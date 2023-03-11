«Дом ткани», который работал больше 20 лет, продают в Новосибирске за 45 миллионов

В Новосибирске продают магазин «Дом ткани», который работал в городе больше 20 лет. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». За готовый бизнес владелец просит 44,9 миллиона.
Как рассказал автор объявления на «Авито», он продает действующий бизнес со стабильной прибылью и собственным помещением.
— Торговое помещение 405
Рядом со зданием есть парковочные места и зона для погрузо-разгрузочных работ. Как уточнил автор объявления, магазин занимается продажей ткани, швейной фурнитуры, пошивом штор и одежды.
— Имеется большой запас ликвидного товара, неснижаемый остаток товара на складе на 30 млн рублей. Большая действующая база поставщиков (Россия, Германия, ОАЭ). Грамотный персонал, товароведы с большим опытом работы, — добавил владелец.
Корреспондент НГС не смогла дозвониться до автора объявления.
Владелец аргентинского Alza bar в тихом центре Новосибирска выставил его на продажу за 6,9 млн рублей. В конце августа прошлого года бар уже пытались продать, но тогда за него просили 12 млн рублей.