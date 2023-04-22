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2ГИС вернули в магазин приложений для iPhone

Сервис снова доступен в App Store, в ближайшее время его обещают обновить

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Компания входит в число самых дорогих в Рунете — с 2020 года она принадлежит Сберу

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Новосибирский справочник 2ГИС снова можно скачать в App Store — официальном магазине приложений для устройств Apple.

Как рассказали в пресс-службе компании, в апреле суммарная аудитория сервиса составила 65 миллионов пользователей.

— Возвращение приложения в App Store сделает его доступным для новых пользователей с iOS и тех, кто раньше уже пользовался, но по ошибке удалил или взял айфон новее, — прокомментировали в 2ГИС.

В 2020 году основатель 2ГИС Александр Сысоев продал большую часть компании Сберу. Осенью 2022 года приложение, как и остальные сервисы, связанные со Сбербанком, попавшим в санкционный список, удалили из App Store.

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