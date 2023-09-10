Возвращение «Ростикса»: в Новосибирске начали закрываться точки сети KFC — где изменится первая вывеска

До Новосибирска дошла волна смены вывесок на закусочных сети KFC. Первая точка под новым брендом Rostic`s заработает в ТРЦ «Аура».



Точка сети KFC в ТРЦ закрылась в конце этой недели, сообщили в службе информации торового центра, уточнив, что речь идет о ремонте. На месте, где работала точка KFC размещен баннер со слоганом «название меняется, вкусная курочка остается» и логотипом сети Rostic`s, но уже без каких-то упоминаний о KFC.