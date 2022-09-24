Приложение «2ГИС» удалили из AppStore — комментарий компании
Владельцам айфонов рекомендуют не удалять уже скачанное приложение
Приложение «2ГИС», разработанное в Новосибирске? удалили из сервиса AppStore. Причины такого решения неизвестны.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дубль ГИС» зарегистрировано в Новосибирске в 2004 году. В 2021 году выручка компании составила 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 393,6 миллиона.
— «2ГИС» удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play «2ГИС» по-прежнему доступен для скачивания, — сообщили НГС в пресс-службе «2ГИС».
Владельцам айфонов рекомендуют не удалять уже скачанные приложения. Компания «2ГИС» сообщит, когда найдет решение проблемы.
В 2020 году «2ГИС» продали Сбербанку, который выкупил 72% компании. Еще 3% купил О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 миллиарда рублей. В интервью НГС основатель «2ГИС» Александр Сысоев рассказал о том, почему пошел на эту сделку и что ждет компанию.