«Через месяц зарплата, тогда и узнаем». Как сотрудники переживают закрытие IKEA, Zara и McDonald's в Новосибирске

Иностранные компании постепенно, но весьма настойчиво сообщают о своих намерениях уйти с российского рынка. В некоторых случаях речь идет о прекращении инвестирования, а где-то звучит дающая надежду формулировка «временное приостановление деятельности». Мы расспросили сотрудников крупных иностранных компаний, которые свернули свою работу в Новосибирске на неопределенный срок, о том, какие перспективы им обещают и планируют ли они сами искать новую работу.



Как уходили компании

Одно из самых громких закрытий случилось 3 марта — приостановить свою работу решил шведский гипермаркет мебели и предметов для дома IKEA. Прощание с брендом в Новосибирске сопровождалось гигантскими очередями. Люди лихорадочно выбирали мебель, скупали милые сердцу штучки вроде керамических горшков и любимых всеми акул Блохэй, а некоторые — отмечали расставание с IKEA прощальным ужином в буфете. Официально бренд сообщил, что работа прекращается в срок до 31 мая, но как будет дальше — на самом деле никому не известно. Зато ясно одно: своей работы в случае окончательного закрытия IKEA лишатся около 15 тысяч человек.