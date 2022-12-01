«Магнит» зайдет в Новосибирск с новым форматом — первый магазин появится на пешеходной улице Ленина

Один из крупнейших российских ритейлеров — компания «Магнит» — откроет в Новосибирске торговые точки своего нового формата M.Go. Первый временный магазин заработает в ближайшее время на праздничной улице Ленина.
«Магнит Go» — новый формат компании, первые точки его заработали в конце прошлого года. По сути, это небольшие магазины площадью
В магазине представлены только самые востребованные товары (порядка 500 наименований), можно купить кофе на вынос. Первая точка открыта в Краснодаре на улице
Как сообщили в пресс-службе «Магнита», первый стационарный магазин нового формата в Новосибирске должен открыться весной будущего года в аэропорту Толмачёво в зоне прилета и вылета международных рейсов.
— Также в преддверии новогодних праздников в рамках Рождественской ярмарки временный киоск компании в ближайшее время будет установлен в Новосибирске на улице Ленина. Ассортимент будет включать свежую выпечку, напитки, в том числе кофе, различные сувениры, — сообщили в компании.
Компания «Магнит» располагает сейчас в Новосибирске (все объекты присутствующие на карте 2ГИС) 195 супермаркетами, 109 магазинами «Магнит Косметикс» и 25 аптеками («Магнит Аптека»).
Другие ритейлеры также экспериментируют с форматами. Так, «Лента» сегодня развивает, по сути, три сети магазинов — гипер, супер и мини. Сам «Магнит» в этом году открыл в Новосибирской области (Ордынка и Коченево) два магазина своего дискаунтера «Моя цена». О том, как развиваются дискаунтеры других сетей, НГС рассказывал в начале лета.