«Подумал: столько запретов — проще не лететь. А оказалось, всё не так строго». Российский фотограф развеял мифы про Саудовскую Аравию

— Когда открываешь форумы с правилами поездки в Саудовскую Аравию, видишь огромный список того, что нельзя: начиная от алкоголя с сигаретами и заканчивая какими-то орлиными перьями. В голову не придет, что это нельзя с собой везти, — объяснил путешественник. — Точно такая же ситуация с одеждой. Понятно, женщинам нельзя показывать коленки, локти, плечи, волосы.

Я, например, взял с собой легкие рубашки, штаны вместо шорт. Потом посмотрел — местные вполне себе гоняют в футболках. А некоторые туристы, которых возят по программе туристическими автобусами, так и вообще в шортах попадались. Сандалии для них не проблема, они сами босиком бегают или в шлепках.

