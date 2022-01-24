В 110-летнем купеческом доме в центре Новосибирска открылся ресторан - у него нет вывески и меню

В деревянном доме купца Бузолина в Новосибирске заработал ресторан авторской кухни Garden. Это последнее здание квартала бывшего молочного завода, которое оставалось не занятым.
Одноэтажное деревянное строение на Октябрьской, 15 признано памятником архитектуры регионального значения. Дом, по информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия региона, построен купцом Константином Петровичем Бузолиным в 1910 году.
Дом представляет собой яркий пример городской архитектуры своего времени в которой сплелись традиции деревянного народного зодчества и стиля барокко. Долгое время здание входило в комплекс Городского молочного завода «Новосибирский», а после его сноса (на месте основных корпусов возведен жилой комплекс Milk House) в конце 2014 года оставшиеся строения имевшие статус памятников пустовали.
Здание обзавелось новыми наличниками, цвет и сам стиль резьбы которыми они украшены которых отчетливо отличается от сохранившегося оригинального фриза. На доме пока нет вывески — только табличка памятника архитектуры. На то, что в доме работает какое-то заведение указывает только небольшое объявление «открыто» вывешенное в окне изнутри.
Посетителей встречает устройство автоматического закрывания дверей, сооруженное из гири и металлического троса. У ресторана один зал, разделенный на зоны при помощи горшков с зеленью. Один стол установлен в эркере здания. На стенах висят металлические фигуры насекомых — жуков и стрекоз.
Кухней ресторана руководит бывший шеф-повар ресторана Park Cafe Александр Чурилов. Заведение работает пока в тестовом режиме, распечатанного на бумаге списка блюд нет, меню официанты предлагают посмотреть в аккаунте заведения в сети Инстаграм.
— По замыслу это ресторан с авторской кухней, региональными продуктами, сезонными предложениями, а так же интересными интерпретациями знакомых блюд, — рассказала корреспонденту НГС Александр Чурилов
Ресторан предлагает пока только семь горячих блюд цены которых в основном колеблются от 620 (ягненок с хрустящим баклажаном) до 1490 рублей (стейк рибай с кремом из сельдерея). Закуски и салаты стоят немногим дешевле. Из общего ряда выбивается разве что «стейк из пекинской капусты» за 370 рублей — толстый срез приготовленный помещённый в густой овощной соус и посыпанный подсушенными вешенками.
Компания «Гарден», которая управляет заведением принадлежит предпринимателем Антону Струлёву и Юлии Ерёменко, Кроме этого предприятия, у них есть только действующие ИП с видом деятельности, обозначенным как «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Garden стал очередным заведением, которое открылось в квартале бывшего молзавода. Самым известным проектом здесь стал гастропаб «Коробок» (так же расположен в историческом здании, но находится с другой стороны, на улице Чаплыгина). Кроме того, уже в одном из корпусов ЖК Milk House работают винный бар Le Pin, кафе «Мама Дома» и лаунж бар Mojo.