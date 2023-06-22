«Подумал: столько запретов — проще не лететь. А оказалось, всё не так строго». Российский фотограф развеял мифы про Саудовскую Аравию

Только с 2019 года путешественники получили возможность посещать Саудовскую Аравию. Раньше попасть туда можно было по бизнес-приглашению или в качестве паломника. Фотограф из Екатеринбурга побывал в этой стране и рассказал в этом видео о своем путешествии нашим коллегам из E1.RU.
— В целом за последние пару лет в Саудовской Аравии начались послабления, страна стала общаться с миром: пустили женщин за руль, стали давать туристические визы. Получить эту визу, кстати говоря, можно через интернет за пятнадцать минут. Правда, в моем случае — после недели попыток подобрать подходящую банковскую карточку. Понятно, что российские не проходят, но и карты иностранных банков принимают не все, — объясняет Станислав.
Перед любой поездкой фотограф старается понять, что можно, а что нельзя в той или иной стране. Про Саудовскую Аравию собрал такой большой список запретов, что подумал: проще не лететь. Но на деле оказалось, что не так уж всё и строго, как об этом пишут в интернете.
— Когда открываешь форумы с правилами поездки в Саудовскую Аравию, видишь огромный список того, что нельзя: начиная от алкоголя с сигаретами и заканчивая какими-то орлиными перьями. В голову не придет, что это нельзя с собой везти, — объяснил путешественник. — Точно такая же ситуация с одеждой. Понятно, женщинам нельзя показывать коленки, локти, плечи, волосы.
Я, например, взял с собой легкие рубашки, штаны вместо шорт. Потом посмотрел — местные вполне себе гоняют в футболках. А некоторые туристы, которых возят по программе туристическими автобусами, так и вообще в шортах попадались. Сандалии для них не проблема, они сами босиком бегают или в шлепках.
Купить алкоголь в Саудовской Аравии невозможно, ввозить и производить его запрещено. Нарушителям полагается наказание: по прилете иностранца просто депортируют, а вот местного жителя ожидает порка, штраф или тюремное заключение. Правда, в ближайшем к Саудовской Аравии Бахрейне, до которого от Даммама 20 километров по мосту, спиртное хоть и тоже запрещено, но не так строго и не везде. Именно туда и едут на выходные экспаты и некоторые саудовцы.
Станислав советует обязательно посмотреть оазис Аль-Ула. Этот древний город посреди пустыни называют жемчужиной страны или загадочным музеем под открытым небом:
— Аль-Ула — это прежде всего центр внутреннего туризма, сами саудовцы туда массово ездят. Изначально ради посещения древнего города Хегра — это первый объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подробности о путешествии фотографа в Саудовскую Аравию можно почитать здесь.
Ранее Станислав Белоглазов рассказал о своей поездке в самую опасную страну в мире. Мы показывали его яркие и жуткие снимки из Гаити. А как фотограф несколько дней снимал африканские племена, вы можете почитать здесь. Также мы писали, как женщины в африканской пустыне выбирают мужчин на одну ночь.
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