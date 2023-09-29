«Такого в нашей истории никогда прежде не было». Экономисты — о сильном подорожании бананов в России

Теперь инфляция добралась и до фруктов: сначала в цене взлетели апельсины, а следом эксперты прогнозируют подорожание бананов на 20%. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экономистами о том, почему это происходит и что ждет российскую экономику в ближайшем будущем. Рассказываем, к чему стоит готовиться покупателям.

Бананы станут деликатесом?

Большинство поставок бананов в Россию идут из Эквадора. Товар доставляется по морю, а сам процесс занимает несколько недель — именно поэтому фрукты отправляют еще зелеными, следя за тем, чтобы они не сгнили по дороге.