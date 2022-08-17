Как в России проходит импортозамещение на примере сыра — болезненная колонка обозревателя НГС

Импортозамещение стало главным словом современной России. Обозреватель НГС Стас Соколов решил напомнить, как процесс замены импорта проходил (и проходит) на примере понятного и знакомого ему продукта — сыра. Скажем сразу, в этом деле удалось достичь немалых успехов. Но результат радует не всех.



Сейчас в это уже трудно поверить, но всего восемь лет назад в Новосибирске можно было купить любой европейский сыр. Ну, разумеется, из тех, что в принципе ввозили в Россию и довозили до Новосибирска. В Ашане на прилавке лежали Roquefort и Parmigiano-Reggiano, Camambert из Нормандии и в целом никому не приходило в голову всерьез заниматься производством этих сыров здесь, хотя сама по себе сырная отрасль существовала и выпускала сотни тонн вполне востребованной продукции. Потом случился 2014 год, Европа и США (плюс еще несколько стран) наложили санкции на часть российских чиновников и госкомпаний, а российское правительство запретило возить из этих стран продукты.

