От главного по продуктам к фуд-корту: «Универсам» на Ленина закрылся — за полвека здесь в очереди стояли и бандиты, и банкиры

«Универсам» на Ленина сегодня закрылся. В привычном формате мы его больше не увидим. Магазин взял небольшую паузу, чтобы подготовиться к реконструкции, которая превратит его в большой фуд-корт. Обозреватель НГС решил вспомнить, каким был этот магазин для нескольких поколений новосибирцев на протяжении его 50-летней истории.
Представить улицу Ленина без «Универсама» сегодня трудно. Но ещё в середине 60-х годов на этом месте стояли добротные двухэтажные кирпичные дома, возведенные в начале 20-ого века. И честно говоря, было бы лучше такой её и оставить, найдя для новой застройки какое-то другое место. Благо пустырей и бараков в Новосибирске тогда хватало. Однако, в 60-х годах советские руководители, насмотревшись на просторные новые супермаркеты в Италии, загорелись понастроить таких и в СССР. Тем более, что первый опыт — универсам «Фрунзенский» в Ленинграде — был признан чрезвычайно успешным, и проекты строительства аналогичных магазинов стали утверждаться по всей стране.
Нюанс, однако, был в том, что в Питере «Фрунзенский» построили (слава богу) не на Невском или Литейном проспекте, а в Купчино — районе, считавшемся тогда почти окраиной. По новосибирским меркам это как минимум «Золотая нива» (а то и вовсе Первомайский район). Сейчас это ничем не примечательный торговый центр «Фрунзенский», окруженный типовыми советскими панельками.
В Новосибирске же здание «Универсама» вторглось в сложившуюся застройку, как слон в посудную лавку: для его строительства пришлось снести целый квартал. При этом какое-то время рядом со зданием (там, где сейчас стоит офисная высотка) был просто ничем не занятый пустырь. Справедливости ради нужно заметить, что Новосибирск в принципе тогда переживал масштабную перестройку. Сквозь старые кварталы от вокзала до площади Ленина была прорублена Вокзальная магистраль, превратившая проходившие здесь улицы в какие-то нелогичные обрубки.
Однако, новосибирцев тогда больше воодушевляли новые проекты, чем сохранение ветхой старины. Чуть раньше (в 1965 году) большой торговый центр появился в Академгородке, и городским властям что-то такое хотелось построить и в центре. Так в городе появился самый крупный на тот момент продовольственный магазин самообслуживания.
Сегодня, когда по такому принципу работает любой магазин у дома, трудно понять, насколько серьезным изменением самой культуры торговли было появление такого объекта. Большинство новосибирских магазинов ещё в 90-х представляло собой набор прилавков с товаром, где взять что-то в руки до покупки можно было, только если стоявший за прилавком продавец соблаговолил дать это что-то покупателю.
А здесь горожан встречали 15 новеньких касс. Первых покупателей тогда умиляло и удивляло слово «СПАСИБО», которое кассы печатали на каждом чеке. Приветливость никогда не была достоинством советской торговли, а тут эту проблему решили, что называется, при помощи новых технологий. Потом в городе появилось ещё несколько таких магазинов и уникальность «Универсама» снизилась. Но само название, горевшее вечером большими неоновыми буквами над крышей здания, превратилось для новосибирцев из названия типа торгового предприятия в имя собственное.
Нужно признать, что для своего времени «Универсам» был действительно самым современным магазином города. У него была предусмотрена механизированная разгрузка машин с товаром. В торговом зале стояло невиданное в обычных торговых точках холодильное оборудование из Италии. Город хотел выглядеть современно и главный продуктовый магазин был призван эту современность демонстрировать.
В начале 90-х магазин на какое-то время изменил привычному принципу самообслуживания. Торговый зал заполнили отделы с разными продуктами. Правда и выбор некоторых продуктов удивил бы покупателей и сегодня. В отделе рыбных деликатесов, например, можно было выбрать из трёх-четырех видов чёрной икры. Магазин стал местом, где можно было встретить первых новосибирских миллионеров: бандитов, банкиров и торговцев с Гусинобродского рынка.
Однако, посетители магазина и владельцы ездили за границу, и уже в середине 90-х «Универсам» вновь обрёл свой нынешний супермаркетный облик. Правда едва ли не половина торгового зала была всё равно заставлена отделами арендаторов, предлагавших покупателями самые разные товары, от бижутерии до пейджеров.
Развитию «Универсама» тогда немало поспособствовал один из пионеров новой новосибирской торговли Михаил Камха. Именно он, в частности, добавил к привычным корзинкам тележки на колёсах. Ведь в тележке можно увезти куда больше покупок. Впрочем, вкусить всех плодов своей деятельности на этом поприще он не смог, поскольку контроль над столь ценным активом получили люди, скажем так, с большими финансово-силовыми возможностями.
В конце 90-х пространство между зданием «Универсама» и соседним жилым домом заполнил «Пассаж». Сегодня он выглядит скорее маргинально, но тогда именно здесь открылось едва ли не первое в Новосибирске заведение с пиццей, которую готовили в дровяной печи — кафе «Каприччио». Тут же (чуть дальше) работал магазин сети «Топ-книга». Именно это сооружение в конце прошлого десятилетия новосибирские рестораторы нередко называли в качестве лучшего места для первого гастро-маркета. Однако, у владельца «Универсама» тогда были уже другие планы.
Последние годы магазин пусть и работал без убытков, но его эффективность явно не радовала хозяина. Просто сдав такое помещение в центре в аренду, можно было зарабатывать больше. А ещё лучше — снести магазин и построить на этом месте пару жилых высоток с несколькими этажами коммерческих помещений. Но идея встретила сопротивление на самых разных уровнях (от жителей соседнего дома, до прокуратуры), и было решено превратить большую часть нынешнего магазина в современное гастро-пространство с десятком точек кухонь со всего света.
Разбор оборудования начался ещё на неделе. Два кассовых блока перенесли куда-то вглубь магазина. Часть полок опустели. Но торговля продолжалась в обычном режиме. И, откровенно говоря, не было ощущения, что здесь стало меньше покупателей. Их и до перестройки не было много.
Магазин закрылся всего на один день, чтобы спокойно освободить часть площади от торгового оборудования, и на освобожденном пространстве начать строительство обещанного «Гастроцентра». Продуктовый при этом будет продолжать работать. Но судя по планам руководства «Универсама», в итоге от нынешнего огромного зала останется меньше половины — для торговли планируется выделить 500 с небольшим квадратных метров. Что, в принципе, соответствует нынешнему потоку покупателей. Которых, однако, может стать больше, если в «Гастроцентр» потянутся люди, раньше обходившие «Универсам» стороной.
Магазином управляет ООО «Универсам». По данным Контур.Фокус, предприятие получило в прошлом году выручку в размере 226 миллионов рублей (падение на 11%) и чистую прибыль 662 тысяч рублей. 100% долей в ООО «Универсам» владеет Николай Стафиевский.
Главным событием этого месяца в местном ритейле можно смело считать приход в Новосибирск новой торговой сети — дискаунтеров «Чижик». О том, как выглядит один из первых магазинов сети и в чём его особенности по сравнению с привычными супермаркетами, читайте в репортаже обозревателя НГС Стаса Соколова.