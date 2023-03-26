Радужный берег и место, где расступилось море: что посмотреть во Владивостоке за один день — субъективный топ-5

Отпуск во Владивостоке принято проводить в конце лета, когда начинается бархатный сезон. В теплое время года в крупнейшем городе Приморья можно прогуляться по городу, позавтракать в уличных кафе и насладиться теплым солнцем, но и в начале весны здесь есть что посмотреть. Корреспондент НГС Павел Пешков побывал во Владивостоке и составил субъективный топ-5 достопримечательностей, которые стоит посетить за день.
Токаревский маяк: как пройти по морскому дну, не замочив ноги
Начать свое путешествие по Владивостоку стоит с посещения Токаревского маяка. Он считается визитной карточкой города и является одним из самых узнаваемых его символов. Токаревский маяк — один из 12 маяков Приморского края. Ежегодно его посещают тысячи туристов, а в июне 2021 года его включили в список объектов культурного наследия региона.
Токаревский маяк — один из старейших на Дальнем Востоке. Белую каменную башню высотой 11,9 метра построили в 1910 году на восьмигранном фундаменте на Токаревской кошке — искусственной песчаная насыпи длиной почти 800 метров. Сама кошка состоит из двух частей: первая — широкая, с площадкой для автомобилей и 85-метровой мачтой электропередачи в конце, вторая — пешеходная, во время прилива исчезающая под водой. Это место, где буквально расступается море и можно пройти по дну залива.
Приморский океанариум: как посмотреть на морских обитателей, не опускаясь на дно океана
Еще одно место, которое стоит посетить туристам, — это Приморский океанариум. Его открыли в сентябре 2016 года, и с тех пор он стал популярным и у жителей Владивостока, и у гостей города.
Здание Приморского океанариума построено в виде огромной белой раковины площадью более 37 тысяч квадратных метров. На территории здания площадью в пять футбольных полей находится 135 самых разных аквариумов, от маленьких до огромных. В одном из самых больших обустроен удивительный 70-метровый тоннель шириной 2,5 метра, по которому могут проходить посетители, любуясь на разнообразных рыб. В аквариумах содержится около 120 видов живых организмов, и коллекция пополняется каждый год.
Однако запаситесь временем: чтобы попасть в него, придется ехать на остров Русский. В среднем дорога на такси от железнодорожного вокзала Владивостока до океанариума занимает около 40 минут. Цена взрослого входного билета составляет 1100 рублей.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ): учеба на морском пляже
По пути из океанариума стоит заехать в Дальневосточный федеральный университет, который также находится на острове Русский.
ДВФУ создали в 2012 году, объединив под новым брендом 4 крупных вуза Приморского края. В 2013 году их все перенесли на остров Русский, в построенный к саммиту АТЭС 2012 года студенческий городок. Сегодня здесь учится больше 21 тысячи студентов, а преподает 1598 ученых.
Но ДВФУ знаменит не только своей образовательной деятельностью. Одно из главных отличий этого вуза от других — то, что он стоит на берегу моря. Набережная ДВФУ длиной около километра подходит для прогулок в любое время года. Песчаный пляж — не только излюбленное место для отдыха студентов, он часто становится местом проведения лекций и встреч с преподавателем. Дойти до набережной просто: от любого входа ДВФУ нужно идти вниз к морю около 15 минут.
Бухта Стеклянная: место, где начинается радуга
Доводилось ли вам когда-нибудь бывать в месте, откуда берет свое начало радуга? Бухту Стеклянную во Владивостоке вполне можно считать таким местом. Ведь где еще можно увидеть такое обилие разноцветных стеклянных осколков, которые отшлифованы морскими волнами и переливаются на солнце всеми цветами радуги.
Стеклянный пляж расположен на берегу Уссурийского залива. Он представляет собой уникальное место, где вместо песка и гальки побережье усеяно осколками стекла и фарфора. Сейчас этот пляж посещают тысячи человек, но раньше жители Приморского края старались обходить это место стороной, а проезжая мимо, плотно закрывали окна, чтобы не ощутить неприятного запаха со стороны пляжа.
Долгое время по соседству с бухтой располагалась свалка, куда старались свозить стеклянные и другие хрупкие обломки. В начале 2010-х свалку ликвидировали, власти вывезли крупный мусор, а стекло осталось. За годы вода обточила осколки и превратила их в круглые цветные камешки. Так что теперь на пляже можно не только ходить босиком, но и купаться, не боясь поранить ноги.
Мосты: виды на Владивосток с центра заливов
Неотъемлемая часть и достопримечательности Владивостока — Золотой и Русский мосты и мост через Амурский залив. Больше века жители города мечтали хотя бы об одном мосте, но в начале 2010-х получили сразу три. С них открывается отличные виды на город.
Строительство переправ началось к саммиту АТЭС 2012 года. Перед строителями стояла сложная задача не только возвести объекты на трудном грунте и в сложных условиях, но и сделать это за три года. Многие были уверены, что подрядчик сорвет графики ввода, но мосты построили вовремя.
Золотой мост
Мост простирается над бухтой Золотой Рог. Это гигантское сооружение, под которым спокойно проходят большие корабли и океанские лайнеры.
Планы построить мост через залив ходили давно, но лишь в 2000-х годах им было суждено осуществиться. Строили его в течение трех лет в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Изначально мост был открыт и для пешеходов, но в 2015 году пешеходное движение запретили.
Когда построили Золотой мост, перебираться из одного района города в другой стало гораздо удобнее: раньше на дорогу вокруг бухты Золотой Рог можно было потратить часа полтора, а теперь попасть из центра в район полуострова Чуркин можно всего за 5–10 минут.
Обычно опоры вантовых мостов строят в виде буквы «А», а во Владивостоке через Золотой Рог их построили в виде буквы «V», что также считается одной из особенностей переправы.
Русский мост
Это один из самых длинных в мире вантовых мостов. Переправа объединила остров Русский и материк — раньше добраться на остров можно было лишь на пароме. Переправу тоже построили к проведению саммита АТЭС-2012.
Пилоны Русского моста по своей форме имеют сходство с буквой «А», а ванты украшены цветами российского флага. Чтобы рассмотреть его поближе, надо доехать до остановки «Назимовская батарея» на материке или до поселка Поспелово на острове Русский. В темное время суток мост подсвечивают прожекторы.
Русский мост вошел в Книгу рекордов Гиннесса как вантовая конструкция с самым большим в мире единым пролетом — 1104 метра, высота моста — 324 метра. Также мост запечатлен на банкноте ЦБ РФ с номиналом 2000 рублей.
Мост через Амурский залив
Низководный мост стал частью новой скоростной магистрали, которую протянули от поселка Новый через Советский район Владивостока и далее в обход города к бухте Патрокл. По нему можно напрямую выехать к подъездной эстакаде Русского моста, а там — к кампусам ДВФУ и Приморскому океанариуму.
Мост представляет собой эстакадную конструкцию, которая проходит всего в нескольких метрах над морской поверхностью. Отсюда и название — низководный мост, высота подмостовых пролетов которого всего 6 метров и не предусматривает прохождение даже мелких судов.
От двух предыдущих мостов его отличает не только светодиодное освещение, но и возможность почувствовать в непогоду все буйство стихии: во время шторма, проезжая по мосту, можно почувствовать биенье волн об опоры.
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