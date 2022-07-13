«Магнит» открыл первый собственный дискаунтер под Новосибирском. Проверяем, насколько ниже там цены и что продают

В окрестностях Новосибирска открылся первый магазин дискаунтера сети «Магнит» под названием «Моя цена». Подобного рода проекты сейчас запустили большинство крупных ритейлеров, а в Новосибирске именно формат «магазинов низких цен» стал в прошлом году самым быстро растущим. Обозреватель НГС познакомился с новой торговой точкой. А заодно осмотрел «дискаунтер» еще одной сети, которая тоже довольно близко подобралась к Новосибирску.
«Моя цена»
Первые торговые точки под названием «Моя цена» открылись в июне 2020 года в центральной России. Какое-то время компания тестировала новый формат, но довольно скоро магазины новой сети стали довольно активно открываться по всей стране. Настолько активно, что сеть успела дойти уже и до Новосибирской области.
Пока это дальние подступы к Новосибирску: ближайший магазин заработал в рабочем поселке Ордынское. До поселка от города 107 километров, но это довольно популярное направление для летнего отдыха, здесь много дачных поселков, так что части горожан оно знакомо неплохо.
Магазин открылся формально в центре поселка (рядом дом культуры, здание местной администрации), но по факту основная экономическая жизнь сконцентрирована в Ордынском вдоль трассы, так что место соответствует формату. В самом «Магните» прямо говорят, что «такие магазины не будут находиться в непосредственной близости к жилым домам» (из интервью президента и генерального директор «Магнита» Яна Дюннинга РБК).
Торговый зал небольшой, размером со стандартный «Ярче!», только здесь нет свежей выпечки, кофе и других мелких радостей большого города. Просто полки с товарами и холодильники. В презентации формата «Моя цена» на сайте «Магнита» говорится, что для торговых точек подходят помещения площадью 150–250 кв. м. То есть для таких магазинов подойдут площадки, которые слишком малы для обычных «Магнитов».
Единственный сотрудник в зале — кассир. Очереди практически нет, но и сидеть без дела кассиру не приходится: постоянно кто-то подходит с покупками.
— Это как «Магнит», только формат другой. Цены немножко ниже, но и ассортимент поменьше, — вводит в курс дела покупателей сотрудник на кассе.
Кроме более узкого ассортимента внимание на себя обращает большое количество товаров, продаваемых на развес. Покупатель сам набирает нужное ему количество конфет или печенья в пакетик. Нефасованная продукция дешевле, но такая система удлиняет время на кассе. Но «Моя цена» и не рассчитана, про всей видимости, на большой поток покупателей.
Цены, действительно, в целом пониже, причем разница цен может быть даже у товаров со скидкой. Например, «Бабаевский» шоколад со скидкой в обычном «Магните» в Новосибирске стоит столько же, но вот уже бананы и томаты в «Моей цене» продают немного дешевле — на 2–3%.
Сложность прямого сравнения, однако, в том, что скидки на отдельные виды товаров вводятся в сети не обязательно одновременно. И в тех случаях, когда товар продается в дискаунтере по акции, он, разумеется, дешевле, чем тот же товар в обычном супермаркете без акций.
Но разница эта тоже не одинакова. Например, туалетная бумага Zewa в дискаунтере по акции стоит 94 рубля (округленно без одной копейки), а в обычном «Магните» без акции — 114 рублей. У сосисок «молочных по-сибирски» отличие уже более существенное: 143 и 240 рублей соответственно. Здесь, правда, нужно принимать во внимание тот факт, что высокая цена на какой-то товар в моменте может служить для того, чтобы делать визуально больше скромную скидку на другой, лежащий рядом. Потом их можно поменять местами.
И так со всеми продуктами. Снижение есть, но это не та разница, за которой покупатель готов будет поехать куда-то специально. Скорее, речь идёт о том, что «Магнит» просто хочет получить формат с более скромными требованиями к площади и трафику.
