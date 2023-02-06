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ФАС потребовала убрать припаркованную «Газель» с Гусинобродского шоссе — что рекламировал автомобиль

Машину должны убрать до 28 февраля

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Автомобиль стоял возле «Ленты»

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В Новосибирске ФАС потребовала убрать с Гусинобродского шоссе «Газель», которая используется для рекламы.

Как рассказали в пресс-службе УФАС, новосибирские специалисты признали, что такое распространение рекламы нарушает закон. До 28 февраля рекламораспространители должны устранить нарушение.

— Ведомство установило, что транспортное средство с рекламной информацией находится без передвижения в течение значительного количества времени по улице Гусинобродское шоссе, д. 64. Тогда как законодательство запрещает использование транспортных средств только для целей распространения рекламы, а также преимущественно для данных целей, однако с сохранением возможности его использования для иных изначальных целей, — рассказали в пресс-службе Новосибирского УФАС России.

На «Газели» было объявление о покупке баллонов углекислоты, аргона, кислорода, электродов ESAB ОК-46. Там также уточнялось, что услуга оказывается с самовывозом и указывали номер телефона. На машине были указаны номера телефонов и подпись «реклама на "Газелях"».

В конце января УФАС признало мэрию Новосибирска нарушителем антимонопольного законодательства на участке городского пляжа. Администрация изменила виды разрешенного использования участков.

ГазельГусинобродское шоссеУФАСРеклама
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