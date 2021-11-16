«Лента» открыла в Новосибирске первый магазин нового формата — в чем его отличия и как там с ценами

Сеть «Лента» начала открывать в Новосибирске магазины своего нового формата — «Мини Лента». Первые торговые точки заработали в удаленных районах, но скоро их появления стоит ждать по всему городу. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с новой торговой точкой и сравнил ее цены с супермаркетом самой «Ленты».



Что за «Мини Лента»

О том, что «Лента» собирается уже в этом году открыть в Новосибирске первые магазины своего нового формата, стало известно еще в сентябре этого года. Сама компания тогда не особенно афишировала эти планы — даже поиск сотрудников для новых точек велся через корпоративные доски объявлений. Текст одного из таких объявлений попал в распоряжение НГС, из него следовало, что первые магазины нового формата появятся в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова. Сейчас в базе 2ГИС есть уже два работающих магазина — на улице Титова, 232/1а и в Кольцово, еще один готовится к открытию в Пашино.

