«Магнит» открыл первый собственный дискаунтер под Новосибирском. Проверяем, насколько ниже там цены и что продают

Магазин открылся формально в центре поселка (рядом дом культуры, здание местной администрации), но по факту основная экономическая жизнь сконцентрирована в Ордынском вдоль трассы, так что место соответствует формату. В самом «Магните» прямо говорят, что «такие магазины не будут находиться в непосредственной близости к жилым домам» (из интервью президента и генерального директор «Магнита» Яна Дюннинга РБК).

Торговый зал небольшой, размером со стандартный «Ярче!», только здесь нет свежей выпечки, кофе и других мелких радостей большого города. Просто полки с товарами и холодильники. В презентации формата «Моя цена» на сайте «Магнита» говорится, что для торговых точек подходят помещения площадью 150–250 кв. м. То есть для таких магазинов подойдут площадки, которые слишком малы для обычных «Магнитов».

