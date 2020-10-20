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На Троллейном открылся конкурент KFC — владельцы новой точки выбрали похожее название

До ближайшего заведения любой из глобальных сетей отсюда больше 3 километров

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В заведении открытая кухня, так что посетители могут видеть, как готовятся их заказы

В заведении открытая кухня, так что посетители могут видеть, как готовятся их заказы

В Новосибирске появился новый конкурент KFC

Новосибирские предприниматели решили вступить в прямую конкуренцию с американским фастфуд-гигантом — на Троллейном жилмассиве появился аналог KFC (Kentucky Fried Chiken).

Заведение Kuru Fried Chicken заработало в минувшие выходные на Новосибирской. Здание с новым фастфудом представляет собой длинный одноэтажный павильон с небольшими магазинами и закусочными. Здесь же, например, расположены точки сетей «Додо пицца» и кондитерских «Куликовский».

Точка открылась в довольно оживленном месте — здесь уже работает несколько сетевых заведений быстрой еды

Точка открылась в довольно оживленном месте — здесь уже работает несколько сетевых заведений быстрой еды

Kuru работает прежде всего навынос — в зале всего 6–7 мест, расположенных у стойки вдоль окна. Главное блюдо — жареная курятина и приготовленные на ее основе сэндвичи и бургеры. Цены начинаются со 109 рублей (две ножки). Бургеры стоят от 169 рублей. Самое дорогое блюдо — порция из девяти крыльев — обойдется в 289 рублей.

Внутри совсем немного места, клиенты в основном берут еду навынос

Внутри совсем немного места, клиенты в основном берут еду навынос

Концепция Kuru в целом повторяет KFC (с которым совпадает даже аббревиатурой), отличия появляются только в некоторых рецептах. Например, здесь есть острый бургер с кимчи и соус с арахисом.

В самом Kuru, впрочем, называют сходство в названии «совпадением».

— Брендинговое агентство изначально сделало логотип без аббревиатуры. Мы решили добавить смысл в него, и получилось сокращённо КFC. Мы не хотим ассоциироваться с ним, потому что мы другие. И никогда не будем использовать сокращенную аббревиатуру, — такой ответ на свой запрос корреспондент НГС получил от представителей сети через аккаунт Kuru в инстаграме.

Kuru — проект трех новосибирских предпринимателей. По данным «Контур.Фокус», 75% в ООО «ЧикенФуд», которое управляет заведением, принадлежит Сергею Малкову и Владимиру Лиму. У них целый ряд предприятий в сфере производства и поставки продуктов питания, а также компания, которая занимается исследованиями, в том числе в сфере конъюнктуры рынка.

Кимчи-бургер за 199 рублей

Кимчи-бургер за 199 рублей

Это не единственный пример использования похожей с KFC концепции. Так, в прошлом году в ТРЦ «Континент» заработала точка сети KANNAM CHICKEN.

Kentucky Fried Chiken сейчас является лидером новосибирского рынка фастфуда, у него 27 заведений. Ближайшие точки, впрочем, расположены в 3 километрах по прямой, на площади Маркса.

О том, какие еще концепции позаимствовали местные рестораторы, можно прочитать в материале Стаса Соколова.

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KFCфастфуд
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