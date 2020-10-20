На Троллейном открылся конкурент KFC — владельцы новой точки выбрали похожее название

В Новосибирске появился новый конкурент KFC
Новосибирские предприниматели решили вступить в прямую конкуренцию с американским фастфуд-гигантом — на Троллейном жилмассиве появился аналог KFC (Kentucky Fried Chiken).
Заведение Kuru Fried Chicken заработало в минувшие выходные на Новосибирской. Здание с новым фастфудом представляет собой длинный одноэтажный павильон с небольшими магазинами и закусочными. Здесь же, например, расположены точки сетей «Додо пицца» и кондитерских «Куликовский».
Kuru работает прежде всего навынос — в зале всего 6–7 мест, расположенных у стойки вдоль окна. Главное блюдо — жареная курятина и приготовленные на ее основе сэндвичи и бургеры. Цены начинаются со 109 рублей (две ножки). Бургеры стоят от 169 рублей. Самое дорогое блюдо — порция из девяти крыльев — обойдется в 289 рублей.
Концепция Kuru в целом повторяет KFC (с которым совпадает даже аббревиатурой), отличия появляются только в некоторых рецептах. Например, здесь есть острый бургер с кимчи и соус с арахисом.
В самом Kuru, впрочем, называют сходство в названии «совпадением».
— Брендинговое агентство изначально сделало логотип без аббревиатуры. Мы решили добавить смысл в него, и получилось сокращённо КFC. Мы не хотим ассоциироваться с ним, потому что мы другие. И никогда не будем использовать сокращенную аббревиатуру, — такой ответ на свой запрос корреспондент НГС получил от представителей сети через аккаунт Kuru в инстаграме.
Kuru — проект трех новосибирских предпринимателей. По данным «Контур.Фокус», 75% в ООО «ЧикенФуд», которое управляет заведением, принадлежит Сергею Малкову и Владимиру Лиму. У них целый ряд предприятий в сфере производства и поставки продуктов питания, а также компания, которая занимается исследованиями, в том числе в сфере конъюнктуры рынка.
Это не единственный пример использования похожей с KFC концепции. Так, в прошлом году в ТРЦ «Континент» заработала точка сети KANNAM CHICKEN.
Kentucky Fried Chiken сейчас является лидером новосибирского рынка фастфуда, у него 27 заведений. Ближайшие точки, впрочем, расположены в 3 километрах по прямой, на площади Маркса.
О том, какие еще концепции позаимствовали местные рестораторы, можно прочитать в материале Стаса Соколова.