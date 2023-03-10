В Новосибирске почти в два раза упала цена на аргентинский бар Alza bar — его пытаются продать полгода

Владелец аргентинского Alza bar в тихом центре Новосибирска выставил его на продажу за 6,9 млн рублей.
В конце августа прошлого года бар уже пытались продать, но тогда за него просили 12 млн рублей — об этом сообщал «Континент-Сибирь».
Новое объявление появилось на «Авито» в конце февраля. Заведение названо в нем «одним из топовых мест Новосибирска».
— Бар облюбовали популярнейшие блогеры и немало известные люди Новосибирска. Бар находится в тихом центре Новосибирска с авторским интерьером и роскошными предметами декора, привезенными из-за границы. Бар полностью оборудованный, меблированный, с рабочими онлайн-площадками. Полный штат сотрудников, — расхваливает свой актив владелец.
Alza Bar заработал в начале 2022 года в подвале на улице Урицкого. Бар назван аргентинским и предлагает стандартный набор барных блюд (бургеры, стейки, простые блюда из морепродуктов) и пиво одноименной пивоварни. Из общего ряда подобных заведений бар выделяет разве что некий аргентинский колорит в оформлении и блюда на компанию, цены на которые могли достигать 5900 рублей (нарезка из мясных деликатесов).
Решение расстаться с этим бизнесом у владельца возникло еще прошлым летом. В августе бар был выставлен на продажу (тоже на «Авито») за 12 миллионов рублей. Нынешнее снижение цены в объявлении объясняется переездом.
— Сменил ПМЖ и открываю новое направление в другом месте, — пишет автор объявления.
Владельцем бара является предприниматель Алексей Зайченко — именно его ИП указано в качестве рекламодателя для рекламного аккаунта бара в 2ГИС. Зайченко также является единственным учредителем ООО «Альза бир», однако финансовых результатов этой компании в 2022 году в «Контур.Фокусе» пока нет, а в 2021 году предприятие показало нулевую выручку.
В самом баре, куда НГС обратился за комментарием, отказались рассказывать подробности.
Также сейчас через сайт объявлений пытаются сдать в аренду бизнес в новосибирском аквапарке за 10 миллионов — окупаемость обещают через 5 лет.