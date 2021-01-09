Открытия года: 10 самых интересных и важных новых заведений в Новосибирске (а вы там уже были?)

Обозреватель НГС выбрал 10 самых интересных новых заведений Новосибирска
2020 год был, мягко говоря, не лучшим для ресторанного бизнеса, но даже в это трудное время в Новосибирске открывались интересные заведения. Обозреватель НГС Стас Соколов составил топ-10 наиболее важных с его субъективной точки зрения новых проектов, среди которых нашлось место и «барному кварталу» размером с гипермаркет, и семейной булочной, и даже уличному павильону.
Важное уточнение (для тех, кто пропустил предыдущий абзац) — речь идет о заведениях, открывшихся с 1 января по 31 декабря 2020 года. Так что возражения в духе «А как же ресторан N? Мы туда ходим уже 10 лет» прозвучат не по адресу, но если всё же очень хочется, то, конечно, можно написать в комментариях и про них.
Новый ресторан года: гастропаб «Коробок»
Авторский проект шеф-повара Руслана Коробова в отреставрированном историческом здании на Чаплыгина. «Коробок» стартовал еще в январе с одним залом и сразу смог привлечь публику обаятельным сочетанием вкусной еды, изящной (но без вычурности) подачи и ощущением несомненно модного места, куда можно прийти запросто в том, в чем отправился утром на работу.
Во время пандемийных ограничений заведение не впало в анабиоз (что было бы для подобного формата вполне естественно), а наоборот расширило круг поклонников за счет своей воздушной пиццы (в России её принято называть римской). Строго говоря, пиццу не хуже можно заказать еще как минимум в 4–5 местах Новосибирска, но только «Коробку» удалось превратить это блюдо в маленький гастрономический фетиш. Иначе чем объяснить то, что у дверей гастропаба можно было встретить в то время настоящую очередь.
После того, как ограничения были сняты и заведение заработало на полную мощь, выяснилось, что даже его довольно вместительных залов иногда не хватает на всех желающих. В обед здесь порой трудно найти свободное место, а вечером в конце недели стол и вовсе стоит бронировать заранее.
Креативное пространство года: «Типография» и другие
Старый гараж за зданием на Красном проспекте, 22 в этом году превратился в совершенно питерское «креативное пространство». Основная заслуга здесь лежит на владельцах пивоварен и баров «Йо-хо-хо», открывших в глубине гаража целый комплекс из пяти концепций (пивной бар, пиццерия, винный бар, «руинный бар» и «самогоношная») да ещё и привели в город маленькую, но дико популярную в Северной столице сеть Camorra.
Но «Типографией» это пространство не ограничилось. В конце года здесь (во дворе) заработали сразу две небольших закусочных от Friends Orchestra — еврейское бистро Yofi и лапшичная Noodles Police. Компанию им скоро должна составить и новая реинкарнация бара «Барбара ждет» — с разрисованным настоящим автобусом внутри и максимально широким выбором всякого непростого пива.
Самый масштабный проект года: BlaBlaBar
Трудно придумать проект, для которого нынешний год был бы настолько неподходящим по всем параметрам. Это огромный комплекс общей площадью под 4000 квадратных метров с 28 барными стойками в разном стиле и несколькими заведениями с едой, рассчитанный на большую тусовку, где сотни людей перемещаются от бара к бару, общаются, знакомятся, танцуют и вообще ведут образ жизни менее всего способствующий сохранению не только социальной, но и сексуальной дистанции.
Тем не менее проект не только открылся, но и заработал, туда пошли люди. Мнения, конечно, разные. По сути, «БлаБлаБар» — это просто один огромный, пусть и сложно организованный внутри, клуб, так что любителям заведений с индивидуальной атмосферой и близкой по духу публикой там может быть неуютно. Зато компании, которая нужную атмосферу принесла с собой, будет в самый раз. Не говоря уже о возможности «бархопинга» в коктейльных платьях даже в -30 (что особенно актуально этой зимой).
Бар на крыше: Friends Above
Один из пяти (!) новый проектов Friends Orchestra в этом году. Rooftop bar (бар на крыше) для Новосибирска в принципе формат редкий (на все заведения хватит пальцев одной руки), но Friends Above позволяет увидеть в одной панораме как бы весь город: хаотический набор старых крыш, основательных «сталинок» и безумных высоток новейшего времени. При этом бар остается уютным, скрытым от посторонних глаз. И то, что бар работает только летом лишь добавляет ему ценности и очарования. Мест, где в Новосибирске зимой можно посидеть с видом на темноту за окном хватает и без Friends Above.
Нетрадиционная пищевая ориентация года: Garden Room
Заведение с почти строго веганской кухней (исключение сделано только для кофе, но и здесь имеется целый набор растительных заменителей молока) без каких-то попыток это подчеркнуть. Число поклонников идеи отказа от мяса, рыбы, птицы и далее по списку растет, но ещё больше появляется тех, кто хотел бы так питаться хотя бы время от времени. Garden Room, кажется, сделан специально для них. Потому что даже совершенно равнодушный ко всеми этим модным пищевым практикам человек здесь найдет что-то интересное просто гастрономически. Ну и общая атмосфера способствует. Удивительно, но заведение с необычной кухней оказалось куда более востребованным, чем занимавшая это помещение до него кафе-пекарня.
