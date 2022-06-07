Гонки «нищемаркетов»: количество магазинов для бедных выросло вдвое в Новосибирске

Основа ассортимента в обоих случаях — это алкоголь (от пива и слабоалкогольных коктейлей до виски и коньяка). Но здесь также базовый набор продуктов, которые можно объединить одним словом — «закуска». Это колбаса, сыр, замороженные полуфабрикаты, соленья, мясные и рыбные консервы, яйца, упакованный хлеб, чипсы и т. д. Особенность этих сетей в том, что здесь всегда можно найти какие-то позиции, которые будут продаваться ощутимо дешевле рынка (например, пиво, которое в среднем стоит 70–80 рублей, будет продаваться за 50). Это создает ощущение низких цен в принципе, при этом у соседнего продукта на полке цена будет уже вполне обычная, а у какой-то колбасной нарезки и вовсе чуть выше, чем у такого же товара в «Пятерочке».