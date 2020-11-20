В Академгородке открывают новое кафе — его создатели заявили, что это они наносили на асфальт красных кроликов

Ресторанная группа «Гуси» решила открыть в декабре заведение с пиццей, кофе в турке и собственным пивом в Академгородке — назвать они его решили Red Rabbit. Заведение откроется на улице Ильича в здании Главпочтамта. До этого там уже некоторое время работало кафе Fabrica Pizza, но продержалось оно совсем недолго — менее двух месяцев.
Владельцы нового бара заявили, что это они были инициаторами вирусной рекламной кампании с рисунками красных кроликов, изображения которых появлялись летом в разных частях города. Об этом рассказал руководитель «Гусей» Сергей Цуркан. В августе авторство акции себе приписывал новосибирский фокусник.
Как рассказал Сергей Цуркан, Red Rabbit задумывается как комплексный формат, который позволит на одном пространстве реализовать разные концепции для разной клиентуры и времени суток.
— Нам хотелось создать площадку — пространство для различных творческих проявлений — открытый микрофон, умные лекции, дегустации, каппинги (дегустации кофе. — Прим. ред.),
Особенностью кофейни должен стать отказ от привычных кофемашин, кофе здесь обещают готовить только в джезве (на песке).
— Вокруг нас — в шаговой доступности — можно насчитать более 10 кофеен. Везде будет одно и то же — эспрессо, латте, капучино. А у нас не будет. Хотим не просто «поиграть в альтернативу», а только ее и оставить, — говорит Цуркан.
Что касается пиццы, то в заведении обещают ориентироваться на классический неаполитанский образец. В остальном Цуркан обещает меню «на уровне гастропаба» — что подразумевает простую по форме подачу при интересных вкусовых сочетаниях.
Заведение займет порядка 200 кв. метров, однако Red Rabbit будет в этом здании не единственным новым арендатором. По словам Цуркана, позже здесь должен открыться еще и большой киберклуб (зал с игровыми компьютерами) с возможностью проведения соревнований.
По словам Сергея Цуркана, сам по себе проект стартовал еще год назад и заведение должно было открыться раньше. Вирусная кампания с красными кроликами была приурочена к более ранней дате открытия. Акция включала не только рисунки на асфальте, но и аниматоров в масках красных кроликов, которые ходили по улицам. Но пандемия немного спутала карты рестораторам — заведение сможет открыться только в начале декабря.
Здания Главпочтамта в Академгородке и примыкающей к нему гостиницы «Золотая долина» давно уже превратились в небольшой ресторанный кластер. Здесь работают ресторан Sparks, бар Hiki, бургерная
Группе «Гуси» принадлежит ресторанный комплекс в одном из зданий Технопарка (там расположены одноименный бар и пивоварня, столовая и банкетный зал), а также ресторан «Гуси в городе» на площади Маркса. Группа также выступает, по сути, организатором фестиваля крафтового пива «Сибкрафтфест».
В целом же ресторанный рынок Новосибирска переживает непростые времена. За последние три месяца в городе прекратили работу (некоторые временно) больше тридцати заведений. Десять самых заметных из них — в обзоре НГС.