Столичная штучка года: Avocado Queen
Еще один проект ресторанной империи Аркадия Новикова, который привели в Новосибирск владельцы группы «Бочкари» (до этого была «Сыроварня»). Avocado Queen, конечно, меньше и вообще камерней. Сразу после открытия заведение произвело впечатление на часть публики своими огромными авокадо, привезенными специально под этот проект. Потом, конечно, такие же плоды появились везде, где посетители могли их себе позволить, но свой вклад в новосибирские представления о том, каким может быть этот тропический фрукт, появление «Королевы авокадо» определенно внесло. Вообще само присутствие таких заведений в городе — признак некой столичности. Потому что теперь завернуть в новиковское модное кафе можно не только прогуливаясь в районе Патриков (Патриаршие пруды в Москве), но и свернув в Новосибирске.
Булочная года: «Жито»
Первая настоящая ремесленная пекарня европейского уровня. Хлеб выпекается из теста, часть которого должна созревать двое суток. А помещение пекарни больше раза в три, чем торговый зал (обычно наоборот). А главное здесь работают увлеченные хлебопечением люди, для которых «Жито» не просто бизнес-проект, а часть жизни.
Справедливости ради нужно заметить, что с хлебом в Новосибирске постепенно становится лучше. Есть небольшая пекарня в жилом комплексе «Европейский берег», в отдельную маленькую булочную превратился хлебный отдел кондитерской Nikki Forkin. Но именно создатели «Жито» показали: в Новосибирске можно открыть пекарню полного цикла и работать с прибылью, даже если она расположена где-то в глубине дворов в жилмассиве Щ (не у всех получается сразу найти её даже с 2ГИС).
Перезапуск года: Red Rabbit
Формально, конечно, «Красный Кролик» — совершенно новый проект владельцев пивоварни и ресторанов «Гуси». Он повторяет концепцию заведения, на месте которого открылся (даже автоматическая печь для пиццы осталась той же). Разумеется, создатели «Кролика» придумали заново всю концепцию внутреннего устройства, а также дополнили пиццерию собственным пивом и кофейней с джезвами в песке. Но в целом это та же самая большая пиццерия с функцией коворкинга, которой и пыталась быть «Фабрика Пиццы», работавшая в этом помещении прежде. В этом смысле Red Rabbit — очень показательный пример того, как можно взять и просто довести до ума здравую идею. Ко всему прочему, это просто еще одно яркое заведение в Академгородке, откуда в город для того чтобы посидеть вечерком или сходить на обед — не наездишься.
Новая уличная еда года: вагончик TomYumBar
В уличной еде Новосибирска постоянно делаются попытки выйти за рамки шаурмы, блинов и хот-догов, но любые новшества в этой нише идут со скрипом. Целый ряд интересных проектов загнулись именно потому, что то, что они предлагали, было слишком дорого или слишком сложно для публики. В этом смысле вагончик сети TomYumBar, торгующий на вынос супом по 500 рублей за порцию, несомненный прорыв. Конечно, успеху этой точки очень поспособствовали пандемические ограничения и само место, где его поставили (Красный проспект, Дом Быта). Но факт остается фактом — вагончик работает и по сей день. Минимальный набор наиболее востребованных блюд там можно купить круглосуточно.
Самоуверенность года: KURU
Нужно иметь какую-то гигантскую веру в себя, чтобы в городе, где безраздельно царствует KFC, запустить в нише фаст-фуда проект с жареной курятиной. Тем не менее это случилось — причём если первая точка под названием KURU заработала в удаленном районе, где Полковник Сандерс ещё непонятно когда появится, то второе заведение владельцы открыли уже рядом с метро Березовая Роща, где до двух ближайших KFC от 5 до 10 минут пешком прогулочным шагом.
KURU, конечно, чуть отличается от конкурента. Её точки меньше, там есть попытки поиграть с непривычными для транснационального фаст-фуда вкусами. Но в целом это те же ножки, крылышки и жареное в кляре филе. Если новосибирский «конкурент» (писать это слово без кавычек в данном случае пока не получается) KFC сможет хотя бы дожить до следующего января, это будет уже достижением. А если проекту удастся прирасти еще хотя бы парой-тройкой успешно работающих точек, то будет и вовсе маленькое чудо.
При всем разнообразии новых проектов главным событием новосибирского ресторанного рынка можно считать то, что несмотря на все беды и лишения, какого-то ресторанного мора в городе так и не случилось. Закрылись, преимущественно, заведения изначально сомнительной концепции или просто пережившие свой век. О том, чего горожане лишись в прошлом году — читайте в предыдущем материале обозревателя НГС о закрытиях 2020 года (в списке не только рестораны).