Радужный берег и место, где расступилось море: что посмотреть во Владивостоке за один день — субъективный топ-5

По пути из океанариума стоит заехать в Дальневосточный федеральный университет, который также находится на острове Русский.



ДВФУ создали в 2012 году, объединив под новым брендом 4 крупных вуза Приморского края. В 2013 году их все перенесли на остров Русский, в построенный к саммиту АТЭС 2012 года студенческий городок. Сегодня здесь учится больше 21 тысячи студентов, а преподает 1598 ученых.



Но ДВФУ знаменит не только своей образовательной деятельностью. Одно из главных отличий этого вуза от других — то, что он стоит на берегу моря. Набережная ДВФУ длиной около километра подходит для прогулок в любое время года. Песчаный пляж — не только излюбленное место для отдыха студентов, он часто становится местом проведения лекций и встреч с преподавателем. Дойти до набережной просто: от любого входа ДВФУ нужно идти вниз к морю около 15 минут.