Вместо булочной на Вокзальной магистрали открылась кофейня для вегетарианцев (там делают вафли из конопли)

Опустевшее после закрытия булочной Schmidt помещение на Вокзальной магистрали заняла кофейня Garden Room. Создатели позиционируют ее как заведение здорового питания.



Garden Room — новый проект владельца новосибирского вегетарианского кафе Veggy Евгения Аникина. Как пояснил предприниматель, в новом заведении в меню также не будет блюд из продуктов животного происхождения, однако особого упора на это обстоятельство делать не стали.



— Garden Room — это кофейня с большим выбором заменителей коровьего молока и блюдами здорового питания, — подчеркнул он.