У ЦБ осталось всего два способа укрепить рубль. Что будет, если он продолжит падение

Экономист Константин Селянин подтверждает: сложившаяся ситуация наглядно показывает, что меры, которые предпринял Центробанк, оказались недостаточными, поскольку рубль падает даже в благоприятной для него ситуации.



— Сейчас закончился налоговый период, когда экспортеры продавали валютную выручку, цены на нефть высокие, российский экспорт стал восстанавливаться, в частности, нефтегазовый, — объяснил эксперт. — Но всё равно мы видим, что спрос существенно превышает предложение, и все принятые меры не помогли — мы снова видим курс на заветной отметке в 100 рублей за доллар.