Сеть «Ростикс» вернулась в Новосибирск спустя 11 лет — она займет место KFC

Сеть «Ростикс» начала уход с российского рынка в 2011 году. Тогда в Новосибирске вывески сменились на KFC. Как двойник популярного бренда, созданный в 90-х венесуэльским предпринимателем с русскими корнями, пришел в Сибирь, а потом покинул ее, читайте в нашем материале «"Ростик'с" послали на три буквы».

18 июня в Новосибирске открылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на месте бывшего «Макдоналдса». Тогда посетители рассказали о своих впечатлениях от заведения.