Вместо булочной на Вокзальной магистрали открылась кофейня для вегетарианцев (там делают вафли из конопли)

Опустевшее после закрытия булочной Schmidt помещение на Вокзальной магистрали заняла кофейня Garden Room. Создатели позиционируют ее как заведение здорового питания.
Garden Room — новый проект владельца новосибирского вегетарианского кафе Veggy Евгения Аникина. Как пояснил предприниматель, в новом заведении в меню также не будет блюд из продуктов животного происхождения, однако особого упора на это обстоятельство делать не стали.
— Garden Room — это кофейня с большим выбором заменителей коровьего молока и блюдами здорового питания, — подчеркнул он.
В кофейне не больше 30 посадочных мест. Зал отделан светлым деревом, единственные яркие цветовые элементы в нем — это растения. Они посажены в длинные ящики и вмонтированы в стены. Также здесь есть и небольшие деревья, которые поднимаются прямо из двух столов. Заведение работает по принципу частичного самообслуживания — заказы нужно делать у стойки самому, но готовые блюда принесет официант.
В меню немало блюд с непривычными сочетаниями или ингредиентами. Так, несладкие вафли (их используют для сэндвичей) здесь делают из гречки, картофеля или конопли, ризотто (в оригинале это итальянское блюдо из риса) готовят из булгура (дробленой пшеницы) с кокосовым молоком и бататом.
Цены на большую часть блюд колеблются от 200 до 300 рублей, самые дорогие позиции (конопляные вафли с артишоками и авокадо-тост) стоят 349 рублей.
Garden Room — еще один проект, который пытается занять свое место в небольшой, но расширяющейся нише здорового питания (по крайней мере, так его видят потенциальные клиенты). В этом же жанре работают заведения мини-сети «Гречка» и «Первая фитнес-кондитерская» на Советской.