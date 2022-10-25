Сеть «Ростикс» вернулась в Новосибирск спустя 11 лет — она займет место KFC
Сеть ресторанов KFC в России начали переименовывать
В Новосибирске появилась вывеска ресторана сети быстрого питания «Ростикс». Ранее стало известно о том, что американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит сеть KFC, начал продажу бизнеса в России.
Вывеску заметили на Вокзальной магистрали, 1. По данным сервиса 2ГИС, заведение всё еще называется KFC. Всего в Новосибирске 47 точек сети.
Активы KFC, по информации «Коммерсанта», приобретают структуры ижевского франчайзи ГК «Фуд-сервис», которая принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Стоимость актива составляет около 1,3 миллиарда рублей. Всего в России работает около 1000 ресторанов KFC,
Сеть «Ростикс» начала уход с российского рынка в 2011 году. Тогда в Новосибирске вывески сменились на KFC. Как двойник популярного бренда, созданный в
18 июня в Новосибирске открылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на месте бывшего «Макдоналдса». Тогда посетители рассказали о своих впечатлениях от заведения.