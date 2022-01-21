Бельгийский бар для богачей открылся в элитном ЖК в Новосибирске — сравниваем с местным

В декабре в Новосибирске заработал бар московской сети «Ламбик». Такого не было уже довольно давно — обычно какие-то московские проекты открываются у нас по франшизе и редко выходят за рамки фудкортов. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с новичком и решил сравнить его с новосибирским заведением, которое тоже специализируется на бельгийском пиве и кухне этой страны.
Что там, в Бельгии
Бельгия — страна небольшая, но интересная. Скромные размеры и расположение на стыке сразу трех куда более мощных государств сделали ее плавильным котлом разных национальных культур. Ну как котлом — котелком. Больше всего это проявилось, конечно, в местном пивоварении, которое, действительно, разительно отличается от всего, что традиционно пили в Европе. Точнее, от того, что варят и пьют в последние пару сотен лет, потому что только в Бельгии сохранились древние типы пива (конечно, изрядно улучшенные в процессе эволюции).
Прежде всего, это, конечно, вынесенный в название ресторана «ламбик» — напиток, где сбраживание происходит при помощи «диких» (а не внесенных специально) дрожжей. Дикость эта, правда, относительна. По сути речь идет о культуре, которая давным-давно сформировалась на конкретной пивоварне, осела на стенках и потолке (наверняка и в холодильниках лабораторий тоже на всякий случай тоже). В Бельгии могут использовать разные добавки (от ароматических трав до какой-нибудь белены), которые применялись в пивоварении в те далекие времена, когда в сваренный из ячменя напиток еще не додумались добавлять хмель. Ну и, наконец, именно бельгийское пиво совсем не обязано быть свежим. Напротив, его самые ценные разновидности выдерживают в дубовых бочках, а затем и в бутылках, где пиво может благородно стареть, как вино.
С кухней Бельгии повезло меньше: по сути основным вкладом этой страны в мировую кулинарию можно считать то, что мы знаем как картофель фри (на самом деле, это pommes frites — жареная картошка). Потому что и шоколад, и вафли, и даже мидии в кастрюльке делают не только в Бельгии, а вот длинные палочки хрустящего снаружи и нежного внутри картофеля в нынешнем виде начали готовить именно в этой стране, на ярмарках Брюсселя.
При этом, конечно, в бельгийской кухне найдется больше десятка более или менее традиционных блюд вроде эскавече (escaveche — рыба, особым образом приготовленная в уксусе), говядина по-фламандски (carbonade flamande — почти то же, что говядина по-бургундски, только с пивом вместо вина).
Что за Lambic
Сеть основана в Москве, там же пока расположены все ее заведения. В самом «Ламбике» настаивают на использовании определения «брассери», но вообще-то brasserie по-французски это просто заведение, где подают пиво на разлив. Хотя брассери звучит, конечно, более романтично, не спорю. Новосибирский ресторан открыт самостоятельно, это не франшиза (как это случилось с той же «Сыроварней»), что происходит у нас нечасто. Особенно должен согреть душу новосибирцам тот факт, что все остальные 15 ресторанов сети расположены в Москве, Новосибирск стал первым местом за пределами столицы, где открыла свое заведение московская сеть.
Место
Ресторан занял часть первого этажа одного из зданий престижного жилого комплекса «Бульварный переулок». Здесь же расположено новосибирское отделение Академии популярной музыки Игоря Крутого. Место тихое, вывеска небольшая, видно, что владельцы не особенно стремятся завлечь случайных прохожих.
Внутри два зала, которые существуют практически отдельно друг от друга: войдя в заведение, вы просто поворачиваете налево или направо, так что можно выбрать для себя желаемый уровень публичности. Большие окна основного зала выходят на хрущевку, стоящую на другой стороне узкой улочки Дачной. С одной стороны, это как-то немного разрушает всю эту атмосферу старой доброй Европы. С другой, такой фон как-то исподволь подчеркивает ваш собственный успех.
Пиво
В основе пивной карты, понятное дело, бельгийская продукция, хотя не забыты и любители немецкого с ирландским — из 20 наименований пива на кранах (то, что в англоязычном мире называется draft) 6 приехали не из Бельгии. Есть много чего в бутылках, в том числе довольно редкие образцы, которые сеть завозит напрямую, благо размеры и специализация способствуют.
Любое пиво на кранах можно заказать в двух объемах, правда, конкретные размеры этих объемов будут зависеть от традиции (точнее, посуды). Так, Pauwel Kwak доступен в бокалах 400 и 600 миллилитров, а Bourgogne des Flandres нальют в 0,25 и 0,5 литра. Собственно, подача в разной формы бокалах — одно из традиционных развлечений в бельгийском баре. Когда-то так просто сложилось, а теперь жадным до контента пользователям соцсетей стоит прийти в такое заведение только для фото диковиной колбы на деревянной подставке.
