«Магнит» зайдет в Новосибирск с новым форматом — первый магазин появится на пешеходной улице Ленина

Другие ритейлеры также экспериментируют с форматами. Так, «Лента» сегодня развивает, по сути, три сети магазинов — гипер, супер и мини. Сам «Магнит» в этом году открыл в Новосибирской области (Ордынка и Коченево) два магазина своего дискаунтера «Моя цена». О том, как развиваются дискаунтеры других сетей, НГС рассказывал в начале лета.