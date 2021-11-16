«Лента» открыла в Новосибирске первый магазин нового формата — в чем его отличия и как там с ценами

«Лента» открыла в Новосибирске первый магазин нового формата
Сеть «Лента» начала открывать в Новосибирске магазины своего нового формата — «Мини Лента». Первые торговые точки заработали в удаленных районах, но скоро их появления стоит ждать по всему городу. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с новой торговой точкой и сравнил ее цены с супермаркетом самой «Ленты».
Что за «Мини Лента»
О том, что «Лента» собирается уже в этом году открыть в Новосибирске первые магазины своего нового формата, стало известно еще в сентябре этого года. Сама компания тогда не особенно афишировала эти планы — даже поиск сотрудников для новых точек велся через корпоративные доски объявлений. Текст одного из таких объявлений попал в распоряжение НГС, из него следовало, что первые магазины нового формата появятся в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова. Сейчас в базе 2ГИС есть уже два работающих магазина — на улице Титова, 232/1а и в Кольцово, еще один готовится к открытию в Пашино.
«Мини Лента» — совсем новый проект компании «Лента», первый магазин начал работать в этом году в Подмосковье. Сейчас, по данным 2ГИС, в Москве и Московской области работает уже 25 торговых точек. По большей части они расположены на окраинах, а то и вовсе в далеких пригородах. А вот в Санкт-Петербурге «Мини Лента» успела уже подобраться к центру куда ближе. Здесь открыт уже 31 магазин, в том числе недалеко от Московского вокзала, в микрорайоне Измайловское (меньше 400 метров до набережной Фонтанки), на Васильевском острове и т.д.
Как выглядит первый магазин в Новосибирске
«Мини Лента» на Титова занимает часть недавно построенного большого одноэтажного павильона, где кроме нее работают магазин электроники DNS и закусочная KFC. Площадь магазина составляет чуть больше 200 кв. метров, по выбору продуктов и устройству зала «Мини Лента» напоминает небольшие супермаркеты «Пятерочки» или «Марии-Ра» (ее точка расположена как раз по соседству). Это почти край города, дальше расположены еще пара кварталов совсем новой застройки, а потом начинаются поля. Особенно трогательно в таком окружении смотрится разметка для велодорожки на тротуаре, идущем сюда через частный сектор.
Покупателя встречает зона фруктов и овощей, из-за геометрии помещения сразу после входа не видно ничего другого вообще. В пустующем углу у окна явно просится место для микрокафе. Если поставить здесь пару столов и кофейный аппарат, то местные жители смогут заходить на стакан капучино с выпечкой, в мини-пекарне магазина неплохие (для своей цены) круассаны и прочая выпечка из слоеного теста.
Небольшое помещение используется по максимуму — проходы между стеллажей узкие, а сами стеллажи расставлены простыми рядами без попытки выстроить какую-то сложную навигацию в зале. Ощущение тесноты усиливают расставленные в творческом беспорядке в проходах промышленные упаковки и тележки с товаром. Хотя, возможно, причина в том, что на часах десять утра с небольшим и сотрудники заняты выкладкой, пользуясь тем, что покупателей в это время немного.
В магазине три кассы с кассирами и еще парочка — самообслуживания. За кассами никого нет, но едва завидев покупателя, девушка в форме «Ленты», которая до этого раскладывала красиво фрукты, идет обслужить покупателя. Сделать покупку самостоятельно не получается, потому что упакованная в отдельные пакеты собственная выпечка почему-то лишена штрих-кодов (цифрового аналога тоже нет), кассир пробивает ее по каким-то собственным спискам.
Как в «Мини Ленте» с ценами
Мы сравнили десяток ходовых позиций в «Мини Ленте» и супермаркете этой же сети (на площади Маркса). Цены в магазине небольшого формата, как правило, были выше, хотя в принципе, чем торговая точка дальше от центра, тем больше шансов обнаружить там товары дешевле.
Так, масло (марка «Зеленый луг») стоило в «Мини Ленте» дороже на 5 рублей, яйца (собственный бренд «365 дней») — на семь рублей, тушка курицы Новосибирской птицефабрики — на 12 рублей, килограмм свиного окорока («Сибагро») — на 70 рублей (в супермаркете была скидка), пачка кофе в зернах («365 дней») весом 180 грамм — дороже на 10 рублей.
При этом в «Мини Ленте» часть товаров стоила дешевле, причем даже без красного ценника (временная скидка). Так, пельмени под маркой «365 дней» (900 грамм) здесь продавались дешевле на 6 рублей, Российский сыр («365 дней») — на 14 рублей.
В целом формат «Мини Лента» вряд ли позволит покупателю постоянно экономить на покупках — что-то дешевое здесь можно будет застать только во время акций. Но и задача его в другом — магазины такого типа ловят покупателей по дороге домой, они пытаются встать поближе к дому. А более высокую (по сравнению с гипермаркетами и даже супермаркетами) цену здесь можно воспринимать как плату за удобство. И те, кому этой услуги не нужно, просто отправятся в магазины побольше.
Зачем «Ленте» мини
Очевидно, что задача нового формата — расширить возможности для развития сети. Чем меньше размер помещения нужен торговой точке, тем больше таких помещений можно найти на рынке. «Лента» начинала и долгое время работала в одном единственном формате гипермаркета. Однако рынок этот сегодня уже фактически насыщен. В Новосибирске у «Ленты» уже восемь гиперов — больше, чем у всех других аналогичных сетей вместе взятых. С точки зрения количества точек конкуренцию ей могут составить только дискаунтеры «Маяк» (тоже восемь), однако выбор товаров там вряд ли устроит среднего покупателя из «Ленты».
Первый шаг для расширения форматной палитры компания предприняла в 2016 году, запустив сеть одноименных супермаркетов. Этим магазинам достаточно помещения в 1000 кв. метров, в них куда меньше непродовольственных товаров. Не удивительно, что открыв первый супермаркет в Новосибирске лишь в 2017 году, «Лента» сегодня имеет здесь уже 26 таких магазинов.
«Мини Лента» позволит компании вступить в прямую конкуренцию с самыми массовыми сетями, в Новосибирске это «Мария-Ра» (257 точек) и «Пятерочка» (210). Причем борьба пойдет прежде всего за удаленные районы и зоны активного строительства. Так что конкуренция в этой самой насыщенной крупными игроками нише, еще больше усилится.
Если количество магазинов «Мини Лента» в целом по России уже исчисляется десятками, то экспериментальный формат «365+» той же компании, первая торговая точка которого заработала в Новосибирске в феврале этого года, существует пока в единственном экземпляре.