Пиво в бутылках занимает несколько листов, в среднем бутылочка бельгийского объемом 0,33 литра продается по 450 рублей. Недешево, конечно, но и тут расчет явно не на поклонников «Жигулевского».
Имеется лаконичная, но покрывающая базовые потребности винная карта и даже семь позиций бокалами (от 380 рублей) — по три красного и белого плюс просекко. Остальное только бутылками (от 2600), что в принципе справедливо: пришел в «брассери» — пей пиво. А эстеты-отщепенцы пусть платят за свое вино тройной ценник.
Кухня
Кухню трудно считать какой-то строго бельгийской, из этой страны в меню только отдельные элементы вроде кастрюли с мидиями (990 рублей за полкило) и картофельных несладких вафель (от 570 рублей). Остальное можно было бы встретить в любом (даже и не пивном) современном ресторане уровня «средний плюс»: стейк блейд с картофелем в сванской соли (990), поке с тунцом (590), мини-чебуреки с бараниной (490). Цены, как можно увидеть, приподнятые, меньше чем с 1500 рублей на человека на голодный желудок сюда лучше не приходить. А если вы горите желанием еще и поближе познакомиться с бельгийской пивоваренной культурой, то эту сумму можно смело умножить на два.
Уровень кухни в целом соответствует ценам (конечно, если вас такие цены не смущают в принципе). «Картофельные вафли» оказываются только основой, на которую выложено изрядное количество лосося и крем-сыра. Зачем их так много — непонятно: если человек заказывает вафлю, то ждет в блюде именно ее. Есть интересные штуки вроде соуса из васаби со сгущенкой, которым красиво капают на креветки в кляре.
Что за «Квак»
Бар открылся в 2019 году в подвале на Восходе, где довольно долго работал семейный сербский ресторанчик, а потом сменилась пара невнятных проектов. Выбор специализации для такого места выглядел неожиданно, а случившаяся на следующий год после открытия пандемия и вовсе, казалось бы, могла поставить на проекте крест, но ребята выдержали, и вечерами здесь бывает буквально негде сесть (благо и мест немного).
Помещение небольшое и выгнуто буквой П вокруг барной стойки, декор довольно бесхитростный: свисающие с потолка полотнища, разного размера панно с пивными логотипами. В общем расчет на то, что люди будут смотреть больше друг на друга, а не искать получше ракурс для селфи.
Пиво и еда
Выбор на кранах существенно меньше (восемь наименований), правда, и не бельгийская тут только одна позиция — на тот случай, когда кому-то понадобится более или менее обычный лагер. Цены пониже, чем в столичном ресторане, но тоже не для человека со средними доходами. Полпинты (0,33 литра) давшего имя бару эля Pauwel Kwak обойдется в 280 рублей, а полулитровая кружка вишневого Kriek Lambic обойдется в 370 рублей. Бутылки объемом 0,33 идут по 340–390 рублей.
С едой попроще. То есть здесь имеется джентльменский набор из льежского салата (картошка, бекон, фасоль и яблоко — 220 рублей), говядина, тушенная в пиве (380), белые колбаски (не путать с мюнхенскими — 340). Уровень цен, как можно заметить, тоже ощутимо ниже, хотя иногда дешевизна достигается размером порций. Так, кастрюлька мидий здесь стоит 450 рублей, но мидий этих 350 граммов. У московского конкурента в минимальной порции 500 граммов, но и стоят эти полкило почти 990 рублей. Что касается самой кухни, то здесь уже не заметно особых амбиций удивить публику необычными сочетаниями. Задача стоит, скорее, противоположная: дать понятную, предсказуемую еду, которая подойдет к тому, зачем в бар придут люди — к яркому бельгийскому пиву.
Выводы
Для поклонников именно бельгийского пива Kwak — это хорошая альтернатива: цены здесь чуть ниже, хотя и выбор скромнее. Более комфортно здесь может быть и тем, кому по душе расслабленная атмосфера пивной (маргиналов эффективно отсекают цены). Lambic же в Новосибирске неминуемо попадает в ту же категорию гламурных заведений, посетители которых в том числе ценят возможность побыть в кругу себе подобных. Сюда вполне можно прийти, чтобы провести романтический вечер или переговоры с партнерами.
Кроме Kwak хороший выбор бельгийского пива также можно найти в заведении John Gregor Old Pub, хотя этот бар открыт еще в 2014 году, но не имеет такого жесткого бельгийского позиционирования. Из новых заведений этого формата с декларируемой национальной спецификой можно отметить начавший работать осенью прошлого года ирландский паб Lucky Toucan.