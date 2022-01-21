Бельгийский бар для богачей открылся в элитном ЖК в Новосибирске — сравниваем с местным

Прежде всего, это, конечно, вынесенный в название ресторана «ламбик» — напиток, где сбраживание происходит при помощи «диких» (а не внесенных специально) дрожжей. Дикость эта, правда, относительна. По сути речь идет о культуре, которая давным-давно сформировалась на конкретной пивоварне, осела на стенках и потолке (наверняка и в холодильниках лабораторий тоже на всякий случай тоже). В Бельгии могут использовать разные добавки (от ароматических трав до какой-нибудь белены), которые применялись в пивоварении в те далекие времена, когда в сваренный из ячменя напиток еще не додумались добавлять хмель. Ну и, наконец, именно бельгийское пиво совсем не обязано быть свежим. Напротив, его самые ценные разновидности выдерживают в дубовых бочках, а затем и в бутылках, где пиво может благородно стареть, как вино.



С кухней Бельгии повезло меньше: по сути основным вкладом этой страны в мировую кулинарию можно считать то, что мы знаем как картофель фри (на самом деле, это pommes frites — жареная картошка). Потому что и шоколад, и вафли, и даже мидии в кастрюльке делают не только в Бельгии, а вот длинные палочки хрустящего снаружи и нежного внутри картофеля в нынешнем виде начали готовить именно в этой стране, на ярмарках Брюсселя.

