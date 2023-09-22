«Надо как-то выживать»: в Новосибирске выросли цены на шаурму — продавцы жалуются на подорожание мяса

Объявление о росте цен выложили в телеграм-канале «Ненаучный Академгородок». Лист с информацией о росте цен появился в кафе Good food возле Цветного проезда.

Администрация кафе сообщила, за последние месяцы увеличилась стоимость мяса на 40%, на ингредиенты — на 37,5%, на соус — на 25%, на расходные материалы — на 40%. Из-за этого в кафе вынуждены поднять цены на шаурму — для компенсации роста себестоимости.