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В Академгородке открывают новое кафе — его создатели заявили, что это они наносили на асфальт красных кроликов

В заведении будут продавать кофе, пиццу и пиво

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Красный цвет будет доминирующим и в интерьере заведения

Красный цвет будет доминирующим и в интерьере заведения

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Ресторанная группа «Гуси» решила открыть в декабре заведение с пиццей, кофе в турке и собственным пивом в Академгородке — назвать они его решили Red Rabbit. Заведение откроется на улице Ильича в здании Главпочтамта. До этого там уже некоторое время работало кафе Fabrica Pizza, но продержалось оно совсем недолго — менее двух месяцев.

Владельцы нового бара заявили, что это они были инициаторами вирусной рекламной кампании с рисунками красных кроликов, изображения которых появлялись летом в разных частях города. Об этом рассказал руководитель «Гусей» Сергей Цуркан. В августе авторство акции себе приписывал новосибирский фокусник.

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Так должен выглядеть вход в «Красный кролик»

Так должен выглядеть вход в «Красный кролик»

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Как рассказал Сергей Цуркан, Red Rabbit задумывается как комплексный формат, который позволит на одном пространстве реализовать разные концепции для разной клиентуры и времени суток.

— Нам хотелось создать площадку — пространство для различных творческих проявлений — открытый микрофон, умные лекции, дегустации, каппинги (дегустации кофе. — Прим. ред.), DJ-вечеринки. Поэтому с утра заведение будет кофейней, днем — пиццерией, вечером — баром, а потом — ночным клубом, — говорит ресторатор.

Эти кролики появлялись на асфальте в городе

Эти кролики появлялись на асфальте в городе

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Особенностью кофейни должен стать отказ от привычных кофемашин, кофе здесь обещают готовить только в джезве (на песке).

— Вокруг нас — в шаговой доступности — можно насчитать более 10 кофеен. Везде будет одно и то же — эспрессо, латте, капучино. А у нас не будет. Хотим не просто «поиграть в альтернативу», а только ее и оставить, — говорит Цуркан.

Что касается пиццы, то в заведении обещают ориентироваться на классический неаполитанский образец. В остальном Цуркан обещает меню «на уровне гастропаба» — что подразумевает простую по форме подачу при интересных вкусовых сочетаниях.

Заведение займет порядка 200 кв. метров, однако Red Rabbit будет в этом здании не единственным новым арендатором. По словам Цуркана, позже здесь должен открыться еще и большой киберклуб (зал с игровыми компьютерами) с возможностью проведения соревнований.

По словам Сергея Цуркана, сам по себе проект стартовал еще год назад и заведение должно было открыться раньше. Вирусная кампания с красными кроликами была приурочена к более ранней дате открытия. Акция включала не только рисунки на асфальте, но и аниматоров в масках красных кроликов, которые ходили по улицам. Но пандемия немного спутала карты рестораторам — заведение сможет открыться только в начале декабря.

Участники промоакции в августе этого года на улице Академгородка

Участники промоакции в августе этого года на улице Академгородка

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Здания Главпочтамта в Академгородке и примыкающей к нему гостиницы «Золотая долина» давно уже превратились в небольшой ресторанный кластер. Здесь работают ресторан Sparks, бар Hiki, бургерная Spot&Choo`s и кофейня Teahupoo, а также ресторан «Веранда» (временно не работает).

Группе «Гуси» принадлежит ресторанный комплекс в одном из зданий Технопарка (там расположены одноименный бар и пивоварня, столовая и банкетный зал), а также ресторан «Гуси в городе» на площади Маркса. Группа также выступает, по сути, организатором фестиваля крафтового пива «Сибкрафтфест».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В целом же ресторанный рынок Новосибирска переживает непростые времена. За последние три месяца в городе прекратили работу (некоторые временно) больше тридцати заведений. Десять самых заметных из них — в обзоре НГС.

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бары и рестораныпиццаАкадемгородок Новосибирска
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