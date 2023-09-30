В Новосибирске выставили на продажу базу отдыха — она находится на берегу Обского моря

В Новосибирской области выставили на продажу базу отдыха. Как сообщается в объявлении на сайте N1, она находится на берегу Обского водохранилища в 100 километрах от центра Новосибирска.
По информации продавца, готовый бизнес функционирует круглый год, в состав комплекса входят жилые помещения и другое. На территории базы находятся ресторан, бани, беседки и бассейны, имеются пирс и береговая линия на 300 метров.
— 67 номеров разной категории — от домиков летнего типа до комфортабельных коттеджей на большую компанию. На базе может разместиться 265 человек, — указано в объявлении.
В объявлении уточняется, что комплекс работает в Новосибирской области с 2012 года. Стоимость базы отдыха составляет 160 миллионов рублей.
— Продается собственником по личным причинам, — уточняет продавец.
В сообщении не уточняется название заведения. Между тем в объявлении имеется изображение, которое размещено на сайте базы отдыха «Лукоморье» в Искитимском районе.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Лукоморье» образовали в Новосибирске, директором компании выступает Валерий Изгарский, учредителем — Алевтина Ермоленко. На конец 2022 года выручка организации составила 10,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей. Кроме компании «Лукоморье», Алевтина Ермоленко числится учредителем ООО «АЗС-Сибинтертех».
В конце августа в Новосибирской области выставили на продажу действующий горнолыжный комплекс. Стомость круглогодичного бизнеса составила 125 миллионов рублей.