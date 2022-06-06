«В договоре такая ситуация не отражена»: руководство новосибирского «Марриотта» — о том, что ждет отель

Отель «Марриотт» в Новосибирске ждет официального уведомления от американских партнеров, которые на прошлой неделе заявили о приостановке деятельности сети в России. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор ЗАО «Глобус» (управляет Novosibirsk Marriott Hotel) Марьяна Бойко.

— Мы не получили официального уведомления. Ждем его сегодня-завтра. Как это будет выглядеть в разрезе наших взаимоотношений — пока до конца непонятно, в договоре такая ситуация не отражена. Очевидно, что это вынужденное решение партнера. Со своей стороны, мы уверены, что сохраним признанно высокий уровень качества наших услуг и наши гости ухода оператора не заметят. За 8 лет работы мы наработали колоссальный опыт, и это именно заслуга существующей команды, которая остается работать. «Новосибирск Марриотт Отель» всегда был частью российского бизнеса. Деятельность осуществляло, осуществляет и будет осуществлять российское юридическое лицо — ЗАО «Глобус». В этом плане никаких изменений, — уточнила Марьяна Бойко.