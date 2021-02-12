В Новосибирске заработало кафе, где в любое время готовят только завтраки

На улице Чаплыгина в Новосибирске заработало кафе завтраков
Создатели и совладельцы сети кофеен «Академия кофе» открыли в новосибирском ЖК «Милк Хаус» кафе завтраков «
«Мама Дома» заняло помещение на первом этаже в жилом комплексе на улице Чаплыгина. До этого здесь работало заведение
Интерьер «Мама Дома» сделан нарочито домашним: первое, что видит посетитель, — это камин со стоящими у него креслами. Камин электрический, но с функцией имитации горения углей. В зале два больших стола — вытянутый и круглый, стоящий у окна. Почти все остальные столики рассчитаны на двоих. В глубине зала находится открытая кухня, уже готовые блюда повара выставляют на стойку, откуда их разносят по залу официанты.
Рядом стоит большой холодильник с ретродизайном, служащий своеобразной витриной для десертов. Сами сладкие блюда при этом в нем выставлены не порционно, а в небольших тазиках, так, как это бывает дома. Выбрать десерт можно на глаз, нужное количество потом просто переложат в тарелку.
В меню преимущественно позиции, которые ассоциируются с завтраком или просто с легким перекусом (каши, сырники, брускетты, блюда из яиц), которые дополняют универсальные кушанья вроде боулов (глубокая чашка, куда собраны, как правило, разные продукты — это одновременно и салат, и второе блюдо с гарниром). Большинство позиций отличаются довольно затейливыми сочетаниями ингредиентов: киноа и булгур с запеченной тыквой, стейк из тыквы с соусом из пармезана, сырники с соусом биск и креветками
Цены начинаются с 210 рублей (домашний творог с черной смородиной и сметаной), любой боул обойдется
Как пояснила руководитель проекта Ольга Рукавишникова, в заведении нет и не планируется подавать никакой алкоголь — это часть концепции.
— «Мама Дома» — это место, куда можно будет прийти на завтрак в любое время — с 07:30 до позднего вечера, — говорит Ольга.
По словам Рукавишниковой, концепцию «Мама Дома» планируется сделать сетевой, так же, как и «Академию кофе».
«Академия кофе» — одна из крупнейших региональных сетей специализированных кофеен (то есть заведений, где кофе является основной позицией, а не просто одним из напитков). В Новосибирске сейчас работает семь заведений, еще четыре открыты в Красноярске.
Концепция «завтраки весь день» была придумана сравнительно недавно и развивается преимущественно в мировых мегаполисах, где начинаться рабочий день может практически в любое время. В Новосибирске обычно меню завтраков действует
Улица Чаплыгина в последние пару лет превратилась в одну из новых ресторанных зон в тихом центре. Здесь уже работает винный бар