То есть «Моя цена» — это конкурент, скорее, для «Ярче!», чем для «Светофора» — основного игрока в сегменте жестких дискаунтеров. Что-то подобное, кстати, открыла в начале 2021 года в Новосибирске и Барнауле компания «Лента». Правда, в отличие от последней, «Магнит» пустил проект в серию.
«Низкоцен»
В Новосибирской области уже несколько лет работает другая сеть дискаунтеров — омский «Низкоцен». Ближайшие к городу точки расположены в Искитиме и Коченево, одна точка есть и в Ордынском. Формат определен создателями как магазин-склад.
Обидное слово «нищемаркет», прилепившееся в последнее время к дискаунтерам, тем не менее, довольно точно отражает впечатление, которое производят торговые точки лидера этого направления в России — сети «Светофор». Темные залы, бетонный (часто давно не мытый) пол, товар выложенный в промышленной упаковке, которую нужно разрывать самостоятельно, куски мяса без упаковки, сваленные в большие сетки.
«Низкоцен» в этом смысле выгодно отличается. Здесь, конечно, тоже очень недорогой ремонт, а товар выложен преимущественно на высоких стеллажах. Но больше света, более чисто, более просторно. Вместо холодной комнаты (как в «Светофоре») здесь ряды холодильных ларей, часть оборудования — такая же, как в обычных супермаркетах.
В этих ларях больше позиций, рассчитанных на совсем небогатого покупателя. Куриные ноги, куриные головы, куриные шеи, свиные кости для супа — всё то, что при известном умении позволяет приготовить хотя бы суп со вкусом мяса при минимальных расходах.
В магазине много товаров, упакованных самостоятельно. То есть компания забирает с фабрики печенье, конфеты, крупы и сама уже их фасует в не брендированные пакеты. Это, с одной стороны, позволяет сократить входную цену для сети. С другой — создает ощущение, что перед вами что-то явно не дорогое.
В магазине значительно больше непродовольственных товаров, чем в обычном супермаркете: хозяйственные мелочи, посуда, инструменты для сада и огорода, одежда. В углу имеется даже маленькая примерочная.
Что касается цен, то здесь всё будет зависеть от того, что за товар перед вами. Колбаса, сметана или пельмени в более или менее известных сетях типа «Пятерочки» или «Магнита» будут стоить примерно столько же, если не дешевле. Так, в «Низкоцене» была обнаружена гречка в обычных полиэтиленовых пакетах по 124 рубля за килограмм, в то время как в крупных сетях супермаркетов она стоит сейчас в районе 90 рублей за пакет весом 900 грамм — 100 рублей за кило.
Не особенно впечатлили и цены на вещи. Безымянные джинсы за 1500 рублей можно купить и в каком-нибудь специализированном магазине дешевой одежды. Правда, если поставить себе целью сэкономить, то можно дождаться какой-нибудь невероятной распродажи и купить чайные чашки дешевле 60 рублей за штуку.
После личного знакомства с «Низкоценом» становится понятно, почему эта сеть не торопится на рынок Новосибирска, где явно больше и денег, и людей. Сильная сторона этих магазинов — не в каких-то очень уж низких ценах, а, скорее, в том, что они предлагают большой выбор товаров, включая непродовольственные, жителям небольших городов и посёлков. Это не столько дискаунтер, сколько «сельский гипермаркет», куда покупатель идет не потому, что тут самая дешевая курятина, а потому что сможет купить еще и новую сковородку, вина (так, чтобы можно было выбрать) и еще, может быть, какую-то майку.
Количество дискаунтеров будет расти с падением жизненного уровня. Если у человека после платежей по кредитам и ЖКХ едва-едва остается денег, чтобы просто покупать обыденные продукты, то он вполне может обойтись без красивых холодильников и большого выбора. А значит будут и те, кто ему такую возможность предоставит. О том, какие «нищемаркеты» уже работают и как у них обстоят дела, можно прочитать в обзоре Стаса Соколова.