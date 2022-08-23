Было 60, а стало 90. Почему хороший кофе стал стоить безумно дорого (и это несмотря на падение доллара)
Напиток подорожал во всем мире, но у нас к этому росту цен добавились собственные сложности
Кофе — больше, чем напиток. Для многих стакан капучино или чашка американо — это обязательная часть каждодневного ритуала. Ритуал этот обходится всё дороже, в этом году цены на кофейное зерно выросли почти вдвое. Обозреватель НГС Стас Соколов выяснял, что происходит на кофейном рынке и ждать ли нам изменений.
Поклонники латте и флэт-уайт, приходя в любимую кофейню, грустно вздыхают. Цены на их любимые напитки подскочили на 20–30%. Где-нибудь в марте-апреле, когда курс рубля рухнул, это выглядело естественно, но потом доллар и евро скатились к уровням семилетней давности. А цены так и не упали. Так, по крайней мере, кажется потребителями.
Например, упаковка кофе Monarch компании Jacobs в «Пятерочке» еще в конце прошлого года стоила без скидок 260 рублей, а сейчас обычная цена для него 340–350 рублей. В сети кофеен с фиксированными ценами One Price Coffee в прошлом году эта самая фиксированная цена на все напитки минимального объема была 60 рублей. Сейчас за эту цену здесь можно купить только эспрессо — позицию, которую в подобных местах не заказывает почти никто. Всё остальное стоит как минимум 90 рублей. Эспрессо в «Дуднике» год назад стоило 59 рублей, сейчас цены в этой сети начинаются уже с 79 рублей.
Кофе дорожает везде. Рост биржевых цен начался еще зимой прошлого года. И с тех пор индикативная цена килограмма (данные Международной кофейной организации) взлетела с 1,3 евро до почти 2,2 евро. Речь идет, конечно, о базовом зеленом зерне, которое нужно еще привезти и обнажить. Но именно в такой же пропорции меняются и цены на тот кофе, который покупают кофейни.
К общемировым тенденциям в России добавились местные проблемы. Владелец брендов обжарки кофе «Кофе радости» и Ideal Cup Евгений Михиенко, объясняет рост цены кофе уже после того, как рубль подорожал, выросшими логистическими издержками.
— Европа закрылась, и импортерам пришлось искать обходные пути. Зерно пошло через Грузию, Турцию, Армению и его просто стало меньше на рынке. Сейчас логистика устаканилась, найдены новые каналы поставки, даже цены оптовые снизились на 20–30% по сравнению с началом лета. Хотя они все равно выше, чем год назад, — признает Михиенко.
По словам эксперта, сейчас цены для кофеен начинаются с 900 рублей за килограмм, кофе высокого уровня может стоить под 2000. Рост для них (по сравнению с прошлым годом) составил примерно те же самые 20–30%, что и для розницы, которую учитывает Росстат.
Но кофейни на это повышение реагируют по-разному. Поднять цены — дело нехитрое, но в условиях довольно жесткой конкуренции это может привести к потере клиентов. Крупные сети (особенно если у них есть еще собственная обжарка) могут себе позволить просто немного снизить наценку. В «Чашке кофе», например, говорят, что цены не повышали. Но здесь и год назад кофе стоило недешево. Кроме того, у сети есть собственная обжарка, которая снабжает кофе все заведения ресторатора Дениса Иванова. Это довольно значительные объемы, которые позволяют получать у поставщиков цену ниже.
Михиенко говорит, что в принципе, кофейня может сократить издержки, перейдя на более дешевое зерно. Сегодня можно найти сырье даже дешевле 800 рублей за килограмм. Однако это рискованно, потому что покупатели могут почувствовать эти изменения и в следующий раз выберут другую кофейню. Кроме того, для большей части кофейных напитков стоимость самого кофе (даже очень хорошего качества) составляет от силы рублей 20. Все остальное — это молоко, сиропы, какие-то другие добавки, стоимость оборудования и труд бариста. То есть повышение стоимости зерна на 30% даст в себестоимости чашки кофе примерно 7 рублей. И при цене напитка в 250–300 рублей эта разница мало заметна.
Росстат, впрочем, уже фиксирует небольшое снижение цен в рознице. Пик цены килограмма кофе в зернах или молотого в Новосибирске пришелся на май (1521 рубль). В июне килограмм стоил уже 1518 рублей, а в июле — 1478 рублей. Это, впрочем, всё равно значительно больше, чем показатель прошлого года (1134 рубля). Притом что доллар тогда стоил на 12 рублей больше, чем сегодня.
Снижение цен на полке вызвано не столько тем, что кофе подешевел в принципе, сколько увеличением доли дешевого продукта на полках. В «Пятерочке», например, сейчас можно купить кофе собственной торговой марки «Красная цена» по цене 100 рублей за пачку 200 грамм. Другие крупные сети тоже не отстают, предлагая позиции, которые выглядят хорошо, хотя бы на уровне ценника. Качество такого зерна вряд ли устроит не то что гурмана, а просто человека со сколько-нибудь развитым вкусом, но с молоком и сахаром можно пить и его. Зато покупатель видит, что магазин предлагает ему товар подешевле. А если кого-то не устраивает качество, то, пожалуйста, двумя полками выше можно найти продукт получше.
Кофе в России не растет, его приходится импортировать из тропических стран. А вот сыр «не хуже, чем в Европе» теперь делают и в Сибири тоже. Правда, стоит он вдвое дороже импортного.