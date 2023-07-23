70 номеров и кафе: гостиницу на Ленина выставили на продажу — сколько за нее хотят

В Новосибирске выставили на продажу действующую гостиницу. Здание находится на правом берегу в Железнодорожном районе.
Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito. По информации продавца, гостиница расположена на улице Ленина, 83 вблизи станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».
Общая площадь здания достигает 2884 квадратных метра, в гостинице обустроили около 70 номеров и кафе. В здании имеются два конференц-зала и парковка, в гостинице разместили семь этажей.
В сервисе 2ГИС имеется информация о здании, которое расположено по улице Ленина, 83. По его информации, там находится гостиница «Авитель». По данным федерального перечня туристических объектов Федерального агентства по туризму, гостиница зарегистрирована на ИП Александра Наумова. Ей присвоили категорию «три звезды».
По данным «Контур.Фокуса», ИП Александр Наумов зарегистрирован в 2020 году, основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Предприниматель также занимается арендой и управлением собственным или арендованным жилым и нежилым недвижимым имуществом.
Продавец предлагает приобрести гостиницу за 250 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает
В конце прошлого года в Новосибирске выставили на продажу ресторан. Заведение находится в Заельцовском районе города, готовый бизнес оценивается в 20 миллионов рублей.