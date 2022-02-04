Пять новых заведений Новосибирска: ресторан в резном особняке, аргентинский бар и пицца с хурмой

Список блюд выглядит скорее как перечень закусок. Это набор обязательных уже позиций для просвещенной гастрономической публики («стейк из капусты», хрустящие баклажаны, тар-тар с имбирным соусом и т. д.). В среднем одна позиция потянет на 400–500 рублей. Подача изящна, но порции невелики. Это место не для обильного ужина, а для посидеть с бокалом вина. Винная карта невелика, но закрывает базовые потребности, бокал нальют за 290 рублей.



Основная фишка заведения, впрочем, авторские кофейные коктейли с алкоголем (от 200 до 300 рублей), с которыми создатель заведения в свое время взял призы на конкурсах бариста. Уже сам процесс превращается в маленькое шоу, а результат может удивить даже искушенную новосибирскую публику. Даже банальный «айриш кофе» придуман заново. А поданный в винном бокале Special Wine и вовсе оказывается клубком вкусов, в котором до кофе придется еще добраться через союз манго, лимона и смородины, сдобренный коньяком и оттененный чабрецом.

