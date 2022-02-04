Пять новых заведений Новосибирска: ресторан в резном особняке, аргентинский бар и пицца с хурмой

Январь — обычно довольно скучный месяц в плане появления новых заведений — кто мог, открыл всё еще перед Новым годом, а остальные ждут, когда потеплеет. Однако новосибирские рестораторы решили разрушить это негласное правило, запустив сразу несколько интересных проектов. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал их в одном обзоре.
Single Origin: алкоголь и кофе от победителя и призера чемпионатов среди бариста
1905 года, 69
Новый проект создателя сети Blackwood Coffee Кирилла Никулина. Заведение появилось в цветастой высотке на перекрестке с Нарымской, где уже работает четыре точки общепита разного формата (от кондитерской до ресторана и винотеки).
Современный и со вкусом сделанный интерьер (хотя с этой свисающей повсеместно с потолка зеленью нужно уже что-то делать). Огромные окна, выходящие на Нарымскую. Можно найти себе место на виду или устроиться на диване в уголке. Даже подбор музыки — и тот в тему.
Список блюд выглядит скорее как перечень закусок. Это набор обязательных уже позиций для просвещенной гастрономической публики («стейк из капусты», хрустящие баклажаны, тар-тар с имбирным соусом и т. д.). В среднем одна позиция потянет на 400–500 рублей. Подача изящна, но порции невелики. Это место не для обильного ужина, а для посидеть с бокалом вина. Винная карта невелика, но закрывает базовые потребности, бокал нальют за 290 рублей.
Основная фишка заведения, впрочем, авторские кофейные коктейли с алкоголем (от 200 до 300 рублей), с которыми создатель заведения в свое время взял призы на конкурсах бариста. Уже сам процесс превращается в маленькое шоу, а результат может удивить даже искушенную новосибирскую публику. Даже банальный «айриш кофе» придуман заново. А поданный в винном бокале Special Wine и вовсе оказывается клубком вкусов, в котором до кофе придется еще добраться через союз манго, лимона и смородины, сдобренный коньяком и оттененный чабрецом.
На первый взгляд, Single Origin выглядит проектом для Новосибирска чересчур смелым. Но и Blackwood Coffee в свое время казался кофейней, сделанной больше для себя, чем для реально существующей публики. Но прошло время, и публика выросла. Хочется верить, что с Single Origin всё получится так же.
Garden: тихое место для солидной публики в историческом особняке
Октябрьская, 15
Деревянный дом купца Бузолина с резным фризом наконец обрел достойного жильца. Долгое время этому яркому представителю почти не сохранившейся в Новосибирске деревянной архитектуры начала ХХ века приходилось прозябать в роли конторы для возведенного по соседству молзавода. Потом завод сломали, а в другом историческом доме, сохранившемся в этом квартале, открылся суперпопулярный гастробар «Коробок». И вот теперь руки рестораторов дошли до этого деревянного особняка с эркером.
Интерьер ресторана, к сожалению, совершенно не бьется с внешним обликом — это такой усредненный зал с зеленью между столиками. И только привязанная к противовесу гиря, закрывающая внешнюю дверь, как-то связывает этот нейтральный лаундж с ярким экстерьером.
Соседство с «Коробком» обрекает Garden на постоянные сравнения, поэтому создатели решили сделать ход конем и пригласили шефом Александра Чурилова, который до этого руководил кухней в Park Cafe (в принципе, действительно, какая разница, парк или сад). В меню нет какой-то экзотики, но набор блюд и цены таковы, что совсем случайных людей здесь не особенно ждут. Зато неслучайным будет теперь где обсудить свои требующие приватности дела.
Hudson: мясное кафе на месте сетевой кофейни в самом центре
Ленина, 12
Хозяева точки сети «ПРАЙМТАЙМ КОФЕ» решили не испытывать дальше судьбу и кардинально сменили концепцию заведения. Держать в целом лишенную каких-то отчетливых преимуществ (кроме возможности взять с полки готовую еду) кофейню в окружении куда более ярких заведений этого жанра всех возможных оттенков было, действительно, как-то странно. Но открыть на ее месте столь же невнятную «митерию» (это такое место, где бургеры дополнены стейками и прочими вещами для любителей говядины и свинины) — решение не менее странное.
