ленина. Здесь расположены администрация города, правительство Сахалинской области, ЗАГС, суд, а также культурные учреждения.

Музей построили в 1937 году, когда город входил в состав Японии

Музей построили в 1937 году, когда город входил в состав Японии

Поделиться

Одно из самых заметных зданий — Сахалинский областной краеведческий музей. Его построили в 1937 году в традиционном японском стиле «тейкан». Поэтому здание выделяется своей необычной крышей, статуями у входа и планировкой. Экспозиции музея рассказывают об истории Сахалина, коренном населении, природе и животном мире острова. Летом, во время каникул, здесь много детей, которых приводят на экскурсии.

С центральных улиц видны горы

С центральных улиц видны горы

Поделиться

В городе можно побывать в Театральном центре имени А. П. Чехова, Художественном музее, Городском парке имени Юрия Гагарина, сквере «Площадь Победы». Также в Южно-Сахалинске работает горнолыжный комплекс «Горный воздух». Рядом с вокзалом есть небольшой парк с памятником Владимиру Ленину.

Здание администрации находится в центре города. Напротив, между ним и вокзалом, есть парк

Здание администрации находится в центре города. Напротив, между ним и вокзалом, есть парк

Поделиться

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске — автобусы и маршрутки. Проезд стоит 26 рублей при оплате картой, 30 — за наличный расчет. В центре города есть велосипедные дорожки, а на большинстве пешеходных переходов стоят светофоры. Удивляет вежливость водителей: все тормозят и пропускают пешеходов. Если вы приедете сюда и будете пользоваться такси, то не удивляйтесь тому, что многие автомобили — праворульные, это объясняется близостью к Японии. Такая же ситуация и в других городах на острове.

Цены на фрукты впечатляют

Цены на фрукты впечатляют

Поделиться

В Южно-Сахалинске есть торгово-развлекательные центры, рядом с одним из них, «Сити Моллом», построили колесо обозрения и другие аттракционы. Еще в городе много небольших магазинов с товарами из Японии и Кореи. В основном там продают косметику, но есть и сладости, чай и невероятное разнообразие лапши быстрого приготовления.

С колеса обозрения открывается красивый вид на город

С колеса обозрения открывается красивый вид на город

Поделиться

Цены на продукты, особенно на фрукты, могут удивить. Килограмм бананов обойдется примерно в 250 рублей, яблок «гала» — 280 рублей, апельсинов — 219 рублей, цена на персики доходит до 1099 рублей за килограмм. Молоко известных марок, таких как «Простоквашино» или «Домик в деревне», обойдется в 170–190 рублей за литр. Продукция местных производителей дешевле — около 80 рублей. Свежемороженая горбуша в одном из крупных магазинов стоит 265–365 рублей, филе пангасиуса — 470 рублей, минтая — 418 рублей. На острове есть социальные магазины, в которых продукты стоят дешевле, чем в других сетях. Цены на другие продукты и еду в кафе примерно такие же, как в Новосибирске.

Холмск

Подъемные краны в порту

Подъемные краны в порту

Поделиться

Выход к морю есть у нескольких городов Сахалина. Один из них — Холмск, который находится на берегу Японского моря. Дорога от Южно-Сахалинска до него на автобусе займет около 2 часов, билет стоит 395 рублей.

Здание жестяно-баночной фабрики выглядит заброшенным

Здание жестяно-баночной фабрики выглядит заброшенным

Поделиться

Население города — около 25 000 человек, он третий по численности на Сахалине. Когда Холмск принадлежал Японии, он назывался Маока. Здесь есть торговый порт и с берега видно, как мимо проплывают корабли, которые перевозят машины и технику.

Город находится на юго-западном побережье Сахалина

Город находится на юго-западном побережье Сахалина

Поделиться

Из-за рельефа часть домов находится на возвышенности, поэтому, если вы собираетесь гулять, учтите, что часть пути придется подниматься в гору. Из Холмска можно отправиться на «Чертов мост» — участок заброшенной железной дороги, построенной японцами в начале XX века, или на пляж.

Корсаков

Вид на порт со смотровой площадки

Вид на порт со смотровой площадки

Поделиться

Еще один город недалеко от Южно-Сахалинска — Корсаков, где живут чуть больше 30 тысяч человек. Он находится на берегу залива Анива, и со смотровой площадки в городе открывается вид на море и порт. Здесь же, на смотровой площадке, расположен мемориал памяти сахалинским корейцам, жертвам японского милитаризма. Как указано рядом с мемориалом, в августе 1945 года в порту Корсакова собрались 40 000 корейцев, которых до этого насильно привезли на Сахалин. После окончания войны ни Япония, ни Корея, ни Советский Союз не помогли им вернуться на родину.

