ФАС потребовала убрать припаркованную «Газель» с Гусинобродского шоссе — что рекламировал автомобиль

В Новосибирске ФАС потребовала убрать с Гусинобродского шоссе «Газель», которая используется для рекламы.
Как рассказали в пресс-службе УФАС, новосибирские специалисты признали, что такое распространение рекламы нарушает закон. До 28 февраля рекламораспространители должны устранить нарушение.
— Ведомство установило, что транспортное средство с рекламной информацией находится без передвижения в течение значительного количества времени по улице Гусинобродское шоссе, д. 64. Тогда как законодательство запрещает использование транспортных средств только для целей распространения рекламы, а также преимущественно для данных целей, однако с сохранением возможности его использования для иных изначальных целей, — рассказали в пресс-службе Новосибирского УФАС России.
На «Газели» было объявление о покупке баллонов углекислоты, аргона, кислорода, электродов ESAB ОК-46. Там также уточнялось, что услуга оказывается с самовывозом и указывали номер телефона. На машине были указаны номера телефонов и подпись «реклама на "Газелях"».
В конце января УФАС признало мэрию Новосибирска нарушителем антимонопольного законодательства на участке городского пляжа. Администрация изменила виды разрешенного использования участков.