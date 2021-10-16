На Коммунистической заработала элитная ирландская пивная — без еды и с «Гиннесом» по 500 рублей

В Новосибирске открылся новый ирландский паб
В Новосибирске появился еще один ирландский паб Lucky Toucan, заведение открылось в минувшую пятницу на Коммунистической, 52. Это самая настоящая пивная, здесь нет никакой еды, кроме орешков и чипсов. Но пиво стоит дороже, чем где-либо.
Бар занял первый этаж здания, построенного несколько лет назад. До этого здесь около трех лет проработал бар Nobel. Своим названием Lucky Toucan (счастливый тукан) обязан виду тропических птиц отряда дятлообразных, изображение представителя которых производитель пива Guinness сделал одним из своих символов.
Бар устроен очень просто — внутри нет никаких перегородок и зонирования. По залу расставлены высокие круглые столики с ирландскими традиционными орнаментами (на каждом столе свой), за которыми можно или стоять, или сидеть на высоких барных табуретах. Под потолком висят наборные, витражные люстры. На стене находится большая плазменная панель, на которой показывают музыкальные ролики U2, Guns`n`roses, AC/DC — всё то, что может понравиться целевой аудитории 40+.
Всё меню умещается на листе картона формата А4. Кроме семи видов пива и сидра «на кранах», нескольких позиций бутылочного, здесь можно заказать еще только кока-колу, тоник, бутилированную воду и чипсы Guinness. И пиво (бокал 0,5 литра), и пачка чипсов стоят 500 рублей. Это, пожалуй, самая высокая цена в городе. В «Уголке Святого Патрика» (старейший постоянно работающий ирландский паб города) ирландское пиво стоит 460 рублей, в пабе Harat`— самое дорогое продается по 420 рублей, в баре Hammersmith — 360 рублей (но за 0,4 литра).
Сочетание полного отсутствия еды (при покупке пива дают бесплатно орешки) и высоких цен на пиво делает заведение своего рода «элитной пивной», куда приходят исключительно выпивать и общаться. Но сделать это могут лишь те, кто готов отдать за такое времяпрепровождение тысячу-другую рублей.
Заведение управляется ИП Софьи Видяевой, однако, как рассказала она сама, бар вырос из увлечения ее родителей, и прежде всего, отца — Сергея Ивановича.
— Родители много ездили по Ирландии, и в конце концов папа даже оформил первый этаж загородного дома как ирландский паб, куда приходили друзья, — рассказала Софья.
Для Софьи это первый бизнес, ее ИП было зарегистрировано в августе этого года. Человек, которого зовут Сергей Иванович Видяев, был единственным учредителем ООО «Гаваи» (прекратило деятельность в 2012 году), занимавшимся торговлей безалкогольными напитками, больше никаких компаний за ним не числится.
Потренировавшись на друзьях и знакомых, семья решила открыть уже настоящий бар, причем сделать его именно таким, какие они видели в самой Ирландии. В пабах там часто действительно нет кухни, и единственное, что могут предложить в качестве закуски кроме орешков или чипсов, — это какой-нибудь незамысловатый сэндвич.
Подобного рода подход крайне нетипичен для Новосибирска, где бары, как правило, предлагают полный набор блюд, включая супы, десерты и обеденное меню. Одним из немногочисленных исключений можно считать маленький бар Mr. O`Neills (тоже ирландский по концепции), но даже там посетители могут заказать гренки, сырные палочки или картофель фри.
Коммунистическая, где открылось заведение, уже давно стала известной барной улицей города. Буквально по соседству здесь расположены два ресторанных популярных дворика, а чуть подальше, на другой стороне Красного проспекта, работают бары Pardon my French и HIDE, которые попали недавно в список лучших заведений Сибири по версии гида WHERETOEAT.