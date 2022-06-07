Гонки «нищемаркетов»: количество магазинов для бедных выросло вдвое в Новосибирске

Рост цен и потеря части доходов заставляют всё больше людей экономить даже на элементарных продуктах. Эти суровые для части населения условия открывают новые перспективы формату дискаунтеров. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил, как обстоят дела с этим сегментом торговли сегодня. Оказалось, что лидеры рынка за последние пару лет удвоили количество магазинов, а некоторые перспективные, казалось бы, проекты были заморожены.
«365+»
Магазин экспериментального формата компании «Лента» под названием «365+» заработал в Новосибирске в феврале 2021 года. Это была не просто первая такая точка в городе, а в принципе первый объект под этим названием — столице Сибири выпала честь испытать на себе новый формат одного из крупнейших ритейлеров страны. Тогда «365+» выглядел как потенциальный дискаунтер малого формата: название почти совпадало с низкоценовой собственной торговой маркой.
Однако потом в компании, видимо, решили ограничиться развитием трех форматов под общим брендом «Ленты» — мини, супер и гипер. «365+» сейчас как минимум поставлен на паузу — на сайте сети есть информация только о двух магазинах (второй работает в Барнауле). Единственная новосибирская торговая точка этой не состоявшейся сети работает сейчас скорее как просто магазин у дома.
Hit Super Price
Проект KDV Group (владелец брендов «Яшкино», «Кириешки» и т. д., а также торговой сети «Ярче!»), который (судя по первым магазинам) должен был составить конкуренцию сети Fix Price. Было открыто несколько точек, однако сейчас работает всего один магазин в Бердске.
«Первоцен»
Не пошел пока бизнес в Новосибирске и у дискаунтеров компании «Лама». Разместившийся в небольшой части помещения бывшего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе, он до сих пор остается единственным в городе, хотя супермаркетов SPAR и «Хороший выбор» томская компания открыла в Новосибирске уже 27.
В отличие от «365+» «Первоцена», это полноценный дискаунтер с упором на товары низкой цены и предельно простой выкладкой. Как и в других магазинах такого формата, здесь нет привычных для супермаркетов холодильных витрин — весь скоропортящийся товар собран в холодном зале (это дешевле).
«Доброцен» и «Низкоцен»
Две сети, которые присутствуют в области, но магазинов сейчас нет в самом Новосибирске. Уральский «Доброцен» имел в городе всего одну торговую точку на Станционной, но закрыл ее из-за начавшихся здесь строительных работ (здесь возводится развязка и эстакада, ведущая к четвертому мосту). Место тут и так непростое, а после начала строительства магазин и вовсе оказался отрезанным от потенциальных покупателей. «Доброцен» можно назвать гипермаркетом-дискаунтером. Здесь существенно больше непродовольственных товаров.
«Низкоцен» — омская сеть, которая давно уже пришла в Новосибирскую область, но упорно не хочет открывать магазины в самом Новосибирске. Ближайшие торговые точки сети сейчас находятся в Коченеве и Искитиме, и пока нет никаких признаков, что они собираются осваивать Новосибирск.
«Светофор» и «Маяк»
Две сети одной компании «Торгсервис» из Красноярска. «Светофор» (28 точек в городе и ближайших пригородах) — это магазины поменьше, в них минимум непродовольственных товаров. «Маяк» (7) — низкоценовой гипермаркет, где можно купить и посуду, и простой садовый инструмент, и даже какую-то простую домашнюю технику. Обе сети отличает спартанский интерьер (бетонный пол, товар на стеллажах и паллетах) и выбор для своих магазинов дешевых площадок, куда обычные супермаркеты не пойдут.
«Торгсервис» пришел в Новосибирск в 2015 году и с тех пор не очень быстро, но неуклонно расширяет здесь свое присутствие. Так, в 2017 году в «большом Новосибирске» (база 2ГИС, включающая территорию в радиусе 60 километров от центра города) было всего 5 «Светофоров», в 2020 году их стало 18, а сейчас их уже 37. То есть менее чем за два года эта сеть выросла вдвое.
