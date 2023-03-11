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«Дом ткани», который работал больше 20 лет, продают в Новосибирске за 45 миллионов

Магазин расположен рядом, на Челюскинцев

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Магазин продают почти за 45 миллионов

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В Новосибирске продают магазин «Дом ткани», который работал в городе больше 20 лет. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». За готовый бизнес владелец просит 44,9 миллиона.

Как рассказал автор объявления на «Авито», он продает действующий бизнес со стабильной прибылью и собственным помещением.

— Торговое помещение 405 кв. м с отдельным входом, первая линия. Большой обзорный витраж, который виден с любой точки площади Лунинцев. Высокий пешеходный, автомобильный трафик и уникальное расположение объекта дает возможность использования под любой вид деятельности. Рядом располагаются аптеки, почта, банки, цирк, ж/д вокзал, ДКЖ, множество магазинов, — рассказал владелец бизнеса.

Рядом со зданием есть парковочные места и зона для погрузо-разгрузочных работ. Как уточнил автор объявления, магазин занимается продажей ткани, швейной фурнитуры, пошивом штор и одежды.

— Имеется большой запас ликвидного товара, неснижаемый остаток товара на складе на 30 млн рублей. Большая действующая база поставщиков (Россия, Германия, ОАЭ). Грамотный персонал, товароведы с большим опытом работы, — добавил владелец.

Корреспондент НГС не смогла дозвониться до автора объявления.

Владелец аргентинского Alza bar в тихом центре Новосибирска выставил его на продажу за 6,9 млн рублей. В конце августа прошлого года бар уже пытались продать, но тогда за него просили 12 млн рублей.

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