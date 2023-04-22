2ГИС вернули в магазин приложений для iPhone

Новосибирский справочник 2ГИС снова можно скачать в App Store — официальном магазине приложений для устройств Apple.
Как рассказали в пресс-службе компании, в апреле суммарная аудитория сервиса составила 65 миллионов пользователей.
— Возвращение приложения в App Store сделает его доступным для новых пользователей с iOS и тех, кто раньше уже пользовался, но по ошибке удалил или взял айфон новее, — прокомментировали в 2ГИС.
В 2020 году основатель 2ГИС Александр Сысоев продал большую часть компании Сберу. Осенью 2022 года приложение, как и остальные сервисы, связанные со Сбербанком, попавшим в санкционный список, удалили из App Store.