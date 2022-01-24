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В 110-летнем купеческом доме в центре Новосибирска открылся ресторан - у него нет вывески и меню

В новое заведение переманили шефа из другого престижного ресторана

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Украшения на стенах ресторана Garden

Украшения на стенах ресторана Garden

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В деревянном доме купца Бузолина в Новосибирске заработал ресторан авторской кухни Garden. Это последнее здание квартала бывшего молочного завода, которое оставалось не занятым.

Здание было построено в 1910 году

Здание было построено в 1910 году

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Одноэтажное деревянное строение на Октябрьской, 15 признано памятником архитектуры регионального значения. Дом, по информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия региона, построен купцом Константином Петровичем Бузолиным в 1910 году.

Дом представляет собой яркий пример городской архитектуры своего времени в которой сплелись традиции деревянного народного зодчества и стиля барокко. Долгое время здание входило в комплекс Городского молочного завода «Новосибирский», а после его сноса (на месте основных корпусов возведен жилой комплекс Milk House) в конце 2014 года оставшиеся строения имевшие статус памятников пустовали.

Гиря для закрывания дверей

Гиря для закрывания дверей

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Здание обзавелось новыми наличниками, цвет и сам стиль резьбы которыми они украшены которых отчетливо отличается от сохранившегося оригинального фриза. На доме пока нет вывески — только табличка памятника архитектуры. На то, что в доме работает какое-то заведение указывает только небольшое объявление «открыто» вывешенное в окне изнутри.

Элементы декора на потолке

Элементы декора на потолке

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Посетителей встречает устройство автоматического закрывания дверей, сооруженное из гири и металлического троса. У ресторана один зал, разделенный на зоны при помощи горшков с зеленью. Один стол установлен в эркере здания. На стенах висят металлические фигуры насекомых — жуков и стрекоз.

Зал ресторана Garden

Зал ресторана Garden

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Кухней ресторана руководит бывший шеф-повар ресторана Park Cafe Александр Чурилов. Заведение работает пока в тестовом режиме, распечатанного на бумаге списка блюд нет, меню официанты предлагают посмотреть в аккаунте заведения в сети Инстаграм.

— По замыслу это ресторан с авторской кухней, региональными продуктами, сезонными предложениями, а так же интересными интерпретациями знакомых блюд, — рассказала корреспонденту НГС Александр Чурилов

Ресторан предлагает пока только семь горячих блюд цены которых в основном колеблются от 620 (ягненок с хрустящим баклажаном) до 1490 рублей (стейк рибай с кремом из сельдерея). Закуски и салаты стоят немногим дешевле. Из общего ряда выбивается разве что «стейк из пекинской капусты» за 370 рублей — толстый срез приготовленный помещённый в густой овощной соус и посыпанный подсушенными вешенками.

Стейк из пекинской капусты за 370 рублей

Стейк из пекинской капусты за 370 рублей

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Компания «Гарден», которая управляет заведением принадлежит предпринимателем Антону Струлёву и Юлии Ерёменко, Кроме этого предприятия, у них есть только действующие ИП с видом деятельности, обозначенным как «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Элементы внешнего декора здания

Элементы внешнего декора здания

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Garden стал очередным заведением, которое открылось в квартале бывшего молзавода. Самым известным проектом здесь стал гастропаб «Коробок» (так же расположен в историческом здании, но находится с другой стороны, на улице Чаплыгина). Кроме того, уже в одном из корпусов ЖК Milk House работают винный бар Le Pin, кафе «Мама Дома» и лаунж бар Mojo.

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