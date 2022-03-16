«Через месяц зарплата, тогда и узнаем». Как сотрудники переживают закрытие IKEA, Zara и McDonald's в Новосибирске

Иностранные компании постепенно, но весьма настойчиво сообщают о своих намерениях уйти с российского рынка. В некоторых случаях речь идет о прекращении инвестирования, а где-то звучит дающая надежду формулировка «временное приостановление деятельности». Мы расспросили сотрудников крупных иностранных компаний, которые свернули свою работу в Новосибирске на неопределенный срок, о том, какие перспективы им обещают и планируют ли они сами искать новую работу.
Как уходили компании
Одно из самых громких закрытий случилось 3 марта — приостановить свою работу решил шведский гипермаркет мебели и предметов для дома IKEA. Прощание с брендом в Новосибирске сопровождалось гигантскими очередями. Люди лихорадочно выбирали мебель, скупали милые сердцу штучки вроде керамических горшков и любимых всеми акул Блохэй, а некоторые — отмечали расставание с IKEA прощальным ужином в буфете. Официально бренд сообщил, что работа прекращается в срок до 31 мая, но как будет дальше — на самом деле никому не известно. Зато ясно одно: своей работы в случае окончательного закрытия IKEA лишатся около 15 тысяч человек.
Через пару дней за IKEA последовал крупнейший производитель одежды Inditex. В Новосибирске бренд представлен магазинами Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, Massimo Dutti и Zara Home. Все они закрылись к 6 марта.
С McDonald’s, который тоже заявил о временном приостановлении работы и закрыл 850 ресторанов по всей России (в них работает 62 тысячи сотрудников), ситуация вышла не совсем прозрачной. К утру 14 марта, в дату закрытия, рестораны в Новосибирске почему-то оказались работающими — выяснилось, что управляет ими новокузнецкая компания по франшизе. В компании заверили, что заведения будут работать «в прежнем режиме», однако как долго это продлится, точно непонятно.
Ничего не ясно и с компанией Coca-Cola. 8 марта головной офис в США распространил заявление о том, что компания приостанавливает деятельность в России. Но сроки там не называются, как и не конкретизируется, будет ли деятельность в России свернута окончательно или же страна лишится определенных инвестиций. При этом в Новосибирске у Coca-Cola есть собственный завод, функционирующий еще с 90-х.
«Работа пока есть. Но боится потерять»
О перспективах работы в ресторанах, магазинах и на заводах, которые вполне вероятно могут оставить российский рынок, их работники говорят неохотно. Как они поясняют, информации мало, а давать почву для слухов им не хочется. К тому же надавило начальство, поэтому, чтобы совсем не лишиться хоть какой-то работы в назревающий кризис, сотрудники и Zara, и IKEA, и McDonald’s в основной своей массе отказывались от комментариев.
Одним из тех, кто согласился поговорить с корреспондентом НГС, стал Александр — сотрудник IKEA, попросивший изменить его имя, побоявшись выговора от руководства.
— Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, их часть (в основном сотрудники зала) переориентированы на внутренние задачи. Зарплату пообещали выплачивать в полном объеме. Пока руководство не обладает данной информацией даже на уровне сервис-офиса (головной офис Ingka group на территории РФ). Официальная позиция приостановки операционной деятельности на территории РФ и РБ — логистические трудности. Речь идет как об импорте товаров из-за рубежа, так и комплектующих или сырья для производств на территории СНГ, — отметил он.
По его словам, тема возможных увольнений сейчас волнует очень многих его коллег, но руководство посоветовало «избегать спекуляций на данную тему».
— Почему вы спрашиваете, буду ли я искать новую работу? Это предложение? Нет, пока я не планирую ничего искать, — добавил он.
Это же подтвердила еще одна читательница НГС, чья родственница работает поваром в IKEA. В связи с приостановкой работы та теперь готовит для самих сотрудников.
— Им запретили давать комментарии, даже анонимно люди боятся. Все-таки пока работа есть. Но боится потерять, — добавила девушка.
По словам Татьяны, сотрудницы Zara, компания «взяла режим простоя».
— По закону нам должны выплачивать 2/3 средней заработной платы — это они нам и пообещали. Но в период ковида ситуация была аналогичная, компания была в режиме простоя, обещали 2/3 от среднего заработка, но нам выплачивали по 2000 рублей в месяц. Пока нас всех заставили написать отпуск на 2 недели. Через месяц будет зарплата, и тогда узнаем, что нам выплатят, — рассказывает она.
Про какие-то далекоидущие планы в компании не говорят — решается в первую очередь вопрос доставки продукции.
— Как только в Россию смогут завозить вещи, мы возобновим работу. Сама я не планирую искать пока работу, буду ждать открытия, — отмечает Татьяна. — Я не могу сказать, что мне нравится или не нравится моя работа, везде есть плюсы и минусы. Я сейчас даже скучаю не по самой работе, а по тому, что я больше была чем-то занята и больше общалась с людьми. Если Zara уйдет окончательно, я расстроюсь, это мой любимый магазин из масс-маркета.
Как рассказала Мария (имя изменено. — Прим. ред.), чьи родственники заняты на заводе Coca-Cola в Новосибирске, предприятие продолжает работать. Но весьма вероятно — пока.
— С зарплатами всё нормально, вовремя выплачивают. Вообще сейчас всё работает, запасов достаточно, производство тоже будет работать, пока есть сырье. А вот насколько сырья хватит, непонятно. И в компании ничего не говорят. Неизвестность, в общем, — отметила она.
Что официально заявляют в Минтруде
По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, в регионе уровень безработицы стабилен и составляет 1,2% от численности экономически активных жителей.
На 15 марта численность официально зарегистрированных безработных составляет порядка 16 тысяч человек, что примерно на 30% меньше по сравнению с началом текущего года и в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Работодатели Новосибирской области зарегистрировали потребность в 41 тысяче работников. Более половины всех вакансий (53%) заявлено работодателями Новосибирска.
Это подтверждает руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. По его словам, дефицит кадров в настоящее время наблюдается по тем же специалистам, что и обычно — это «синие воротнички» (специалисты рабочих специальностей) и айтишники. Среди рабочих профессий наиболее востребованы курьеры, водители, упаковщики, строители, продавцы, грузчики и разнорабочие.
— С 28 февраля по 3 марта соискатели в Новосибирске обновляли и размещали новые резюме примерно на 10% чаще, чем на последней февральской неделе. Активность соискателей по откликам и звонкам на вакансии также на 7–10% выше. Но это изменение связано с традиционным спадом активности на неделях с праздничными днями. По количеству размещенных вакансий также пока нет существенных изменений, — добавил он.
Недавно мы рассказывали о том, кто владеет крупными заводами в Новосибирске— Coca-Cola, PepsiCo и Mars.