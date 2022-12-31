Ресторан авторской кухни выставили на продажу в Новосибирске — за него хотят 20 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу действующий ресторан в Заельцовском районе города. Согласно объявлению, размещенному на сайте Avito, готовый бизнес оценивается в 20 миллионов рублей.
По данным продавца, заведение находится на Красном проспекте, 188 вблизи площади Калинина и станции метро «Заельцовская». По данным 2ГИС, по указанному адресу находится ресторан «Сытый прайд». Фотографии заведения совпадают со снимками в объявлении о продаже бизнеса.
— Действующий ресторан с доставкой еды, — указано в объявлении. — Полностью готовый бизнес со всем оборудованием, сотрудниками, поставщиками.
На сайте «Сытый прайд» сказано, что заведение — ресторан авторской кухни. В контактах указаны реквизиты компании «СибСаб, Ком». По данным «Контур.Фокус», ООО «СибСаб, Ком» зарегистрировано в 2015 году, директором и учредителем компании является Алексей Хвостов. На конец 2021 года выручка организации составила 32.7 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей.
В середине декабря НГС сообщал о том, что в центре Новосибирска на Красном проспекте открывается новый бар — GG bar. Заведение будет ориентированно на девушек, но пускать туда будут клиентов обоих полов.