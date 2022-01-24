В 110-летнем купеческом доме в центре Новосибирска открылся ресторан - у него нет вывески и меню

Ресторан предлагает пока только семь горячих блюд цены которых в основном колеблются от 620 (ягненок с хрустящим баклажаном) до 1490 рублей (стейк рибай с кремом из сельдерея). Закуски и салаты стоят немногим дешевле. Из общего ряда выбивается разве что «стейк из пекинской капусты» за 370 рублей — толстый срез приготовленный помещённый в густой овощной соус и посыпанный подсушенными вешенками.