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«Лента» открыла в Новосибирске первый магазин нового формата — в чем его отличия и как там с ценами

«Мини Лента» поборется за покупателей «Пятерочки» и «Марии-Ра»

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Магазин занял часть павильона в конце улицы Титова

Магазин занял часть павильона в конце улицы Титова

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«Лента» открыла в Новосибирске первый магазин нового формата

Сеть «Лента» начала открывать в Новосибирске магазины своего нового формата — «Мини Лента». Первые торговые точки заработали в удаленных районах, но скоро их появления стоит ждать по всему городу. Обозреватель НГС Стас Соколов познакомился с новой торговой точкой и сравнил ее цены с супермаркетом самой «Ленты».

Что за «Мини Лента»


О том, что «Лента» собирается уже в этом году открыть в Новосибирске первые магазины своего нового формата, стало известно еще в сентябре этого года. Сама компания тогда не особенно афишировала эти планы — даже поиск сотрудников для новых точек велся через корпоративные доски объявлений. Текст одного из таких объявлений попал в распоряжение НГС, из него следовало, что первые магазины нового формата появятся в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова. Сейчас в базе 2ГИС есть уже два работающих магазина — на улице Титова, 232/1а и в Кольцово, еще один готовится к открытию в Пашино.

Проходы в «Мини Ленте» не рассчитаны на большое количество покупателей

Проходы в «Мини Ленте» не рассчитаны на большое количество покупателей

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«Мини Лента» — совсем новый проект компании «Лента», первый магазин начал работать в этом году в Подмосковье. Сейчас, по данным 2ГИС, в Москве и Московской области работает уже 25 торговых точек. По большей части они расположены на окраинах, а то и вовсе в далеких пригородах. А вот в Санкт-Петербурге «Мини Лента» успела уже подобраться к центру куда ближе. Здесь открыт уже 31 магазин, в том числе недалеко от Московского вокзала, в микрорайоне Измайловское (меньше 400 метров до набережной Фонтанки), на Васильевском острове и т.д.

Как выглядит первый магазин в Новосибирске


«Мини Лента» на Титова занимает часть недавно построенного большого одноэтажного павильона, где кроме нее работают магазин электроники DNS и закусочная KFC. Площадь магазина составляет чуть больше 200 кв. метров, по выбору продуктов и устройству зала «Мини Лента» напоминает небольшие супермаркеты «Пятерочки» или «Марии-Ра» (ее точка расположена как раз по соседству). Это почти край города, дальше расположены еще пара кварталов совсем новой застройки, а потом начинаются поля. Особенно трогательно в таком окружении смотрится разметка для велодорожки на тротуаре, идущем сюда через частный сектор.

Зона фруктов и овощей «Мини Ленты» на Титова

Зона фруктов и овощей «Мини Ленты» на Титова

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Покупателя встречает зона фруктов и овощей, из-за геометрии помещения сразу после входа не видно ничего другого вообще. В пустующем углу у окна явно просится место для микрокафе. Если поставить здесь пару столов и кофейный аппарат, то местные жители смогут заходить на стакан капучино с выпечкой, в мини-пекарне магазина неплохие (для своей цены) круассаны и прочая выпечка из слоеного теста.

В торговом зале нашлось место товарным запасам

В торговом зале нашлось место товарным запасам

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Небольшое помещение используется по максимуму — проходы между стеллажей узкие, а сами стеллажи расставлены простыми рядами без попытки выстроить какую-то сложную навигацию в зале. Ощущение тесноты усиливают расставленные в творческом беспорядке в проходах промышленные упаковки и тележки с товаром. Хотя, возможно, причина в том, что на часах десять утра с небольшим и сотрудники заняты выкладкой, пользуясь тем, что покупателей в это время немного.

