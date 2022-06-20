Новый «макдак» приживается в Новосибирске: что говорят посетители о его плюсах и минусах (видео)
НГС побывал в заведении на станции «Гагаринская»
18 июня на станции «Гагаринская» в Новосибирске открылся первый ресторан «Вкусно — и точка», который сменил в России McDonald’s. Корреспонденты НГС посетили обновленное заведение и поговорили с посетителями о том, заметили ли они какие-то изменения и что они об этом думают.
Прошло не так много времени с открытия ресторана «Вкусно — и точка» на месте всем привычного McDonald’s. В первый день открытия все скептически относились к аналогу «Макдональдса», из-за чего работы у сотрудников было немного. Однако с каждым днем количество посетителей стало увеличиваться.
— В первые дни было мало людей, потому что еще не привыкли, но сейчас посетители начинают идти, обороты увеличиваются. В целом ничего не изменилось, — рассказала работник ресторана Дарья.
По словам посетителей, разница между McDonald’s и «Вкусно — и точка» небольшая: пропали блюда, которые особенно полюбились потребителям, однако рецептура оставшихся блюд не изменилась. Среди посетителей уже появились фавориты: «Гранд Де Люкс», «Чикен Премьер», а также «Двойной Гранд».
Новым владельцем российского бизнеса «Макдоналдса» (более 700 заведений) стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, которому принадлежат 25 точек в Сибири, открытых по франчайзингу. Как он начинал свой путь в бизнесе и что ему принадлежит еще, можно прочитать в материале Стаса Соколова.