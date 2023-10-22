От главного по продуктам к фуд-корту: «Универсам» на Ленина закрылся — за полвека здесь в очереди стояли и бандиты, и банкиры

Представить улицу Ленина без «Универсама» сегодня трудно. Но ещё в середине 60-х годов на этом месте стояли добротные двухэтажные кирпичные дома, возведенные в начале 20-ого века. И честно говоря, было бы лучше такой её и оставить, найдя для новой застройки какое-то другое место. Благо пустырей и бараков в Новосибирске тогда хватало. Однако, в 60-х годах советские руководители, насмотревшись на просторные новые супермаркеты в Италии, загорелись понастроить таких и в СССР. Тем более, что первый опыт — универсам «Фрунзенский» в Ленинграде — был признан чрезвычайно успешным, и проекты строительства аналогичных магазинов стали утверждаться по всей стране.