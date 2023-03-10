Бизнес в новосибирском аквапарке сдают в аренду за 10 миллионов — окупаемость обещают через 5,5 года

На сайте «Авито» выставили «бизнес по прокату в аквапарке» в Новосибирске за 10 миллионов рублей. Уточняется, что цель сделки: сдать бизнес в аренду. Объявление выложили
— Налаженный процесс работы, два помещения в аренде, точка на месте и прачечная. Бизнес под ключ, дополнительные вложения не требуются, заходи и работай. Опыт ведения бизнесом не требуется, всё автоматизировано, требуется небольшое количество внимания, — указано в объявлении.
Там же написано, что средняя выручка от бизнеса в месяц —
Лот продает компания «Продажа бизнеса», контактным лицом указан Антон Редькин. Среди других объявлений компании: кальянная в центре города, детский развлекательный центр, сеть пунктов выдачи и прочие бизнесы. В «Контур.Фокусе» юрлиц с таким названием не зарегистрировано, контактный номер, указанный в объявлении, на момент публикации был недоступен.
НГС обратился к конкурсному управляющему новосибирского аквапарка, чтобы получить комментарий по ситуации. На момент публикации ответа не поступило.
О том, что аквапарк «Аквамир» на левом берегу Новосибирска хотят выставить на продажу, стало известно в январе. Тогда общую стоимость комплекса оценили в 2,117 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда стоит сам аквапарк, а еще 374 миллиона рублей — недостроенная