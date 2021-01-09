Открытия года: 10 самых интересных и важных новых заведений в Новосибирске (а вы там уже были?)

2020 год был, мягко говоря, не лучшим для ресторанного бизнеса, но даже в это трудное время в Новосибирске открывались интересные заведения. Обозреватель НГС Стас Соколов составил топ-10 наиболее важных с его субъективной точки зрения новых проектов, среди которых нашлось место и «барному кварталу» размером с гипермаркет, и семейной булочной, и даже уличному павильону.



Важное уточнение (для тех, кто пропустил предыдущий абзац) — речь идет о заведениях, открывшихся с 1 января по 31 декабря 2020 года. Так что возражения в духе «А как же ресторан N? Мы туда ходим уже 10 лет» прозвучат не по адресу, но если всё же очень хочется, то, конечно, можно написать в комментариях и про них.

