Золотая молодежь: как выглядят и кем работают дети самых богатых людей России

Дмитрий Лисин

Потенциальное наследство: $ 6,7 млрд



У старшего сына предпринимателя Владимира Лисина есть брат и сестра, между которыми и будет делиться наследство удачливого миллиардера. Дмитрий имеет дипломы LSE и РАНХиГС, в бизнесе отца работает почти два десятка лет. Является одним из руководителей «Первой грузовой компании» и «Первой портовой компании», а также занимает пост директора по стратегическому планированию «Аддуко менеджмент». При этом остается невидимкой для СМИ, в Сети нет ни одного его фото. Те, кто знают мужчину лично, утверждают, что он ездит на скромном авто и отказывается от услуг водителя. Праздным развлечениям предпочитает дело и с головой погружен в работу. Если это правда, то именно Дмитрию отец, скорее всего, и передаст свою бизнес-империю, когда решит отойти от управления.

