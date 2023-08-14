«Это подрыв доверия к экономике страны»: когда из-за доллара по 100 вырастут цены на всё

Экономист Евгений Коган отметил и негативные стороны психологического фактора «доллара по 100» — по его мнению, это подрывает доверие к экономике страны.

— Падение курса национальной валюты — это подрыв доверия к экономике страны и ее финансовой политике. Это подрыв доверия населения к национальной валюте. И это очень плохо. Никакие бонусы в виде улучшения наполняемости кубышки или доходов экспортеров глобально негатив не смажут, — написал в своем телеграм-канале Евгений Коган.



Несмотря на то, что «доллар по 100» — в первую очередь психологическая отметка, экономисты сходятся во мнении, что курс валюты скажется на жизни обычных граждан.