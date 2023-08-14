«Это подрыв доверия к экономике страны»: когда из-за доллара по 100 вырастут цены на всё

В течение августа мы наблюдали за тем, как рубль падает всё ниже и ниже, а доллар, соответственно, становится всё дороже и дороже. Сегодня курс достиг отметки в 100 рублей за доллар и продолжает расти. Мы вспомнили о том, что говорили нам до этого экономисты — они рассказывали, что грозит россиянам, если курс поднимется выше 100 рублей. Этот момент наступил, и в голове остался только один вопрос: теперь всё, пора бояться?
Эксперты успокаивают — отметка в 100 рублей за доллар в первую очередь психологическая.
— С точки зрения экономики неважно, 95 с копейками или 100 сейчас [стоит доллар], — уверен экономист Константин Селянин.
С ним согласен и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Почему 100 — это рискованное число? Из-за внеэкономического фактора. Люди реагируют на цифру 100 в долларах как на красную линию, психологически создается турбулентность. Люди начинают задавать вопросы: почему Центробанк и Минфин не останавливают этот галопирующий поток? Это в первую очередь психологическая ситуация для людей, нас всегда пугали долларом за 100, и вот он уже здесь, — заявил Георгий Остапкович.
Экономист Евгений Коган отметил и негативные стороны психологического фактора «доллара по 100» — по его мнению, это подрывает доверие к экономике страны.
— Падение курса национальной валюты — это подрыв доверия к экономике страны и ее финансовой политике. Это подрыв доверия населения к национальной валюте. И это очень плохо. Никакие бонусы в виде улучшения наполняемости кубышки или доходов экспортеров глобально негатив не смажут, — написал в своем телеграм-канале Евгений Коган.
Несмотря на то, что «доллар по 100» — в первую очередь психологическая отметка, экономисты сходятся во мнении, что курс валюты скажется на жизни обычных граждан.
— Рост инфляции гарантирован уже через 2–4 месяца, — считает Георгий Остапкович. — Завтра цены не поднимутся, и пока что все товары будут продавать по старым ценам, но вскоре ценники начнут менять. Некоторые производители, например, индейки и майонеза, уже официально заявили о росте цен на 10%.
Евгений Коган также считает, что падение рубля скажется на инфляции.
— По расчетам ЦБ, девальвация прибавит 1,5–3% к годовой инфляции. Вполне возможно. Хотя, если честно, ужасно хотелось бы понять, почему так мало. Что за методики использует Росстат, — задается вопросом Евгений Коган.
По мнению Константина Селянина, нынешняя ситуация с рублем подтолкнет власти к действиям.
— Я надеюсь, что психологическая отметка приведет в чувства наши власти. Это не абстрактный рост валюты, это приведет к всплеску инфляции, и это падение рубля добавит не менее 5% к годовой инфляции, — заявил Константин Селянин. — Поэтому власти должны озаботиться и принять меры. Это невозможно исправить быстро, но повышение ключевой ставки и продажа валютной выручки могут исправить ситуацию. Правильные решения могут затормозить падение национальной валюты или даже позволят укрепиться до 90 рублей за доллар. Это то, что можно сделать, но сделают ли это власти — вопрос.
— Банк России в падении рубля риска для финансовой стабильности не видит и наблюдает за ситуацией со стороны. Но рано или поздно регулятор будет вынужден вмешаться на валютный рынок, — уверен Евгений Коган.
При этом паниковать всё-таки не стоит — эксперты уверены, что текущее падение рубля не отразится катастрофически на жителях нашей страны.
— Это не самая лучшая ситуация, это горе, но не беда. Доллар — это градусник, который показывает ситуацию в экономике, — заявил Георгий Остапкович. — На последнем экономическом форуме в Петербурге первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный курс для российской экономики — 80–90 рублей. Если такой курс считать температурой «36 и 6», то сейчас у экономики России температура в 37,8 градуса. Нужно не бороться с симптомом, а искать причину, почему так происходит.
Ранее экономисты уже рассказывали нам, почему рубль так резко обвалился. У этого есть три причины: разница экспорта и импорта, мятеж Пригожина и указ Путина, разрешающий нефтяным компаниям оставлять деньги за рубежом. Также эксперты рассказывали, как падение рубля сказывается на жизни россиян и стоит ли ждать дефолта в обозримом будущем.