У ЦБ осталось всего два способа укрепить рубль. Что будет, если он продолжит падение

Курс доллара в очередной раз перешагнул отметку в сто рублей — на открытии торгов на Мосбирже 3 октября он торговался за 100,23 рубля. В последнее время рубль падает так глубоко всё чаще. До этого на планке «100+» мы видели доллар в середине августа. Чтобы хоть как-то придать весомости российским деньгам, Центробанк поднял ключевую ставку до 13%, но принятые меры, как мы видим, помогли ненадолго. Да и не сказать, что решение ЦБ критично пошатнуло позиции доллара — ниже 93 рублей он за последние полтора месяца не опускался. Выходит, доллар теперь всегда будет на высоте, какие бы меры ни принимал регулятор? Вместе с экономистами разобрались, что будет, если доллар больше никогда не упадет ниже отметки в 100 рублей.
Экономист Константин Селянин подтверждает: сложившаяся ситуация наглядно показывает, что меры, которые предпринял Центробанк, оказались недостаточными, поскольку рубль падает даже в благоприятной для него ситуации.
— Сейчас закончился налоговый период, когда экспортеры продавали валютную выручку, цены на нефть высокие, российский экспорт стал восстанавливаться, в частности, нефтегазовый, — объяснил эксперт. — Но всё равно мы видим, что спрос существенно превышает предложение, и все принятые меры не помогли — мы снова видим курс на заветной отметке в 100 рублей за доллар.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер согласен с тем, что на рынке возник дисбаланс спроса и предложения — валюты не хватает, а потребность в ней значительная:
— Выручки от экспортеров мало, покупки валюты со стороны импортеров значительные, отток капитала существенный, а расходы государства в текущей геополитической обстановке высокие. Есть и фактор спекулятивной атаки против рубля. Более того, сам доллар на глобальном валютном рынке накануне переписал годовой максимум, и все резервные валюты против USD упали на годовое дно — евро, юань, иена. А еще нефть пошла в коррекцию, и баррель уже не 96 долларов, а ниже 90.
— Основная причина падения рубля — отсутствие работающего фактического соглашения о валютном контроле между монетарными властями и экспортерами, — отмечает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. — Курс рубля зависит от платежей за импорт на фоне валютных продаж экспортеров. Экспортеры не обеспечивают достаточной валютной ликвидности, поскольку их чистые продажи низки (6–7 миллиардов долларов против 15 миллиардов долларов экспорта нефти и газа и 35 миллиардов долларов общего экспорта).
Экономист Олег Буклемишев уверен, что нынешние изменения проходят по остаточному принципу, а основное ослабление рубля произошло летом.
— Это показывает, что рынок не верит в сигналы властей по поводу стабилизации валютного рынка и имеет свои взгляды на то, как будет развиваться ситуация в экономике, — рассказал MSK1.RU Буклемишев. — Поэтому, видимо, от властей потребуется в ближайшие дни принять меры по вмешательству, чтобы не породить паники и кризисов с точки зрения финансовой стабильности.
Среди действенных методов, которые сейчас может применить Центробанк, чтобы исправить ситуацию и остановить падение рубля, Константин Селянин называет продажу валютной выручки.
— Нужно сделать две вещи. Первая — ЦБ почти наверняка придется прибегнуть к той мере, которую они уже применяли в начале СВО: обязательная продажа валютной выручки на Мосбирже — либо всей, либо части. Второе — предпринять меры для прекращения оттока капитала, который был рекордным в 2022 году и продолжается сейчас. Если эти две меры будут приняты, есть шанс, что падение рубля прекратится, и более того — может произойти даже укрепление, — считает экономист.
По словам Селянина, других инструментов, которые мог бы задействовать Банк России, пока нет — подъем ключевой ставки не принес продолжительного эффекта.
— Будут ли эти две меры достаточными? Скорее всего, да, но это будет серьезно зависеть от того, насколько строго будут выполняться эти положения. Есть вероятность, что Центробанк пойдет на частичные меры и, например, не будет обязывать экспортеров продавать всю валютную выручку. Каких-то других ходов или путей здесь пока не видно, — отметил экономист, добавив, что доллар и евро останутся на нынешних уровнях, если и эти меры не помогут.
Михаил Зельцер также отмечает, что ЦБ в данном случае может лишь применять инструменты стабилизации, и ситуацию на бирже придется регулировать ужесточением денежно-кредитной политики. Но при этом эксперт уверен, что падение рубля не продлится долго:
— Наблюдаемый высокий биржевой курс валют и волатильность рубля расходятся с фундаментальной стоимостью нацвалюты. По нашим оценкам, сейчас рубль перепродан, а валюты перекуплены, и вряд ли это будет долго. Поэтому восстановление рубля — вопрос времени. Еще в рамках осени доллар видится ближе к 90, чем выше 100.
Сергей Коныгин тоже считает, что рубль к концу года ждет укрепление, но для этого власти должны предпринимать активные действия:
— Если денежные власти договорятся с экспортерами снижать валютную позицию, также как и валютную позицию коммерческих банков — это усилит спрос на рубль и приведет к его укреплению. В этом сценарии и мы ожидаем курс
— Скорее всего, изменения в курсе рубля уже отразились на ценах — на предыдущей стадии курса цены повысили с запасом. Рынку для изменения цен может потребоваться время. Возможно, какие-то покупки уже прошли по новым ценам, но в целом ничего страшного не произошло, — резюмировал Олег Буклемишев.
В Минэкономразвития укрепления рубля ждут к концу года. По прогнозам ведомства, в декабре 2023 года курс доллара будет в районе 94,3 рубля, евро — 105 рублей. К началу лета следующего года ситуация должна улучшиться: к июню рубль укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. Но не все экономисты разделяют такой оптимизм.