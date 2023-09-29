«Такого в нашей истории никогда прежде не было». Экономисты — о сильном подорожании бананов в России

В этом году Россия столкнулась с одним из самых серьезных экономических кризисов в истории страны. Из-за этого в цене взлетели продукты: мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин — многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки. Кроме того, из-за подорожания мяса в ближайшее время в стране значительно поднимутся цены на шаурму.
Теперь инфляция добралась и до фруктов: сначала в цене взлетели апельсины, а следом эксперты прогнозируют подорожание бананов на 20%. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экономистами о том, почему это происходит и что ждет российскую экономику в ближайшем будущем. Рассказываем, к чему стоит готовиться покупателям.
Бананы станут деликатесом?
Большинство поставок бананов в Россию идут из Эквадора. Товар доставляется по морю, а сам процесс занимает несколько недель — именно поэтому фрукты отправляют еще зелеными, следя за тем, чтобы они не сгнили по дороге.
Сейчас килограмм бананов стоит около 120 рублей, но в ближайшие несколько недель возможно подорожание до 150 рублей. Причина этому одна — слабая позиция рубля, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов. Дело в том, что в России эти фрукты не растут, так что цена на них целиком и полностью зависит от курса доллара. По словам эксперта, из-за того же взлетают цены на многие другие импортные продукты.
— Наши финансовые регуляторы произвели девальвацию рубля, когда цены на нефть повышались. Она подорожала от 73 долларов за баррель до 93, а рубль обрушился. Такого в нашей истории никогда прежде не было. Мы оказались в самой невыгодной позиции с точки зрения внешней торговли, — объяснил Колташов. — Рубль обрушился, а выручка наших экспортеров в российскую экономику всё равно не вернулась. То есть курс остается плохим, а импортные товары дорожают.
Почему всё дорожает
По мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, ослабление курса рубля произошло потому, что Банк России решил создать условия для подавления обрабатывающей промышленности России. По его словам, она стала слишком интенсивно развиваться и начала создавать угрозу появления спекулятивных рынков.
Обрабатывающая промышленность — отрасль производства, в которой используются продукты сельского хозяйства (шерсть, хлопок) или добывающей промышленности (руда, нефть, газ), обрабатываемые последствии при помощи машин или вручную.
— Чтобы придушить развитие реального сектора, нужно было повысить процентную ставку. А чтобы повысить процентную ставку, нужно было в качестве предлога для этого обвалить рубль, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU.
Сейчас будет дорожать фактически любая импортная продукция, считает экономист Николай Кульбака.
— Это нормально. А почему? Потому что рубль упал, а он падает в силу совокупности причин. Первая из них заключается в том, что у России фактически снизился экспорт, то есть зарабатывать на продаже своей продукции мы стали меньше. И поэтому приток валюты в Россию, прежде всего долларов и евро, сократился, — рассказал он нашему корреспонденту. — Поэтому, естественно, цена в долларах и евро внутри России стала выше.
Что дальше?
Дальнейший рост цен в этом году возможен только на продукты, а вот стоимость других товаров может закрепиться на том же уровне, отметил экономист Василий Колташов.
— Подорожание промышленных товаров едва ли будет дальше происходить активно. А инфляция на продукты питания, вполне возможно, продолжится. Но пока что мы наблюдаем стабилизацию курса где-то в районе 96 рублей за доллар, что на 10 рублей меньше, чем было на панических пиках. Это означает, что здесь присутствует некоторая пауза, — сказал он. — А дальше, я надеюсь, будет укрепление рубля, потому что здесь есть надежда на повышение цен на нефть и на то, что правительство вернется к правилам финансового регулирования, которые вернут в российскую экономику валюту с продажи наших товаров.
При этом Николай Кульбака, напротив, считает, что дорожать могут все категории товаров.
— Пока наша валюта будет находиться в таком состоянии, это будет продолжаться. На самом деле, если вы посмотрите статистику курса рубля за много лет, то увидите, что рубль постоянно падал, — сказал он. — И это происходит по одной простой причине: российская экономика имеет значительно меньшую производительность, чем европейская и американская.
Ранее мы писали о подорожании бензина в России. Несмотря на растущие цены на топливо, многие люди стараются приобрести личный автомобиль. Мы поговорили с экспертами о том, как правильно это сделать в нынешней ситуации.
Что еще почитать
- Ливанская Zara и белорусская IKEA. Какие бренды ушли из России и чем их заменили;
- получил диплом, чтобы работать за 20 тысяч? Самые низкие в Москве зарплаты для людей с образованием;
- Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну. Разбираемся, к чему это приведет;
- какие продукты подорожают из-за падения рубля и как спасти свои сбережения? Объясняют эксперты;
- ужин на три миллиона, а на вино почти два. Публикуем самые крупные чеки москвичей этим летом;
- «Всё будет подороже и похуже». Как отказ от зерновой сделки отразится на российской экономике;
- «Россия продала нефть и газ за резаную бумагу». Экономисты — о том, как индийская валюта повлияла на падение рубля.