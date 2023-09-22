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«Надо как-то выживать»: в Новосибирске выросли цены на шаурму — продавцы жалуются на подорожание мяса

За год цены на мясо поднялись и по официальной статистике

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О росте цен сообщили сами шаурмечные

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В Новосибирске выросли цены на шаурму. Как рассказали работники кафе, которые специализируются на этом блюде, подорожание связано с ростом цен на продукты и коммунальные услуги.

Объявление о росте цен выложили в телеграм-канале «Ненаучный Академгородок». Лист с информацией о росте цен появился в кафе Good food возле Цветного проезда.

Администрация кафе сообщила, за последние месяцы увеличилась стоимость мяса на 40%, на ингредиенты — на 37,5%, на соус — на 25%, на расходные материалы — на 40%. Из-за этого в кафе вынуждены поднять цены на шаурму — для компенсации роста себестоимости.

Шаурмечная больше не может держать цены на прежнем уровне

Шаурмечная больше не может держать цены на прежнем уровне

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В Good food корреспонденту НГС подтвердили, что такой лист появился, но для комментариев попросили позвонить позже.

В «Шаверме № 1» на Крылова корреспонденту НГС сообщили, что вынуждены были поднять стоимость стандартной шаурмы без сыра на 40 рублей — со 180 рублей до 220 рублей.

— У меня изначально были низкие цены. Коммунальные услуги выросли — аренду подняли на 15%. Надо как-то выживать. Мясо раньше нормальное стоило по 240 рублей, сейчас уже 370 рублей. Сказали, что временно подняли, но за всё лето цена не опустилась, а только поднялась, — рассказал продавец Евгений.

Рост цен на шаурму подтвердили и в шаурмечной на Студенческой Machete, но от дальнейших комментариев в кафе отказались.

Новосибирскстат опубликовал 21 сентября еженедельную статистику потребительских цен. По их данным, с начала 2023 года стоимость килограмма говядины выросла с 482,05 до 498,19 рубля, свинины — с 330,47 до 349,74 рубля, курицы охлажденной — со 170,78 до 204,55 рубля.

В прошлом году НГС делал обзор на места, где можно поесть шаурму — список заведений можно посмотреть здесь.

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