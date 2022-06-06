«В договоре такая ситуация не отражена»: руководство новосибирского
«Марриотта» — о том, что ждет отель
Ранее американская сеть отелей объявила о приостановке деятельности в России
Отель «Марриотт» в Новосибирске ждет официального уведомления от американских партнеров, которые на прошлой неделе заявили о приостановке деятельности сети в России. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор ЗАО «Глобус» (управляет Novosibirsk Marriott Hotel) Марьяна Бойко.
— Мы не получили официального уведомления. Ждем его сегодня-завтра. Как это будет выглядеть в разрезе наших взаимоотношений — пока до конца непонятно, в договоре такая ситуация не отражена. Очевидно, что это вынужденное решение партнера. Со своей стороны, мы уверены, что сохраним признанно высокий уровень качества наших услуг и наши гости ухода оператора не заметят. За
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ЗАО «Глобус» образовано в 2012 году. На конец 2021 года выручка составляла 602 миллиона рублей, чистая прибыль — 78,8 миллиона рублей.
3 июня компания Marriott International сообщила следующее:
— Мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже
Тогда же на сообщение отреагировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
— Это как с «Букингом»: в целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас немало, а скоро, я уверена, будет еще больше. Мы сосредоточимся на их поддержке и развитии, — написала глава Ростуризма в своем телеграм-канале.
Novosibirsk Marriott Hotel открылся в 2014 году. Отель на 175 номеров стал