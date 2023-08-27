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Гостиница, трассы и снегоходы: под Новосибирском выставили на продажу горнолыжный комплекс — сколько за него хотят

В стоимость готового бизнеса входят земельный участок со склонами для поездок на лыжах

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На участке оборудованы три склона с двумя действующими трассами

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В Новосибирской области выставили на продажу действующий горнолыжный комплекс. Как сообщается на сайте Avito, готовый круглогодичный бизнес предлагают отдать за 125 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовала группа компаний «Зевс». По информации продавца, горнолыжный комплекс находится в 70 километрах от города.

В состав комплекса входит земельный участок на 26 гектаров, из которых 13 находятся в аренде. На нем имеются гостиница на 70 спальных мест, пять домов, кафе, ресторан, тренажеры, бильярдная и другое.

На участке оборудованы три склона с двумя действующими трассами, бугельный подъемник, а также прокат на 200 единиц экипировки. В него вошли лыжи и сноуборды. Кроме экипировки, в горнолыжном комплексе имеется различная техника, в том числе ратрак и снегоходы.

Объявление о продаже бизнеса опубликовали в середине августа, информация о поиске покупателя также появилась на сайте «Циан». В нем указано, что готовый бизнес находится в рабочем поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области, название комплекса не сообщается. Несколько фотографий, которые прикреплены к объявлению, имеются на сайте горнолыжного комплекса «Горный».

НГС позвонил в горнолыжный комплекс с просьбой сообщить причины продажи действующего бизнеса, но там сообщили, что руководство находится в командировке. Журналист издания направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце июля в Новосибирске появилось объявление о продаже гостиницы на улице Ленина. Стоимость бизнеса достигает 250 миллионов рублей.

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