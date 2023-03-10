Бизнес в новосибирском аквапарке сдают в аренду за 10 миллионов — окупаемость обещают через 5,5 года

О том, что аквапарк «Аквамир» на левом берегу Новосибирска хотят выставить на продажу, стало известно в январе. Тогда общую стоимость комплекса оценили в 2,117 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда стоит сам аквапарк, а еще 374 миллиона рублей — недостроенная 12-этажная гостиница, степень готовности которой оценивают в 56%. В эту сумму также входит стоимость земельных участков, оборудования, права аренды и товарных знаков.