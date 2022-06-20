Новый «макдак» приживается в Новосибирске: что говорят посетители о его плюсах и минусах (видео)

18 июня на станции «Гагаринская» в Новосибирске открылся первый ресторан «Вкусно — и точка», который сменил в России McDonald’s. Корреспонденты НГС посетили обновленное заведение и поговорили с посетителями о том, заметили ли они какие-то изменения и что они об этом думают.

Прошло не так много времени с открытия ресторана «Вкусно — и точка» на месте всем привычного McDonald’s. В первый день открытия все скептически относились к аналогу «Макдональдса», из-за чего работы у сотрудников было немного. Однако с каждым днем количество посетителей стало увеличиваться.

