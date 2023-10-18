«Любое изменение будет чувствоваться». В России стремительно дорожает кофе — как подняли цены новосибирские кофейни

Кофе станет дороже или хуже

Осенью чашка обычного капучино в кофейнях начала дорожать. В частности, читатели НГС сообщили, что в сентябре сеть Coffee Collective подняла цены на 50 рублей — большой капучино стал стоить 299 рублей, вкус у него не изменился. Предприниматели уверяют, что в будущем цены вырастут и в других заведениях, а где-то уже поднялись.

Рост связывают с изменением стоимости зерна, затратами на логистику и курсом доллара. При этом издание «РИА.Новости» со ссылкой на менеджера по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко сообщает, что владельцы кофеен готовы закупать менее качественное зерно.