«Светофор» и «Маяк» действительно предлагают продукты по низким ценам. Правда, соответствие упаковки и ее содержимого может вызывать вопросы. Здесь можно встретить «сливочное масло» по цене дешевого маргарина, докторскую колбасу, которая стоит в несколько раз дешевле мяса, и т. д. При этом часть продуктов (макароны, специи и т. д.) может продаваться примерно по тем же ценам, что и в обычных сетях. Особое внимание стоит уделять в таких торговых точках товарам, упаковка которых может показаться вам знакомой. Дискаунтеры заказывают для себя у производителей специальные партии товаров, которые могут выглядеть похоже, но имеют более дешевую рецептуру.
Fix Price
Федеральная сеть смешанных товаров — здесь можно купить всё подряд: бытовую химию, игрушки, предметы декора, простую одежду и продукты питания (в основном не требующие холодильников закуски и напитки). Работает в Новосибирске уже давно и достигла, видимо, некоего баланса. Количество магазинов в последние годы растет медленнее. Тем не менее это весьма заметный игрок на рынке. В самом городе и пригородах у него 57 магазинов, а «Большом Новосибирске» — 74.
Качество самих товаров может вызывать вопросы (особенно это касается всякой домашней утвари), но концепция сети, судя по всему, состоит в том, чтобы за минимальную плату удовлетворить внезапно возникшие повседневные потребности максимально широкого круга покупателей. А уж сколько купленная вещь прослужит, дело десятое. Зато недорого и магазин всегда под рукой.
«Красное&Белое» и «Бристоль»
Крупнейшие в России сети алкомаркетов (оба бренда принадлежат одному владельцу). Базовый формат их практически не отличается, разве что торговые точки «Бристоль», как правило, больше. В городе уже 97 «К&Б» и 69 «Бристоль», то есть по общему количеству магазинов это игрок? сопоставимый с, например, «Ярче!» (177 магазинов). Эти сети также демонстрируют впечатляющий рост. «К&Б» пришла на рынок лишь в начале 2020 года и, судя по всему, будет активно расти и дальше. Концепция сети предполагает возможность использования совсем небольших помещений. В Новосибирске, например, есть магазины, открытые буквально в бывшей квартире на первом этаже.
Основа ассортимента в обоих случаях — это алкоголь (от пива и слабоалкогольных коктейлей до виски и коньяка). Но здесь также базовый набор продуктов, которые можно объединить одним словом — «закуска». Это колбаса, сыр, замороженные полуфабрикаты, соленья, мясные и рыбные консервы, яйца, упакованный хлеб, чипсы и т. д. Особенность этих сетей в том, что здесь всегда можно найти какие-то позиции, которые будут продаваться ощутимо дешевле рынка (например, пиво, которое в среднем стоит 70–80 рублей, будет продаваться за 50). Это создает ощущение низких цен в принципе, при этом у соседнего продукта на полке цена будет уже вполне обычная, а у какой-то колбасной нарезки и вовсе чуть выше, чем у такого же товара в «Пятерочке».
Кого ждать еще
Наиболее вероятным новом брендом на новосибирском рынке выглядит «Чижик» — сеть дискаунтеров, которую с осени 2020 года развивает X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»). Сейчас в ней больше 120 магазинов, большая часть которых находится пока в Москве и Подмосковье. Однако «Чижики» уже поселились в Воронеже и Нижнем Новгороде, так что появление их в Новосибирске — это вопрос времени. У X5 в столице Сибири уже больше 200 магазинов, и, в случае чего, компания может просто использовать для нового формата помещения, которые сейчас занимают «Пятерочки».
Свои проекты в этом формате есть и у других сибирских компаний. Так, красноярский «Красный Яр» развивает сеть «Батон». В ней уже под сотню магазинов (60 из которых работают в самом Красноярске). Еще больше торговых точек (свыше 130) у сети «ХлебСоль» — это проект иркутской компании «Слата». Пока, впрочем, они сосредоточены на освоении родного региона. «Батон» помимо Красноярска активно развивается только в соседней Хакасии, а у «ХлебСоль» — в Чите.
Сами ритейлеры объясняют низкие цены в дискаунтерах прежде всего снижением издержек магазина. Однако, как выяснилось в слепом тестировании НГС, одинаковые на вид продукты, купленные в дискаунтере, могут отличаться от таких же, но продающихся в обычном супермаркете. Как этого добиваются производители, можно увидеть на примере колбасы. Себестоимость этого продукта можно снизить в разы так, что далеко не всякий покупатель заметит подвох.