Возвращение «Ростикса»: в Новосибирске начали закрываться точки сети KFC — где изменится первая вывеска

До Новосибирска дошла волна смены вывесок на закусочных сети KFC. Первая точка под новым брендом Rostic`s заработает в ТРЦ «Аура».
Точка сети KFC в ТРЦ закрылась в конце этой недели, сообщили в службе информации торового центра, уточнив, что речь идет о ремонте. На месте, где работала точка KFC размещен баннер со слоганом «название меняется, вкусная курочка остается» и логотипом сети Rostic`s, но уже без каких-то упоминаний о KFC.
Американская корпорация «Yum Brands» объявила о решении продать российский бизнес ещё в прошлом году. Тогда же, осенью стало известно, что новый владелец части ресторанов работавших под брендом KFC намерен сменить его на торговую марку Rostic`s. Смена вывесок на заведениях в России началась весной этого года.
Сеть «Ростикс» прежде была представлена в Новосибирске, но ушла с российского рынка в 2011 году. Тогда в Новосибирске вывески сменились на KFC. Как двойник популярного бренда, созданный в 90-хвенесуэльским предпринимателем с русскими корнями, пришел в Сибирь, НГС рассказывал в материале ««Ростик'с» послали на три буквы».
В Новосибирске сейчас работает 44 заведения под брендом KFC (без учета закрытой временно точки в «Ауре»). 2ГИС по запросу «Ростикс» показывает уже сеть KFC. В Новосибирске этой сетью управляет ООО «Интернэшнл ресторант брэндс». По данным «Контур.Фокус», 100% долей в этой компании сейчас принадлежать ООО «Кюэсар инвестментс» владельцами которой в свою очередь являются компании из ОАЭ «Солинвест Фзко»(50%), А и Ф Интернешнл Инвестмент — Соул Пропраеторшип Л.Л.с» (14,7%), а так же российские АО «Флагман Р» (20,5%), ООО «Бф Прямые Инвестиции» (14,75%). В 2022 году выручка компании составила 34 млрд рублей (рост 33%), чистая прибыль — 374,3 млн рублей.
Если у закусочных торгующих жареной курятиной сменятся только вывески, то один из самых старых ресторанов Новосибирска Stara Praga закрылся этим летом навсегда немного, не дотянув до своего 25-летия.