Нельзя сказать, что внутри что-то очевидно плохо. Но и каких-то понятных причин пойти сюда, а не в какое-то место с более яркой харизмой, пока нет. При этом цены, мягко говоря, нельзя назвать низкими — некоторые бургеры стоят дороже 600 рублей, а фланк-стейк потянет почти на 900. Есть в меню, конечно, и более доступные позиции — питу с брискетом можно заказать за 190 рублей. Но, возможно, стоило бы на ней, а также прочих блюдах подоступней (вроде стейка из свиной шеи за 390) и ограничиться, а не пытаться сразу привлечь и тех, кому некуда поставить на Ленина внедорожник, и тех, кто, чертыхаясь, идет утром и вечером здесь по льду на метро. В заведении, правда, обещают что-то подкрутить и улучшить, но улица Ленина не прощает тех, кто не смог заинтересовать с первого визита.
«Сибиряки»
Советская, 6
Новая жизнь проработавшего здесь почти пять лет кафе «Мамин Сибиряк», которое начинало довольно бодро, но в последние года два как-то совсем сникло. Меньше всего изменилось внутреннее устройство — не очень внимательный человек может заметить вскользь только сделанный ремонт. Открытая кухня, книжные полки, даже часть столов — всё осталось на своих местах.
А вот кухня подверглась серьезной ревизии. Если упомянутый выше Garden пытается максимально уйти от сравнений с соседом, то здесь как будто люди поставили задачу сделать качественную версию «Коробка-лайт» (есть даже пицца с необычными сочетаниями). Но, конечно, нельзя сказать, что у заведения нет своего собственного лица. Почти в каждом блюде присутствует какой-то сибирский (или, по крайней мере, национальный) акцент. Даже если это не мясо марала или щука, то среди ингредиентов найдутся или черемуха, или кедровый орех, или брусника. При этом цены вполне разумны — большая часть позиций не выходит за рамки коридора в 300–400 рублей.
Внутри (в смысле цельности интерьера) пока немного пустовато, заведение только-только начало работать. Но уже кажется, что «Сибиряки» — это именно то, что стоило открыть здесь с самого начала. Если, конечно, в 2017 году уже знать, что необычные сочетания и ингредиенты лучше использовать не только для того, чтобы удивить читателя меню, но и просто потому, что так действительно вкуснее.
Aliza Bar: потайная аргентинская пивная с пикадой
Урицкого, 15
Потайная не потайная, но даже те, кто регулярно ходит или ездит по улице Урицкого, могли не заметить, что в подвале по соседству с «Галереей вин» появился новый обитатель. До этого здесь пыталась удивлять чудесами техники кофейня с пищевым принтером. А теперь вот ни много ни мало аргентинский бар. Что это такое, конечно, не очень понятно, но при беглом взгляде выглядит солидно.
Особенной кухни здесь нет, зато есть «лучшая пикада». С чем, конечно, спорить сложно, поскольку до сих пор никто в Новосибирске не называл таким образом нарезку из колбасы и сыра. Хотя в Аргентине и Уругвае такой способ подачи (и название) действительно в ходу. Большой (750 граммов) набор обойдется в 5000 рублей, самая дешевая композиция (с другим набором и весом в 350 граммов) будет стоить 2150 рублей. Кроме нарезок есть закуски вроде жареных на гриле креветок, жареной в масле корюшки и прочих пивных радостей. Популярна ли корюшка в Буэнос-Айресе — вопрос открытый, но то, что в городе назревает какой-то латиноамериканский тренд, очевидно. В конце прошлого года городской Sparks переделали в La Chepica, а вот теперь подоспела и Aliza. Вместе с New Mexico и Taqueria del Centro они могут проводить уже какой-нибудь фестиваль.
В конце прошлого года в Новосибирске заработала брассерия столичной сети Lambic. Обозреватель НГС сравнил ее с местным бельгийским баром Kwak.