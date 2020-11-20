В Академгородке открывают новое кафе — его создатели заявили, что это они наносили на асфальт красных кроликов

Ресторанная группа «Гуси» решила открыть в декабре заведение с пиццей, кофе в турке и собственным пивом в Академгородке — назвать они его решили Red Rabbit. Заведение откроется на улице Ильича в здании Главпочтамта. До этого там уже некоторое время работало кафе Fabrica Pizza, но продержалось оно совсем недолго — менее двух месяцев.

Владельцы нового бара заявили, что это они были инициаторами вирусной рекламной кампании с рисунками красных кроликов, изображения которых появлялись летом в разных частях города. Об этом рассказал руководитель «Гусей» Сергей Цуркан. В августе авторство акции себе приписывал новосибирский фокусник.