Кассы самообслуживания

Кассы самообслуживания

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В магазине три кассы с кассирами и еще парочка — самообслуживания. За кассами никого нет, но едва завидев покупателя, девушка в форме «Ленты», которая до этого раскладывала красиво фрукты, идет обслужить покупателя. Сделать покупку самостоятельно не получается, потому что упакованная в отдельные пакеты собственная выпечка почему-то лишена штрих-кодов (цифрового аналога тоже нет), кассир пробивает ее по каким-то собственным спискам.

Как в «Мини Ленте» с ценами


Мы сравнили десяток ходовых позиций в «Мини Ленте» и супермаркете этой же сети (на площади Маркса). Цены в магазине небольшого формата, как правило, были выше, хотя в принципе, чем торговая точка дальше от центра, тем больше шансов обнаружить там товары дешевле.

Некоторые товары в «Мини Ленте» стоили даже дешевле, чем в супермаркете той же компании

Некоторые товары в «Мини Ленте» стоили даже дешевле, чем в супермаркете той же компании

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Так, масло (марка «Зеленый луг») стоило в «Мини Ленте» дороже на 5 рублей, яйца (собственный бренд «365 дней») — на семь рублей, тушка курицы Новосибирской птицефабрики — на 12 рублей, килограмм свиного окорока («Сибагро») — на 70 рублей (в супермаркете была скидка), пачка кофе в зернах («365 дней») весом 180 грамм — дороже на 10 рублей.

При этом в «Мини Ленте» часть товаров стоила дешевле, причем даже без красного ценника (временная скидка). Так, пельмени под маркой «365 дней» (900 грамм) здесь продавались дешевле на 6 рублей, Российский сыр («365 дней») — на 14 рублей.

Целый холодильник заполнен готовыми охлажденными блюдами

Целый холодильник заполнен готовыми охлажденными блюдами

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В целом формат «Мини Лента» вряд ли позволит покупателю постоянно экономить на покупках — что-то дешевое здесь можно будет застать только во время акций. Но и задача его в другом — магазины такого типа ловят покупателей по дороге домой, они пытаются встать поближе к дому. А более высокую (по сравнению с гипермаркетами и даже супермаркетами) цену здесь можно воспринимать как плату за удобство. И те, кому этой услуги не нужно, просто отправятся в магазины побольше.

Зачем «Ленте» мини


Очевидно, что задача нового формата — расширить возможности для развития сети. Чем меньше размер помещения нужен торговой точке, тем больше таких помещений можно найти на рынке. «Лента» начинала и долгое время работала в одном единственном формате гипермаркета. Однако рынок этот сегодня уже фактически насыщен. В Новосибирске у «Ленты» уже восемь гиперов — больше, чем у всех других аналогичных сетей вместе взятых. С точки зрения количества точек конкуренцию ей могут составить только дискаунтеры «Маяк» (тоже восемь), однако выбор товаров там вряд ли устроит среднего покупателя из «Ленты».

В зале магазина «Мини Лента»

В зале магазина «Мини Лента»

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Первый шаг для расширения форматной палитры компания предприняла в 2016 году, запустив сеть одноименных супермаркетов. Этим магазинам достаточно помещения в 1000 кв. метров, в них куда меньше непродовольственных товаров. Не удивительно, что открыв первый супермаркет в Новосибирске лишь в 2017 году, «Лента» сегодня имеет здесь уже 26 таких магазинов.

«Мини Лента» позволит компании вступить в прямую конкуренцию с самыми массовыми сетями, в Новосибирске это «Мария-Ра» (257 точек) и «Пятерочка» (210). Причем борьба пойдет прежде всего за удаленные районы и зоны активного строительства. Так что конкуренция в этой самой насыщенной крупными игроками нише, еще больше усилится.

Если количество магазинов «Мини Лента» в целом по России уже исчисляется десятками, то экспериментальный формат «365+» той же компании, первая торговая точка которого заработала в Новосибирске в феврале этого года, существует пока в единственном экземпляре.

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