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В Новосибирске выставили на продажу базу отдыха — она находится на берегу Обского моря

Готовый бизнес собственник продает «по личным причинам»

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На территории базы находятся ресторан, бани, беседки и бассейны и другое

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В Новосибирской области выставили на продажу базу отдыха. Как сообщается в объявлении на сайте N1, она находится на берегу Обского водохранилища в 100 километрах от центра Новосибирска.

По информации продавца, готовый бизнес функционирует круглый год, в состав комплекса входят жилые помещения и другое. На территории базы находятся ресторан, бани, беседки и бассейны, имеются пирс и береговая линия на 300 метров.

— 67 номеров разной категории — от домиков летнего типа до комфортабельных коттеджей на большую компанию. На базе может разместиться 265 человек, — указано в объявлении.

Стоимость базы отдыха составляет 160 миллионов рублей

Стоимость базы отдыха составляет 160 миллионов рублей

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В объявлении уточняется, что комплекс работает в Новосибирской области с 2012 года. Стоимость базы отдыха составляет 160 миллионов рублей.

— Продается собственником по личным причинам, — уточняет продавец.

В сообщении не уточняется название заведения. Между тем в объявлении имеется изображение, которое размещено на сайте базы отдыха «Лукоморье» в Искитимском районе.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Лукоморье» образовали в Новосибирске, директором компании выступает Валерий Изгарский, учредителем — Алевтина Ермоленко. На конец 2022 года выручка организации составила 10,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей. Кроме компании «Лукоморье», Алевтина Ермоленко числится учредителем ООО «АЗС-Сибинтертех».

В конце августа в Новосибирской области выставили на продажу действующий горнолыжный комплекс. Стомость круглогодичного бизнеса составила 125 миллионов рублей.

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Готовый бизнесБаза отдыхаИскитимский районПродажа бизнеса
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