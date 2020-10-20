На Троллейном открылся конкурент KFC — владельцы новой точки выбрали похожее название

Концепция Kuru в целом повторяет KFC (с которым совпадает даже аббревиатурой), отличия появляются только в некоторых рецептах. Например, здесь есть острый бургер с кимчи и соус с арахисом.

В самом Kuru, впрочем, называют сходство в названии «совпадением».

— Брендинговое агентство изначально сделало логотип без аббревиатуры. Мы решили добавить смысл в него, и получилось сокращённо КFC. Мы не хотим ассоциироваться с ним, потому что мы другие. И никогда не будем использовать сокращенную аббревиатуру, — такой ответ на свой запрос корреспондент НГС получил от представителей сети через аккаунт Kuru в инстаграме.

Kuru — проект трех новосибирских предпринимателей. По данным «Контур.Фокус», 75% в ООО «ЧикенФуд», которое управляет заведением, принадлежит Сергею Малкову и Владимиру Лиму. У них целый ряд предприятий в сфере производства и поставки продуктов питания, а также компания, которая занимается исследованиями, в том числе в сфере конъюнктуры рынка.