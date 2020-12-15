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Авторы красных кроликов на асфальте открыли бар — журналист НГС обнаружил там две странности

Владельцы пивоварни Gusi открыли пиццерию и кофейню Red Rabbit

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Новый проект сочетает пиццерию, бар, кофейню и коворкинг

Новый проект сочетает пиццерию, бар, кофейню и коворкинг

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В почтамте Академгородка открылся бар, где пиццу жгут горелками, а кофе обманчиво варят в песке

В здании почтамта в Академгородке заработал новый большой проект — пиццерия, бар и кофейня под названием Red Rabbit, открытый владельцами ресторанов и пивоварни Gusi. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал там в первые дни работы и нашел в заведении немало странного и хорошего одновременно. Здесь делают интересную пиццу, необычный кофе, а вечерами обещают живую музыку. А само устройство заведения намекает на то, что тут ждут любителей поработать вне дома или офиса.

Как «Фабрику» захватил «Красный Кролик»

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В 2019 году часть второго этажа почтамта с окнами, выходящими на Цветной проезд, переделали под общепит. Заведение называлось Fabrica и задумывалось (насколько это можно судить по тому, что вышло в итоге) как недорогая пиццерия для студентов. Где они могли бы и перекусить, и позаниматься, и потусоваться. Такой, в общем, молодежный коворкинг. Идея в целом здравая, такого места в Городке действительно нет. Но с реализацией вышли проблемы. Пицца была не очень, сервис тоже. Ну и что-то там случилось у учредителей, потому что заведение закрылось, не проработав и двух месяцев.

Вход в заведение расположен с торца здания. Его можно узнать по красной букве П и стилизованным ушам сверху

Вход в заведение расположен с торца здания. Его можно узнать по красной букве П и стилизованным ушам сверху

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В начале этого года «Фабрику» вместе с юрлицом и оборудованием купили владельцы пивоварни и одноименных ресторанов Gusi, решив, по сути, просто довести изначальную идею до ума. Кроме концепции, была придумана целая программа продвижения с красными кроликами на асфальте. Не случись пандемии, заведение должно было открыться еще в начале осени.

Как выглядит

«Кролик» начинается с ушастых дверей и лестницы, на ступенях которой нарисованы калории, которые предположительно сожжет посетитель, поднимаясь вверх. Дальше человек попадает в своеобразный гардероб, работающий пока в режиме самообслуживания (это до первой пропавшей шубы), и уже оттуда в просторный зал, где доминируют красный и серый (бетон) цвета.

В центре зала стоит длинный бетонный стол с маленьким «газоном» по центру&nbsp;

В центре зала стоит длинный бетонный стол с маленьким «газоном» по центру 

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Зал выстроен на нескольких уровнях. Есть обычные низкие столики у окна, есть высокий длинный, на весь зал стол с высокими табуретами, есть какие-то подставки, прилаженные к сидушкам в углах. И, наконец, венчает всё это просторная антресоль, где можно сесть, видя весь зал и оставаясь практически незамеченным. С земли антресоль выглядит как просто элемент декора — большой красный прямоугольник.

Интерьер кофейни более уютный

Интерьер кофейни более уютный

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Если пройти вдоль длинной стойки с кранами и кассой, то можно обнаружить зону кофейни — сначала островок с бариста, а уже дальше комнату с диванами, книжными полками и веселыми постерами на стенах. Здесь уже бетон и красный цвет исчезают, оставляя место теплой кирпичной кладке, дереву и текстилю.

В зале есть второй этаж, который недостаточно внимательный посетитель может и вовсе не заметить&nbsp;

В зале есть второй этаж, который недостаточно внимательный посетитель может и вовсе не заметить 

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Первое впечатление, что попал в большой стильный коворкинг, в котором просто можно еще и поесть. Это ощущение усиливают повсеместно натыканные розетки. Видно, что здесь совсем не против того, чтобы человек пришел с ноутом поработать. Кстати, лайфхак: заведение работает по системе частичного самообслуживания, и, пока вы сами не подойдете к кассе, никто заказ у вас не примет. Так что можно просто засесть где-нибудь в укромном месте, временами с интересом рассматривая меню (листок со списком блюд вам всё же принесут).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Чем кормят

Главное блюдо в «Кролике» — пицца. Ее тут делают небольшими кругами — аккурат на одного человека. Можно, конечно, и поделить, но тогда придется взять еще чего-то и не одно блюдо. Выглядит пицца ярко, но немного странно. Странность эта объясняется, если не полениться и посмотреть, на чём ее выпекают. Это не дровяная печь (какие в Новосибирске нынче можно встретить даже в гаражах), и даже не электрическая с тяжелым подом, а натурально автомат, оставшийся от прежних владельцев, надо думать.

Печь-автомат в заведении используют для приготовления креативной пиццы

Печь-автомат в заведении используют для приготовления креативной пиццы

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Есть такой тип печи для фастфуда, где с одной стороны на металлический транспортер закладывают сырую пиццу, а с другой достают готовую. Такое оборудование не предназначено в принципе для каких-то гурманских историй, его задача — сократить трудозатраты и снизить требования к работникам кухни.

