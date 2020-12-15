Авторы красных кроликов на асфальте открыли бар — журналист НГС обнаружил там две странности

В начале этого года «Фабрику» вместе с юрлицом и оборудованием купили владельцы пивоварни и одноименных ресторанов Gusi, решив, по сути, просто довести изначальную идею до ума. Кроме концепции, была придумана целая программа продвижения с красными кроликами на асфальте. Не случись пандемии, заведение должно было открыться еще в начале осени.



Как выглядит



«Кролик» начинается с ушастых дверей и лестницы, на ступенях которой нарисованы калории, которые предположительно сожжет посетитель, поднимаясь вверх. Дальше человек попадает в своеобразный гардероб, работающий пока в режиме самообслуживания (это до первой пропавшей шубы), и уже оттуда в просторный зал, где доминируют красный и серый (бетон) цвета.

