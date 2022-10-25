20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 61.16
eur 60.16
СрочноЗемлетрясение на юге Байкала
Все новости
Все новости

Сеть «Ростикс» вернулась в Новосибирск спустя 11 лет — она займет место KFC

Сеть ресторанов KFC в России начали переименовывать

ds

Вывеску корреспондент НГС заметил на Вокзальной магистрали, 1

Поделиться

В Новосибирске появилась вывеска ресторана сети быстрого питания «Ростикс». Ранее стало известно о том, что американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит сеть KFC, начал продажу бизнеса в России.

Вывеску заметили на Вокзальной магистрали, 1. По данным сервиса 2ГИС, заведение всё еще называется KFC. Всего в Новосибирске 47 точек сети.

Активы KFC, по информации «Коммерсанта», приобретают структуры ижевского франчайзи ГК «Фуд-сервис», которая принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Стоимость актива составляет около 1,3 миллиарда рублей. Всего в России работает около 1000 ресторанов KFC, 70-ю из них управляет Yum! Brands, остальные работают по франшизе. При этом о продаже бизнеса и смене названия стало известно летом этого года, сообщал MSK1.RU.

Сеть «Ростикс» начала уход с российского рынка в 2011 году. Тогда в Новосибирске вывески сменились на KFC. Как двойник популярного бренда, созданный в 90-х венесуэльским предпринимателем с русскими корнями, пришел в Сибирь, а потом покинул ее, читайте в нашем материале «"Ростик'с" послали на три буквы».

18 июня в Новосибирске открылся ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на месте бывшего «Макдоналдса». Тогда посетители рассказали о своих впечатлениях от заведения.

KFCВокзальная магистральБизнесРостикс
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2