На Коммунистической заработала элитная ирландская пивная — без еды и с «Гиннесом» по 500 рублей

В Новосибирске появился еще один ирландский паб Lucky Toucan, заведение открылось в минувшую пятницу на Коммунистической, 52. Это самая настоящая пивная, здесь нет никакой еды, кроме орешков и чипсов. Но пиво стоит дороже, чем где-либо.

Бар занял первый этаж здания, построенного несколько лет назад. До этого здесь около трех лет проработал бар Nobel. Своим названием Lucky Toucan (счастливый тукан) обязан виду тропических птиц отряда дятлообразных, изображение представителя которых производитель пива Guinness сделал одним из своих символов.