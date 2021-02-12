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В Новосибирске заработало кафе, где в любое время готовят только завтраки

В меню заведения «Мама Дома» только завтраки, которые готовят весь день

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Первое, что видят посетители,&nbsp;— это камин&nbsp;

Первое, что видят посетители, — это камин 

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На улице Чаплыгина в Новосибирске заработало кафе завтраков

Создатели и совладельцы сети кофеен «Академия кофе» открыли в новосибирском ЖК «Милк Хаус» кафе завтраков «Мама Дома». Проект планируется сделать сетевым, как и «Академию».

«Мама Дома» заняло помещение на первом этаже в жилом комплексе на улице Чаплыгина. До этого здесь работало заведение Del Mar расплывчатого формата.

Интерьер «Мама Дома» сделан нарочито домашним: первое, что видит посетитель, — это камин со стоящими у него креслами. Камин электрический, но с функцией имитации горения углей. В зале два больших стола — вытянутый и круглый, стоящий у окна. Почти все остальные столики рассчитаны на двоих. В глубине зала находится открытая кухня, уже готовые блюда повара выставляют на стойку, откуда их разносят по залу официанты.

В кафе открытая кухня

В кафе открытая кухня

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Рядом стоит большой холодильник с ретродизайном, служащий своеобразной витриной для десертов. Сами сладкие блюда при этом в нем выставлены не порционно, а в небольших тазиках, так, как это бывает дома. Выбрать десерт можно на глаз, нужное количество потом просто переложат в тарелку.

В меню преимущественно позиции, которые ассоциируются с завтраком или просто с легким перекусом (каши, сырники, брускетты, блюда из яиц), которые дополняют универсальные кушанья вроде боулов (глубокая чашка, куда собраны, как правило, разные продукты — это одновременно и салат, и второе блюдо с гарниром). Большинство позиций отличаются довольно затейливыми сочетаниями ингредиентов: киноа и булгур с запеченной тыквой, стейк из тыквы с соусом из пармезана, сырники с соусом биск и креветками и т. д.

Десерты в заведении стоят в небольших тазиках в холодильнике&nbsp;

Десерты в заведении стоят в небольших тазиках в холодильнике 

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Цены начинаются с 210 рублей (домашний творог с черной смородиной и сметаной), любой боул обойдется в 495 рублей, самое дорогое блюдо стоит 590 рублей (это брускетта с крабом и авокадо).

Как пояснила руководитель проекта Ольга Рукавишникова, в заведении нет и не планируется подавать никакой алкоголь — это часть концепции.

— «Мама Дома» — это место, куда можно будет прийти на завтрак в любое время — с 07:30 до позднего вечера, — говорит Ольга.

По словам Рукавишниковой, концепцию «Мама Дома» планируется сделать сетевой, так же, как и «Академию кофе».

Блюдо из раздела «Мамина стряпня» — сырники с креветками и соусом биск <nobr class="_">за 450 рублей</nobr>&nbsp;

Блюдо из раздела «Мамина стряпня» — сырники с креветками и соусом биск за 450 рублей 

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«Академия кофе» — одна из крупнейших региональных сетей специализированных кофеен (то есть заведений, где кофе является основной позицией, а не просто одним из напитков). В Новосибирске сейчас работает семь заведений, еще четыре открыты в Красноярске.

Концепция «завтраки весь день» была придумана сравнительно недавно и развивается преимущественно в мировых мегаполисах, где начинаться рабочий день может практически в любое время. В Новосибирске обычно меню завтраков действует до 11-12 часов. Первым городским заведением, в котором завтраки можно заказать фактически весь день, стала кофейня в кинотеатре «Победа» (сейчас она называется «Утровечера»).

Улица Чаплыгина в последние пару лет превратилась в одну из новых ресторанных зон в тихом центре. Здесь уже работает винный бар Le Pin, кофейня «Кардамон», Mojo Lounge bar. А в прошлом году в доме постройки начала XX века заработал ресторан «Коробок», который вошел в список самых ярких открытий 2020 года по версии НГС.

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кафе и рестораны
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