Пиццу приносят вместе с роликовым ножом — резать ее придется самостоятельно

Пиццу приносят вместе с роликовым ножом — резать ее придется самостоятельно

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«Кролик» — точно не фастфуд, да и самой пицце здесь пытаются придать какой-то прямо-таки неаполитанский вид. Для этого пышные бортики в процессе приготовления обжигают газовой горелкой, создавая иллюзию «леопардового» окраса, который в оригинале возникает от термического удара в настоящей печи, где температура может превышать 400 градусов. Честно говоря, это напоминает сцену из какой-то старой французской комедии, где в ресторане перед подачей дорогой бутылки вина ее тщательно посыпают пылью (чтобы убедить клиента — вино из подвала, старее не бывает).

Бабагануш (паста из баклажанов) с фалафелем (обжаренные шарики из нута) за 250 рублей

Бабагануш (паста из баклажанов) с фалафелем (обжаренные шарики из нута) за 250 рублей

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Так что вы лучше не ходите смотреть на эту печь, потому что, если этого не знать, то претензий, скорее всего, не возникнет. Да, с оборудованием вышло странно, но видно, что люди поработали с тестом. В основе вкусный хлеб, у которого хочется съесть даже бортики. А в центре, на тонкой основе, хорошо подобранные сочетания начинок. Вряд ли «Кролик» может претендовать на звание лучшей пиццерии города, но в комплекте со всем остальным (пиво, место, розетки опять же) выглядит вполне конкурентно.

Салат «Жена Цезаря» за 310 рублей

Салат «Жена Цезаря» за 310 рублей

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В остальном меню свежо и в меру креативно. Здесь вам и севиче с тартаром (это отдельные блюда), и хрустящие баклажаны, и бабагануш с фалафелем. Не обошлось без пасты (есть аж две позиции с соусом Том Ям). Местами, правда, кулинарная игра слов выглядит самодостаточной. В салате «Жена Цезаря», например, курица заменена на ростбиф, который так и хочется выудить и сложить рядом. Ростбиф с одной стороны, а томаты черри — с другой.

Чем поят

В самой пиццерии на кранах пиво «Гусей» — от более или менее традиционного до всех этих современных модных штук со вкусом (и цветом, кстати, тоже) манго. Пивная карта выведена на мониторы над баром, но ее можно и высокотехнологично загрузить по QR-коду на листке с меню. Что разумно — состав и наличие конкретного сорта могут меняться куда быстрее, чем список блюд. Цены — не студенческие. Уменьшенный стакан (0,4 л) здесь стоит от 190 рублей, а часть позиций — сильно за 200. Но можно взять и половину (0,2 л). Кроме кранов, есть еще два больших холодильника, где счет позиций идет уже на десятки.

Зона кофейни расположена в самом дальнем углу зала

Зона кофейни расположена в самом дальнем углу зала

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Больше всего вопросов к кофейной зоне. Во-первых, она расположена в самом дальнем углу, так что желающим взять с собой какой-нибудь лавандовый раф придется идти через весь зал. А дойдя, они (любители лавандового рафа) обнаружат, что навынос здесь не продают. Да и никаких рафов, а также латте, капучино и т. д. тут не делают. Потому что варят кофе на песке в турке.

Процесс этот небыстрый, но это полбеды. Самое большое удивление у заказавшего кофе в турке случается, когда кофе ему наконец-то приносят. Перелитый в большой стеклянный чайник. И уже чуток остывший от этого переливания (бариста, правда, уверены, что это аэрация).

Кофе в заведении варят в джезве, но потом переливают в стеклянный чайник

Кофе в заведении варят в джезве, но потом переливают в стеклянный чайник

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Идея варить кофе в турке в пиццерии, где стоит печь-автомат, сама по себе немножко взрывает мозг. Но переливать напиток в какие-то другие емкости — это уже совсем странно. Дело в том, что большая часть очарования кофе в джезве состоит в том маленьком спектакле, которым сопровождается это действие. Ну и получить на стол маленькую чашечку и джезву куда интереснее для инстаграма, чем просто стеклянный чайник. На вопрос о причинах такой замысловатой схемы бариста ответили, что, дескать, джезвы, с которыми они работают, не абы какие, а дорогие — серебряные. А ну как упрут или обожгутся.

Из окон открывается вид на Цветной проезд

Из окон открывается вид на Цветной проезд

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В общем, создатели «Кролика» в погоне за оригинальностью чуток перемудрили. Но даже с учетом этих странностей место выглядит перспективным. Утром здесь можно будет выпить нетривиальный кофе, днем — заскочить на обед, поработать с ноутбуком. А вечером прийти на концерт — на краю зала предусмотрена небольшая сцена. Если дело пойдет, то владельцы, может, и нормальную печь для пиццы поставят. А то что поварам-то с горелкой вокруг автомата плясать.

Gusi не единственное предприятие, сочетающее пивоварение и ресторанный бизнес, владельцы которого решились в этом году на крупный проект. Создатели пивоварни и баров «Йо-хо-хо» в конце октября открыли в здании бывшего гаража на задворках исторического здания на Красном проспекте целый барный комплекс из пяти заведений.

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Академгородоккафе и рестораныновое заведение
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