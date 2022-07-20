Золотая молодежь: как выглядят и кем работают дети самых богатых людей России
Смотрим на элиту страны, достойную своих отцов — этим наследникам от 20 до
Дети российских миллиардеров — кто они? С 2015 года Forbes готовит ежегодный рейтинг самых обеспеченных наследников. Аналитики делят состояние богачей на всех официально признанных детей, при этом доли супругов не учитываются. Наши коллеги из Marieclaire.ru раскрыли подробности биографий тех, кто по этим подсчетам выбился в лидеры финансовой «гонки».
Юсуф Алекперов
Потенциальное наследство: $ 18 млрд
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова, по всей видимости, готовился принять бразды правления компанией отца. Сначала Юсуф окончил РГУ нефти и газа им. Губкина, получил диплом по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Затем отучился на факультете экономики и менеджмента. Шесть лет назад Юсуф круто изменил судьбу: покинул пост в «Лукойле» и занялся производством энергетиков Plan B. Стартап выстрелил: чистую прибыль уже в первый год работы зафиксировали почти в 3 миллиона рублей. А в 2019 году Алекперов открыл IT-бизнес и взялся за криптографическую защиту информации. Юсуф Алекперов женат, его избранница занята в турбизнесе.
Джахангир Махмудов
Потенциальное наследство: $ 9 млрд
У основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандара Махмудова только один сын, которому и достанется всё богатство семьи. Джахангир получил профессиональную закалку в Лондонской школе бизнеса и Международной бизнес-школе Hult. Начал свой путь сразу с верхов, заняв кресло топ-менеджера компании «Аэроэкспресс». Есть в резюме и серьезная должность в банке Goldman Sachs. Наработав опыт, в 2012 году Махмудов-младший вошел в семейный бизнес, и лишь год назад получил желанный оффер на должность директора по трансформации компании «УГМК-Холдинг». В 2021 году стал собственником маркетплейса строительных материалов «ГдеМатериал». О семейной жизни ходит немало слухов: согласно одним, мужчина женат на простой студентке, другие источники свидетельствуют о свадьбе с топ-моделью. Сыну от первого брака исполнилось 15 лет.
Дмитрий Лисин
Потенциальное наследство: $ 6,7 млрд
У старшего сына предпринимателя Владимира Лисина есть брат и сестра, между которыми и будет делиться наследство удачливого миллиардера. Дмитрий имеет дипломы LSE и РАНХиГС, в бизнесе отца работает почти два десятка лет. Является одним из руководителей «Первой грузовой компании» и «Первой портовой компании», а также занимает пост директора по стратегическому планированию «Аддуко менеджмент». При этом остается невидимкой для СМИ, в Сети нет ни одного его фото. Те, кто знают мужчину лично, утверждают, что он ездит на скромном авто и отказывается от услуг водителя. Праздным развлечениям предпочитает дело и с головой погружен в работу. Если это правда, то именно Дмитрию отец, скорее всего, и передаст свою бизнес-империю, когда решит отойти от управления.
Виктория Михельсон
Потенциальное наследство: $ 10,1 млрд
Девушка решила не идти по стопам отца, бизнесмена Леонида Михельсона, который в рейтинге Forbes закрывает тройку самых богатых людей России, являясь одним из главных акционеров ОАО «НОВАТЭК» и председателем совета директоров холдинга «СИБУР». Виктория выбрала для себя творческую стезю и обучилась истории искусств в университете Нью-Йорка. Сейчас она удаленно — из Штатов — заправляет работой собственной художественной галереи в Самаре и не так давно стала членом попечительского совета Музея современных искусств в Нью-Йорке. Увлеченно занимается благотворительностью. Наследница не любит выходить в свет и общаться с журналистами. Но даже против своей воли она мелькает в глянце, где ее представляют как завидную невесту.
Мария Козицына
Потенциальное наследство: $ 6,3 млрд
Любимый (и единственный) ребенок генерального директора УГМК Андрея Козицына — золотая медалистка Ломоносовской школы «Интек». А в Высшей школе экономики ее называют подающей надежды. Мария не афиширует личную жизнь и не реагирует на провокации желтой прессы. Информацию о ней добыть действительно сложно, в соцсетях у девушки закрытые профили.
Ксения Франк
Потенциальное наследство: $ 5,8 млрд
Состояние миллиардера Геннадия Тимченко отойдет трем его детям. Умница Ксения — средняя из них. В активе — красный диплом университета Эдинбурга по философии и французскому, а также МВA в Европейском институте управления бизнесом. Женщина увлечена темой инвестиций, среди которых вложения в проект технологичной фермерской доставки «Ешь деревенское». Ксения стала спонсором Arna, это исследовательский проект по диагностике рака молочной железы. Также наследница вместе со школой управления «Сколково» поддерживает начинающих бизнесвумен грантами на обучение. В 2013 году Ксению наградили орденом Дружбы. При этом Франк успевает быть женой и мамой, семья живет в России.
Александр Вексельберг
Потенциальное наследство: $ 5,5 млрд
Родившись в США, сын владельца ГК «Ренова» автоматически получил гражданство и встал на ноги именно на «новой» родине. Вексельберга знают в Америке как успешного венчурного инвестора Columbus Nova, владельца автосалонов Algar Ferrari в Филадельфии и Stewart’s Classics в Денвере, а также члена совета директоров компании RSE Markets, занимающейся стартапом Rally Rd. Александр не планирует переезжать в Россию и скрывает подробности амурных дел.
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