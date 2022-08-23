Было 60, а стало 90. Почему хороший кофе стал стоить безумно дорого (и это несмотря на падение доллара)

Кофе — больше, чем напиток. Для многих стакан капучино или чашка американо — это обязательная часть каждодневного ритуала. Ритуал этот обходится всё дороже, в этом году цены на кофейное зерно выросли почти вдвое. Обозреватель НГС Стас Соколов выяснял, что происходит на кофейном рынке и ждать ли нам изменений.



Поклонники латте и флэт-уайт, приходя в любимую кофейню, грустно вздыхают. Цены на их любимые напитки подскочили на 20–30%. Где-нибудь в марте-апреле, когда курс рубля рухнул, это выглядело естественно, но потом доллар и евро скатились к уровням семилетней давности. А цены так и не упали. Так, по крайней мере, кажется потребителями.

