В Новосибирске заработало кафе, где в любое время готовят только завтраки

Создатели и совладельцы сети кофеен «Академия кофе» открыли в новосибирском ЖК «Милк Хаус» кафе завтраков « Мама Дома ». Проект планируется сделать сетевым, как и «Академию».



«Мама Дома» заняло помещение на первом этаже в жилом комплексе на улице Чаплыгина. До этого здесь работало заведение Del Mar расплывчатого формата.

Интерьер «Мама Дома» сделан нарочито домашним: первое, что видит посетитель, — это камин со стоящими у него креслами. Камин электрический, но с функцией имитации горения углей. В зале два больших стола — вытянутый и круглый, стоящий у окна. Почти все остальные столики рассчитаны на двоих. В глубине зала находится открытая кухня, уже готовые блюда повара выставляют на стойку, откуда их разносят по залу официанты.