Мемориал памяти сахалинским корейцам, жертвам японского милитаризма

Мемориал памяти сахалинским корейцам, жертвам японского милитаризма

Поделиться

Познакомиться с историей города можно в Корсаковском историко-краеведческом музее. Билет стоит 50 рублей, оплату принимают только наличными. Сам музей небольшой, но в нем есть экспозиция, посвященная истории, минералам, животному миру острова и выставка детских рисунков о космосе.

Сейчас фасад здания японского банка закрыт на реставрацию

Сейчас фасад здания японского банка закрыт на реставрацию

Поделиться

Недалеко от центра города находится старое здание японского банка, построенное в 1929 году. Его собираются отреставрировать еще с 2017 года, поэтому сейчас фасад закрыт. Но, если аккуратно заглянуть за ограждения, можно увидеть на одной из стен каменную голову барана, а под окнами — необычное обрамление.

На фасаде здания — необычный декор. После реставрации внутри планируют <a href="https://sakhalinmedia.ru/news/682053/" class="_ io-leave-page" target="_blank">открыть музей</a>

На фасаде здания — необычный декор. После реставрации внутри планируют открыть музей

Поделиться

На территории военной части недалеко от набережной стоит колокол маяка мыса Крильон, на котором есть барельеф с Александром Невским и Мариной Магдалиной. Можно позвонить в ворота и попросить, чтобы вам разрешили пройти и посмотреть на него. Но военные могут отказать, например, если в части проходят мероприятия.

В центре города можно погулять в Комсомольском сквере, где есть лавочки и фонтан.

Невельск

В центре — самец ушастого тюленя — сивуча

В центре — самец ушастого тюленя — сивуча

Поделиться

Невельск — самый маленький город в списке, здесь проживает всего около 10 500 человек. На автобусе от Южно-Сахалинска сюда можно добраться примерно за 1,5 часа. Автовокзал тоже небольшой, закрывается вечером, поэтому билеты в обратную сторону стоит купить заранее. Передвигаться по городу можно на автобусе, проезд стоит 23 рубля. А вот сервис такси «Яндекс.Go» здесь не работает.

В 2007 году в Невельске произошло сильное землетрясение. После этого многие дома отстроили заново

В 2007 году в Невельске произошло сильное землетрясение. После этого многие дома отстроили заново

Поделиться

Главная причина, которая привлекает сюда туристов, — лежбище ушастых тюленей — сивучей. Эти животные, которых также называют северными морскими львами, приплывают сюда весной и живут на волнорезе недалеко от берега. Десятки животных лежат на камнях, играют в море, ловят рыбу, а самцы устраивают драки за внимание самок.

Но что-то осталось с советских времен

Но что-то осталось с советских времен

Поделиться

На набережной стоят бинокли, через которые можно наблюдать за сивучами, но в дождливую погоду животных видно плохо. Рядом есть статуя, посвященная морским львам, скамейки, где можно отдохнуть, и небольшие ларьки с едой. Блин с креветками, листьями салата и соусом в одном из них обойдется в 250 рублей.

Сивучи отдыхают после рыбалки

Сивучи отдыхают после рыбалки

Поделиться

В кафе «На лайте» организуют поездки на лодке до лежбища сивучей, также этим занимается местный яхт-клуб. Вблизи, в паре метров от волнореза, видно, насколько сивучи большие. Самцы намного больше самок — их вес может доходить до 1000 килограмм. Они гордо сидят на своем участке суши со своей семьей из нескольких самок и детей, и не подпускают туда других самцов. Между животными иногда происходят драки за территорию. Еще тюлени отличаются громким криком, который слышно даже с берега, но всю его мощь можно осознать только на близком расстоянии. К счастью, на людей на лодках они не реагируют.

Сахалин — удивительное место. Остров входит в Дальневосточный федеральный округ, и с него можно добраться на самолете или корабле до главного города региона — Владивостока. Весной там побывал корреспондент НГС Павел Пешков. Читайте в его материале, на что там можно посмотреть.

По теме

СахалинЮжно-СахалинскДальний ВостокПутешествия
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter